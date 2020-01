Autofahrer in Hochdorf mit über 2 Promille im Blut angehalten Die Polizei hat einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen – mitten am Nachmittag. 17.01.2020, 15.37 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 15.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Hitzkirch und Hochdorf in unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Die Polizei konnte das Auto in Hochdorf anhalten und den Lenker kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.