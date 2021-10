Baar will fast 100 Millionen für einen Schulausbau ausgeben

Baar Der neue Schulkomplex Wiesental wird auf Pfähle gebaut und kostet über 94 Millionen Drei gemeindliche Vorlagen – darunter das vierteilige Grossbauprojekt der Schule Wiesental – wurden an einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Der Gemeinderat warb für die Vorlagen, über die am 28. November abgestimmt wird. Cornelia Bisch 27.10.2021, 18.30 Uhr

Es sind gewaltige Investitionssummen, über die in einem Monat in Baar abgestimmt wird: Gut 94 Millionen Franken kostet die neue Schulanlage Wiesental, eine weitere knappe Million ein Turnhallenprovisorium. Diese beiden Projekte sowie die Gründung einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft für den Betrieb der Altersheime Baar mit einer Bareinlage von 900'000 Franken (siehe Kasten) wurden am Dienstag, 26. Oktober, an einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung vorgestellt. Anwesend waren Mitglieder des Gemeinderats sowie Daniel Penzis, einer der Architekten des Schulbauprojekts. Das Interesse der Bevölkerung war trotz der bedeutenden Bauvorhaben bescheiden.