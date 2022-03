Bahn Ab 2024 fahren neue Züge ins Entlebuch und Luzerner Hinterland In der Region Luzern West soll zukünftig neues Rollmaterial zum Einsatz kommen. Nachdem der Plan für Dezember 2022 gescheitert ist, soll er nun 2024 realisiert werden mit sogenannten MIKA-Zügen. 31.03.2022, 09.55 Uhr

Auf der Regioexpress-Linie Luzern–Wolhusen–Langnau i.E.–Bern und den S-Bahn-Linien S6 und S7 fahren ab dem Fahrplanwechsel vom Dezember 2024 Züge der neusten Generation, wie die BLS und der Verkehrsverbund Luzern (VVL) mitteilen. Die ersten Züge des Typs MIKA – die Abkürzung für moderner, innovativer, kompakter Allroundzug – sind seit Frühling 2021 auf dem Netz der BLS unterwegs.

So sieht ein MIKA-Zug von aussen aus. Bild:PD

Die MIKA-Züge sind rund 100 Meter lang und bieten gemäss BLS und VVL «bequeme Sitze, geräumige Multifunktionszonen, grosse Panoramafenster, speziell konfektionierte Fensterscheiben für verbesserten Handyempfang, einen hellen Innenraum und Steckdosen an praktisch jedem Sitzplatz». Die Fahrzeuge des Regioexpress verfügen zudem über eine Bistrozone mit Snack- und Kaffeeautomaten, die S-Bahnen hingegen über doppelt so viele Türen.

Auf der S77 Willisau-Luzern verkehren von Montag bis Freitag während der Hauptverkehrszeiten und bei einzelnen Verbindungen zu Randstunden weiterhin die bisherigen NINA-Züge.

Wechsel erfolgt später als geplant

Ursprünglich plante die BLS bereits auf Dezember 2022 einen Wechsel der Züge in der Region Luzern West. Sie wollte auf den S-Bahn-Linien S6 und S7 Lötschberger Züge anstelle der NINA-Kompositionen einsetzen. Die Lötschberger-Züge verkehren bereits seit 2016 auf den Strecken des Regioexpress Luzern–Langnau i.E.–Bern und der S6 Luzern–Langnau i.E. Im Verlauf des letzten Jahres habe sich aber gezeigt, dass die BLS die NINA-Züge nicht wie geplant mit Lötschberger-Zügen ersetzen könne. Ursachen dafür seien finanzielle Gründe, neue technische Erkenntnisse und betriebliche Einschränkungen aufgrund der Umbauarbeiten am Bahnhof Bern, so die BLS und der VVL. (spe)