Autofahrerin fährt in der Stadt Luzern in eine Velofahrerin und macht sich aus dem Staub Nach einem Unfall in der Stadt Luzern sucht die Polizei eine 35- bis 40-jährige Frau mit einem weissen Auto. 09.09.2020, 16.09 Uhr

(cza) Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Stadt Luzern ein Unfall, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Bei der Einmündung der Eichwaldstrasse in die Obergrundstrasse kam es um zirka 8 Uhr zu einer Kollision zwischen einem hellen Personenwagen und einer Velofahrerin.