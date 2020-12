Autounfall Unfall in der Chamer Blegikurve –Trümmerteile auf der Autobahn Ein Autolenker verlor die Kontrolle in der Blegikurve in Cham, wurde quer über die Fahrbahnen geschleudert und prallte in die rechte Leiteinrichtung und die Mauer. Der Mann verletzte sich leicht. 23.12.2020, 08.06 Uhr

Das Auto kam nach zwei Überquerungen der Fahrstreifen zum Stillstand. Bild: Zuger Polizei

(se) Ein 36-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend (22. Dezember 2020), um 20:00 Uhr, auf dem Überholstreifen der Autobahn A4a in Richtung Luzern unterwegs. Wie die Zuger Polizei mitteilte, verlor er in der Blegikurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte auf der rechten Strassenseite in die Leiteinrichtung sowie die dortige Mauer. Von dort ging es wieder zurück auf den Überholstreifen, wo das Fahrzeug stark demoliert zum Stillstand kam.