Autobrand auf der A2 in Luzern Am Dienstag geriet auf der Autobahneinfahrt in der Stadt Luzern ein aufgeladenes Auto in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. 22.07.2020, 14.36 Uhr

Ein Auto auf einem Anhänger fing Feuer. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Dienstag wurde der Polizei um 18.48 Uhr gemeldet, dass bei der Autobahneinfahrt Geissmatt in der Stadt ein aufgeladenes Fahrzeug in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorenbereich des Autos, welches auf der Ladefläche eines Abschleppfahrzeuges stand, in Vollbrand.