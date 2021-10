Bach Ensemble Luzern Kollabierte Sängerin ist verstorben Vor rund einer Woche ist eine junge Frau auf der Bühne des Konzerts des Bach Ensembles Luzern zusammengebrochen. Am Sonntagmorgen ist klar: Die Sängerin ist im Kreis ihrer Familie gestorben. Das abgebrochene Konzert wird nicht nachgeholt. 03.10.2021, 09.27 Uhr

Die Sängerin, die am vergangenen Woche zu Beginn des Programms des Bach Ensembles Luzern in Luzern zusammengebrochen ist, ist mittlerweile verstorben. Wie das Bach Ensemble in einer Medienmitteilung schreibt, ist die Frau im Kreise Ihrer Familie verstorben. «Wir behalten Sie in liebevoller Erinnerung und entbieten Ihrer Familie unsere herzlichste Anteilnahme», schreiben die Verantwortlichen weiter. Und: «Chor und Orchester sind nach dem Erlebten tief beeindruckt und trauern um Ihr Mitglied, welches uns mitten aus dem Wirken entrissen wurde. Das Bach Ensemble hat sich daher entschieden, dieses abgebrochene Konzert nicht nachzuholen.»