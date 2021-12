Bäckerei Müller Neues Jahr, neuer Beck – auf dem Luzerner Schlossberg beginnt eine neue Ära Peter Wyler übernimmt ab 3. Januar die Bäckerei von Peter und Esther Müller. Der Rothenburger bringt frischen Wind nach Luzern, lässt aber auch einiges beim Alten. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

37 Jahre sind genug. Esther (61) und Peter Müller (64) ziehen sich im nächsten Jahr schrittweise aus dem Berufsleben zurück und übergeben ihren Betrieb auf dem Schlossberg in Luzern an Peter Wyler.

Peter Wyler (links) übernimmt die Bäckerei auf dem Schlossberg. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. November 2021)

Die «Bäckerei-Konditorei Peter Müller» ist weit mehr als nur ein Verkaufsgeschäft für Brote, Süsses und andere Köstlichkeiten. «Der Kaffee beim Beck schmeckte den Leuten offenbar, denn der Ort wurde im Lauf der Zeit ein beliebter Quartiertreffpunkt», beschreibt Peter Müller die Entwicklung des kleinen Ladens.

Mit dem im Jahre 2002 installierten «Kafi-Egge» ist das Geschäft aufgewertet worden. «Für mich persönlich war es erfrischend, mit der Kundschaft in Kontakt zu treten. Wenn man stundenlang in der Backstube arbeitet, tut eine Rückmeldung auf die Produkte oder auch nur ein kleiner Schwatz gut», so Peter Müller.

Auf dem Schlossberg wird weiterhin produziert

Ab dem 3. Januar darf er dieses gute Gefühl nun mit dem 46-jährigen Wyler teilen. Der gebürtige Rothenburger gibt seinen Betrieb im aargauischen Sins ebenfalls per Ende Jahr auf. Den Wohnsitz hat er aber bereits im Oktober nach Luzern verlegt. «Es ist für uns und sicher auch für das Quartier ein Glücksfall, dass mit Peter ein qualifizierter Fachmann gefunden wurde. Wir haben uns einen Nachfolger gewünscht, der hier produziert und den Betrieb weiterführt», betont Esther Müller.

Was sie noch mehr freut: Für die Kundschaft wird sich vorerst kaum etwas ändern. Denn Peter Wyler wird nicht nur die bewährten Spezialitäten der Müllers übernehmen und diese mit eigenen Kreationen bereichern, sondern er wird auch die neun Mitarbeitenden weiter beschäftigen, inklusive Esther und Peter Müller, die tageweise im Laden und in der Backstube aushelfen werden. Zudem bringt der neue Beck einen Lernenden und Verkaufsleiterin Patricia Weiss mit.

Künftig gibts mehr Sauerteig und Take-Away

Wyler, der sich als Heimwehluzerner bezeichnet, suchte schon länger einen Betrieb in der Innerschweiz. Ursprünglich hatte er 12 Jahre in Sins geplant, es wurden deren 15. Die Challenge auf dem Schlossberg in Luzern reizt ihn. Es ist jedoch nicht seine erste Station in der Stadt. Nach seiner Bäcker-Konditorlehre, die er erfolgreich abgeschlossen hat, absolvierte er im Hotel National noch die Lehre als Koch.

Auch diese Erfahrung will er an der neuen Wirkungsstätte mit einbringen. «Die Take-away-Menus am Mittag werden wir ausbauen. Ausserdem legen wir einen Fokus auf Sauerteigbrote. Auch das Grittibänz-Backen mit Eltern und Kindern werde ich in einer ähnlichen Form weiterführen. Ansonsten setzen wir auf eine rollende Planung», legt er seine Pläne vor.

Die Bäckerei / Konditorei Müller auf dem Schlossberg in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27.11.2021)

Natürlich wissen die Leute im Quartier längst, dass sich die Müllers auf Raten verabschieden. «Ein Stammkunde hat mich gebeten, ihm einen leeren Papiersack mit unserem Logo mitzugeben. Er werde diesen einrahmen und ihn als Andenken an uns in seiner Wohnung platzieren», beschreibt Esther Müller eine der Reaktionen auf die Neuigkeit.

Die Müllers waren erfolgreiche Rock'n-Roll-Tänzer

Esther und Peter Müller waren in jungen Jahren ein international erfolgreiches Paar in der Rock-’n’-Roll-Akrobatik. Kennengelernt haben sie sich, wie damals noch üblich, beim Tanzen. In ihrem Fall war es das Dancing «San Francisco» in Luzern. Nach einem Sportunfall war ein Weiterführen der Tanz-Karriere aber kein Thema mehr für die beiden.

Das war so gesehen auch ein Wegweiser. Das junge Ehepaar nahm das Schicksal in die eigenen Hände und machte sich 1985 mit der Übernahme der Bäckerei Schmid an der Zürichstrasse in Luzern selbstständig. «Von der Überbauung auf dem Schlossberg haben wir in der Zeitung gelesen», sagt Peter Müller. An der Zürichstrasse wurde noch bis 1996 produziert, ab dann wurde in der Backstube am heutigen Standort gearbeitet.

Die Zukunft gestalten sie auch sportlich. Zu Fuss und mit dem Velo wollen sie die Schweiz erkunden und kennen lernen. Auf ihrem Lebensabschnitt als einheimische Rucksacktouristen – und auch als Teilzeitangestellte freuen sich Peter und Esther Müller. Wir notieren: Richtig genug haben sie auch nach 37 Jahren noch nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen