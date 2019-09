Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Werthenstein leicht

Am Dienstagabend kippte ein Auto auf der Schwandenstrasse und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall leicht.

(jwe) Am Dienstag, um ca. 18:15 Uhr, fuhr ein Autofahrer in Werthenstein auf der Schwandenstrasse Richtung Wolhusen-Markt. Im Bereich einer Linkskurve brach das Heck des Fahrzeuges aus. In der Folge überquerte das Auto die Fahrbahn und fuhr gegen das ansteigende Strassenbord, worauf das Fahrzeug kippte und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

(Bild: Luzerner Polizei)

Der Autofahrer konnte sich selber aus dem Auto befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Im Einsatz standen nebst einer Abschleppfirma auch Angehörige der Feuerwehr Wolhusen, welche den Verkehr örtlich umleiteten.

(Bild: Luzerner Polizei)

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von Fr. 8‘000.00