Stadt Luzern Trotz allem: Ein bisschen Fasnachtsfeeling im Luzerner Bahnhofshimmel Die Luzerner Fasnacht 2021 findet zwar nicht statt. Unter dem Dach der Bahnhofs-Eingangshalle hängen jetzt trotzdem die gewohnt kreativen Fasnachtssujets von Guuggenmusigen. Hugo Bischof 14.01.2021, 12.14 Uhr

Spezialisten am Donnerstag beim Befestigen eines Sujets in der Luzerner Bahnhof-Eingangshalle. Eines der Sujets im Luzerner Bahnhofshimmel. Die neuen Fasnachtssujets im Bahnhof Luzern stehen auch im Zeichen des Corona-Virus.

Marsmenschen mit Coronavirus-Köpfen. Der Fritschivater mit Gattin in seiner Kutsche: Dieses Jahr nur in Form eines gebastelten Fasnacht-Mobiles möglich. Ein Viren-Fresser. Zum Aufhängen der Sujets brauchte es Präzision und Konzentration. Spiderman mit Guugge. Schöne Bescherung: Fasnacht zuhause. Die Viren sind überall. Ein weiteres Sujet. Schräg: Fasnacht in der eigenen Stube. Guuggenmusig ab Lautsprecher zuhause. Noch ein Sujet. Traute Zweisamkeit auf dem Sofa im eigenen Heim.