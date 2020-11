Autofahrer nach Flucht vor Polizeikontrolle in Mauensee von Polizeihund aufgespürt Eine Patrouille der Luzerner Polizei wollte in Mauensee einen Autofahrer zu kontrollieren, worauf dieser flüchtete. Das Auto wurde später parkiert aufgefunden. Der Autofahrer konnte durch Polizeihund «Mitch» versteckt in einem Schopf aufgespürt werden. 12.11.2020, 13.47 Uhr

(zim) Am Mittwoch, 11. November, beabsichtigte eine Patrouille der Luzerner Polizei um 23.25 Uhr in Mauensee einen Autofahrer zu kontrollieren. Als der Patrouillenwagen wendete, beschleunigte der Autofahrer sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.