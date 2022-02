Wie der «Seetaler» in den Besitz der SBB kam

Bahngeschichte Der «Seetaler» gehört seit 100 Jahren zur SBB – die Gemeinden waren gegen die Verstaatlichung Das Übernahmeangebot des Bundesrats am Ende des Ersten Weltkriegs war für die Seetalbahn eine Überraschung. Die Aktionäre willigten dennoch ein – zum Unmut der Seetaler Gemeinden. Reto Bieri Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Wer mit der S9 von Luzern nach Lenzburg fährt, sitzt in einem Zug der Schweizerischen Bundesbahnen. Das war nicht immer so. Bis vor 100 Jahren waren Loks und Waggons, die durchs Luzerner und Aargauer Seetal entlang des Baldegger- und des Hallwilersees tuckerten, nicht mit «SBB», sondern mit «STB» angeschrieben – die Abkürzung stand für Seetalbahn. Die im Jahr 1883 eröffnete Linie war grossmehrheitlich in Privatbesitz. Vor genau einem Jahrhundert wurde sie verstaatlicht.

Das Foto ist 1903 beim Bahnhof in Hochdorf entstanden: STB-Dampflokomotive Ed 3/4 mit elektrischer Beleuchtung, angehängt ist ein Buffetwagen sichtbar. Bild: SBB Historic

Doch wie kam es dazu? Aufschluss geben zwei Publikationen, die 1983 aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der Seetalbahn erschienen sind. Eine stammt von Josef Sidler. Der ehemalige Rektor der Kantonsschule in Hochdorf stellte die Verstaatlichung in einen gesamtschweizerischen Kontext. Das Eisenbahnnetz entstand ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurde von Unternehmen, Banken und Grossindustriellen realisiert, zum Beispiel dem Zürcher Alfred Escher. Sidler schreibt:

«Das eigenmächtige Schalten und Walten der Eisenbahnbarone, die gegenseitigen Händel und beständigen Schikanen der Privatbahnen hatten allmählich weite Kreise des Volkes für die Verstaatlichung mürbe gemacht.»

Mit der Vereinheitlichung wollte der Bundesrat gewährleisten, dass die Schweizer Bahnen gegenüber der ausländischen Konkurrenz bestehen können. 1897 wurde das sogenannte Rückkaufgesetz erlassen und ein Jahr später in einer Volksabstimmung gutgeheissen. Die neu gegründeten SBB erwarben daraufhin bis 1909 die fünf grossen privaten Eisenbahngesellschaften, zum Beispiel die Gotthardbahn. Vier kleinere Privatbahnen kamen später dazu, darunter die Seetalbahn.

Ein Dampfzug der Seetalbahn bei Eschenbach. Das Bild ist undatiert, muss aber vor der Elektrifikation von 1910 entstanden sein. Bild: PD

Laut Sidler ging die Initiative jeweils nicht vom Bund, sondern den «interessierten Aktionären und Landesgegenden» aus. Bei der Seetalbahn hingegen sei die Verstaatlichung weder von den Aktionären noch von den Gemeinden gewollt gewesen, auch habe die Eidgenossenschaft kaum Interesse gezeigt. Doch während des Ersten Weltkriegs drehte der Wind: 1918 schrieb das Eidgenössische Eisenbahndepartement an die Seetalbahn, man gedenke, vom Rückkaufrecht Gebrauch zu machen. Der Kauf war erstmals per Anfang 1922 möglich, mit dreijähriger Ankündigungsfrist.

Verstaatlichung lag nicht auf der Hand

Eine Verstaatlichung der «recht nebenbahnartigen» Linie sei nicht auf der Hand gelegen, schreiben Hans Waldenburger und Martin Senn in der zweiten Publikation von 1983. Die STB habe, als sie 1907 eine neue Konzession erhielt, den darin enthaltenen Bestimmungen zum Rückkauf keine grosse Bedeutung zugemessen. Zumal der Industriestandort Hochdorf inklusive der Bahn in den Jahren vor dem Weltkrieg wegen einiger Firmenkonkurse in eine Krise geriet.

Die finanziell angeschlagene STB trat die Flucht nach vorne an: Als eine der ersten Schweizer Bahnen stellte sie 1910 von Dampf auf elektrischen Betrieb um. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe sich dieser bestens entwickelt – und wurde in den Kriegsjahren zum Vorteil, da man nicht von ausländischer Kohle abhängig war. Die SBB-Linien wurden erst ab den 1920er-Jahren elektrifiziert. Die Seetalbahn habe erfreuliche Ergebnisse erzielt, schreiben Waldenburger und Senn.

Die Seetalbahn ist seit 1910 elektrifiziert. Undatierte Aufnahme der Station Emmen, die es aufgrund einer neuen Linienführung der Bahn mittlerweile nicht mehr gibt. Bild: PD

Das weckte Begehrlichkeiten. Als der erste Rückkauftermin heranrückte, interessierten sich die Kantone Luzern und Aargau für eine Übernahme der lukrativen Bahn und fragten im Sommer 1918 beim Bund nach, ob er allenfalls selber interessiert sei. «Damit war der Stein ins Rollen gebracht», heisst es bei Waldenburger und Senn weiter. Der Zeitpunkt war günstig, denn der Preis wurde anhand der Ergebnisse der zehn vorangegangenen Betriebsjahre berechnet. Diese waren in den Jahren der Elektrifikation tief. Grund: Weil es technische Probleme gab, musste die STB parallel elektrische sowie Dampfloks einsetzen. Das trieb die Kosten in die Höhe.

SBB verleiben sich einen Mitbewerber ein

Seitens STB habe man zuerst nicht recht glauben wollen, dass es dem Bund ernst ist. Die Generaldirektion der SBB habe jedoch die grosse Bedeutung der beidseits an Hauptlinien anschliessenden Seetalbahn hervorgestrichen. Unterlagen aus dem Archiv der SBB zeigen zudem: Es ging dem Bund wohl auch darum, sich einen Konkurrenten einzuverleiben. Der zuständige Bundesrat Robert Haab war überzeugt, dass der Bund die STB früher oder später kaufen muss, denn:

«Ihre Lage als Querlinie mitten im Netz der Schweizerischen Bundesbahnen, mit denen sie für einen Teil des Verkehrs im Wettbewerb steht, bildet ein Hemmnis für die zweckmässige Leitung des Güterverkehrs.»

Am 21. Juni 1921 wurde das Geschäft im Parlament behandelt. Im Ständerat warf es laut Josef Sidler keine grossen Wellen, im Nationalrat schon. Zu Beginn der Debatte sei ein Telegramm des Aktionskomitees gegen die Verstaatlichung der Seetalbahn verlesen worden. Darin stand, die Bevölkerung sei nicht erfreut und befürchtete eine Verschlechterung des Fahrplans und der Preise. Die STB komme der Bevölkerung mit vergünstigten Sonntags- und Familienbilletten entgegen, «wozu die Bundesbahnen sich ohne Zweifel nicht herbeilassen würden».

Viele Unfälle und Tote Der «Seetaler», wie die Bahn im Volksmund genannt wird, wurde 1883 als kostengünstige Lokalbahn gebaut. Die normalspurigen Schienen wurden zu grossen Teilen auf den bestehenden Strassen verlegt. Das sparte Baukosten, führte allerdings später, als sich das Auto als Massentransportmittel durchsetzte, zu vielen Unfällen und Toten. Der Grund waren mehr als 500 unbewachte Bahnübergänge auf der rund 40 Kilometer langen Strecke. Das Problem wurde in mehreren Sanierungsetappen, die bis ins 21. Jahrhundert dauerten, behoben. Stillgelegt wurden eine Zweigstrecke von Beinwil nach Beromünster sowie eine Fortsetzung von Lenzburg nach Wildegg.

Gemeinden waren gegen die Verstaatlichung

Interessant sei im weiteren Verlauf der Diskussion im Nationalrat gewesen, dass zwar die Aktionäre der Seetalbahn mit dem Verkauf mittlerweile einverstanden waren, nicht jedoch die Gemeinden. In einer Umfrage hätten sich 26 von 29 Ortschaften gegen die Verstaatlichung ausgesprochen. Der Nationalrat segnete das Geschäft dennoch ab, mit 68 Ja zu 45 Nein. Das Schicksal der Privatbahn war besiegelt. Einige Monate später, im April 1922, genehmigte die STB an einer ausserordentlichen Generalversammlung rückwirkend auf den 1. Januar 2022 den Rückkauf, welcher den Bund 5,52 Millionen Franken kostete.

Übte ein Aktionär Druck aus in Bern?

Warum genau die STB in der SBB aufging, ist letztlich nicht klar.

«Über der wirklichen Ursache der Verstaatlichung liegt bis heute ein Schleier»,

schreibt Josef Sidler. Es sei denkbar, dass der Besitzer eines grösseren Aktienpakets in Bern Einfluss ausgeübt habe. Die Aktionäre jedenfalls hätten mit dem Rückkauf «kein Bombengeschäft» gemacht. Dass sie dennoch einverstanden waren, erkläre sich daraus, dass sie jahrelang ohne Dividende blieben. Die STB, die ursprünglich von britischen Kapitalgebern gegründet wurde, gehörte laut Sidler mehrheitlich einer Schweizer Bankengruppe. In der Bevölkerung seien nur wenige Aktien gestreut gewesen.

Heute fahren moderne Zugskompositionen durchs Seetal. Im Bild der Hallwilersee bei Mosen, im Hintergrund liegt die Gemeinde Aesch. Bild: SBB/Zvonimir Pisonic

Die Befürchtungen der Gegner der Verstaatlichung waren nicht ganz grundlos: Auf Neujahr 1924 wurden die vergünstigten Familienabonnements und Sonntagsbillette abgeschafft, heisst es bei Waldenburger und Senn. Weniger Protest habe es bei der Anpassung der Abonnementspreise gegeben. Jene der SBB waren nämlich günstiger.

