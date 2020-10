Avec-Shop beim Bahnhof Sursee nach Covid-Fall geschlossen Einkaufen beim Bahnhof Sursee ist derzeit nicht möglich. Nachdem eine bei der dortigen Avec-Filiale angestellte Person positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurde der Laden kurzerhand geschlossen. David von Moos 27.10.2020, 12.10 Uhr

Das Logo von Avec, einer Kette von Convenience-Shops der Valora-Gruppe. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone (Zürich, 7. Januar 2020)

Wo bis vor kurzem Pendlerinnen und Pendler noch von früh morgens bis spät abends ihre Einkäufe erledigten, geht im Moment gar nichts mehr. Vor der geschlossenen Avec-Filiale beim Bahnhof Sursee türmten sich am Wochenende Ausgaben des Sonntagsblicks und anderen Zeitungen. Mit dieser Beobachtung meldete sich am Montag ein Leser bei uns. Offenbar sei die Filiale wegen eines Coronafalls vorübergehend geschlossen worden.

Wie Recherchen unserer Zeitung nun bestätigen, ist eine bei dieser Verkaufsstelle angestellte Person vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet worden. «Sie war am vergangenen Mittwoch das letzte Mal am Arbeitsort. Das Testergebnis kam am Freitag», teilt Christina Wahlstrand, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Muttergesellschaft Valora Management AG, auf Anfrage schriftlich mit. Deshalb habe man die Verkaufsstelle in Absprache mit den Behörden umgehend geschlossen. Die übrigen Mitarbeitenden hätten sich für zehn Tage in Quarantäne begeben.

«Die Sicherheit der Kunden und Mitarbeitenden hat absolute Priorität», so Wahlstrand weiter. Man sei bestrebt, die gründlich gereinigte Verkaufsstelle so schnell wie möglich wieder zu öffnen.

Wahlstrand betont, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Valora sowie Agentur- und Franchisepartnern dazu angehalten seien, «sämtlichen Hygiene- und Verhaltensregeln der Behörden Folge zu leisten».

Laut der Kommunikationsverantwortlichen von Valora sind die Verkaufsstellen «zum allergrössten Teil mit Plexiglasscheiben ausgerüstet, es sei denn, der Mindestabstand ist durch die baulichen Gegebenheiten gut gewährleistet». In der betroffenen Avec-Filiale in Sursee seien Plexiglasscheiben vorhanden. Ausserdem würden Informationsplakate und Bodenkleber Kunden auf die einzuhaltenden Sicherheitsabstände hinweisen und von Bargeldzahlungen abraten. Den Mitarbeitenden stelle man neben einer Handwaschgelegenheit auch Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung. Auch für die Kunden stünden Desinfektionsmittel bereit.