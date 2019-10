Am Mittwoch war ein Autolenker mit 148 km/h unterwegs, als er eine Messstelle der Luzerner Polizei passierte. Erlaubt wären in diesem Ausserortsbereich 80 km/h. Der Mann wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

Autofahrer ausserorts mit 148 km/h in Rothenburg geblitzt Am Mittwoch war ein Autolenker mit 148 km/h unterwegs, als er eine Messstelle der Luzerner Polizei passierte. Erlaubt wären in diesem Ausserortsbereich 80 km/h. Der Mann wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

(fmü) Am Mittwoch passierte ein Autofahrer mit einem Sportwagen kurz nach 13 Uhr die Messstelle in der Bertiswilstrasse in Rothenburg mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h. Damit fuhr er 68 km/h zu schnell. Der Autofahrer wurde angehalten und vorläufig festgenommen, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Es handle sich um einen 36-jährigen Deutschen. Das Auto wurde sichergestellt und der Führerausweis abgenommen. Der Mann wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. Der Raser wird infolge qualifizierter Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt, heisst es weiter.