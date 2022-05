Badesaison Dem Sommerwetter zum Trotz: Luzerner Badis finden kaum mehr Personal Der Badmeister des Emmer Mooshüslis schlägt Alarm. Es werde immer schwieriger, genügend Aufsichtspersonal zu finden. Andere Badis kennen ähnliche Probleme. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Philip Heller leitet das Mooshüsli in Emmen. Bild: Nadia Schärli

(17. Mai 2022)

Die ersten heissen Tage dieses Jahres locken die Luzernerinnen und Luzerner in die Badis. Doch über den Schwimmbecken sind Wolken aufgezogen, denn den Badis macht ein Problem zu schaffen. Philip Heller, Leiter und Badmeister des Mooshüslis in Emmen, bringt es auf den Punkt: «Qualifizierte Rettungsschwimmer zu finden, ist mittlerweile sehr schwierig und aufwendig geworden.»

Das sei seit Jahren ein Problem, doch heuer seien noch einmal weniger Leute mit entsprechender Ausbildung vorhanden, die Interesse hätten, in einer Badi zu arbeiten. An Spitzentagen braucht es im Mooshüsli mindestens vier Leute zur Aufsicht, damit die Sicherheit gewährleistet und auch die vorgeschriebenen Pausen und Ruhezeiten eingehalten werden können, erklärt Heller.

Auch in der Stadt Luzern herrscht ein Mangel. Etwa in der Tribschenbadi oder im Waldschwimmbad Zimmeregg, wie Patricia Furger, Sprecherin der Sportcard-Betriebe, erklärt. Dort fehle es vor allem an Mitarbeitern, welche die technischen Aspekte eines Badebetriebs kennen und diese Anlagen betreiben können. «Wir können die Aufgaben derzeit noch erledigen. Wenn aber jemand ausfällt, wird es knapp», sagt sie. Es sei jedes Jahr ein «Kampf», bis sie genügend Leute hätten, wobei das Problem heuer nochmals zugenommen habe. Sie betont jedoch, dass wegen der Personalnot kein Gast in Gefahr gerate.

Ähnliche Probleme wie in der Gastronomie

Der Verband Hallen- und Freibäder (VHF) ist sich des Problems bewusst. Dieses Jahr habe sich der Mangel verschärft, da es während der Pandemie weniger Personal gebraucht habe – und nun fehle dieses, erklärt Geschäftsführer Martin Enz, der in Pontresina GR selber ein Hallenbad betreibt.

«Unsere Branche ist gefordert, denn die Arbeitszeiten sind nicht sonderlich attraktiv.»

«Das Problem ist der saisonale Aspekt», fügt Bruno Milesi hinzu. Er ist der Leiter des Seebads Luzern. Die Badis hätten ähnliche Probleme wie die Gastronomie. «Entweder hat man Glück oder sonst ist man die ganze Zeit auf der Suche nach Personal.» Das Seebad selber habe derzeit aber keine Probleme, genügend Leute zu finden. «Ich habe den Vorteil, dass meine Söhne wettkampfmässig geschwommen sind und wir so ein grosses Netzwerk von Wettkampfschwimmern und Studenten haben, auf das wir zurückgreifen können.»

Wochenend- und Abendeinsätze als Hindernis

Den saisonalen Aspekt bestätigt auch Philip Heller vom Mooshüsli. Ein Problem sei, dass der Betrieb an sieben Tagen die Woche geöffnet ist und entsprechend Personal braucht. Viele Personen, die potenziell Interesse hätten, möchten gerade im Sommer nicht an Wochenenden und Abenden arbeiten.

Martin Enz vom VHF spricht die Arbeitsbedingungen an: Als Badibetreiber gelte es zu überlegen, wie das Personal angestellt werden soll. «Wenn ich meine Leute nur saisonal anstelle, ist das für sie nun einmal nicht so attraktiv.» Wenn man sie aber auch im Winter beschäftige – etwa in einer Eishalle, an einem Skilift oder im Unterhalt –, sehe es anders aus. «Viele Betriebe in der Schweiz haben das Problem so auffangen können.»

Neue Lehre ab 2023

Abhilfe schaffen will der Verband Hallen- und Freibäder schweizweit mit einer neuen Ausbildung. Seit gut zehn Jahren arbeitet dieser mit anderen Verbänden an einer neuen Lehre. Bald kann diese gestartet werden. Ab Sommer 2023 können Interessierte die Berufslehre zum Fachmann / zur Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ mit Fachkompetenz Sportanlagen absolvieren. «Davon versprechen wir uns mittelfristig eine spürbare Entlastung vom Problem des Fachkräftemangels», sagt Martin Enz. Viele Betriebe hätten ein grosses Interesse an der neuen Ausbildung. Diejenigen, die heute schon Lehrlinge ausbilden, hätten zudem kaum je Probleme, neuen Nachwuchs zu finden.

Bis diese Lehre auch in Luzerner Badis Früchte trägt, dauert es aber noch eine Weile. Bis dahin gilt es für sie, zu improvisieren – und zu versuchen, mit unterschiedlichen Massnahmen neues Aufsichtspersonal zu rekrutieren. Patricia Furger, Sprecherin der Sportcard-Betriebe in Luzern, macht dabei gleich noch ein wenig Werbung: Die Aufgaben des Badmeisters seien sehr vielfältig. Er stehe nicht nur am Beckenrand, sondern habe viele Aufgaben im Hintergrund. Etwa die Überwachung der Technik und Infrastruktur. Ein grosses Plus darf dabei nicht vergessen werden: bei Sonnenschein draussen arbeiten.

