Autofahrer verletzt sich bei Kollision mit Lastwagen in St. Urban Auf der Kantonsstrasse in St. Urban hat sich bei der Einmündung der Melchnauerstrasse eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



31.01.2020, 11.47 Uhr

Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall. Bild : Luzerner Polizei

(fmü) Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch um 16.15 Uhr. Ein Autofahrer kollidierte beim Einbiegen in die Kantonsstrasse mit einem Lastwagen, welcher von St. Urban in Richtung Altbüron unterwegs war. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen. Das Auto sei anschliessend nach vorne geschoben worden, wo es gegen einen Wegweiser prallte: