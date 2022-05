Kanton Luzern lässt Busperron-Projekt auf Bahnhofplatz fallen

Stadt Luzern Seebrücke wird doch nicht erweitert: Kanton lässt Busperron-Projekt auf dem Bahnhofplatz fallen Zu teuer, zu wenig Platz, ungenügende Verkehrssicherheit: Auf dem Luzerner Bahnhofplatzsoll es nun doch keine neuen Durchmesserlinien geben. Stattdessen wird eine Alternative auf der Pilatusstrasse geprüft. 05.05.2022, 09.17 Uhr

Um mehr Busverbindungen zu ermöglichen, hatte der Kanton Luzern am städtischen Bahnhof neue Busperrons geplant. Es wären mehr sogenannte Durchmesserlinien entstanden, die nicht beim Bahnhof wenden. Dafür hätte auch die Seebrücke verbreitert werden sollen. Zuletzt kommunizierte der Kanton, dass sich das Projekt zwar verzögern werde, aber nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Nun lässt er es ganz fallen.

So hätte eins der Durchmesserperrons aussehen sollen. Visualisierung: Verkehrsverbund Luzern

Die Gründe: zu wenig Platz, ungenügende Verkehrssicherheit, zu teuer. Auch mit einer ausgebauten Seebrücke könne die Verkehrssicherheit nur ungenügend gewährleistet werden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. «Das Vorprojekt überzeugt für diesen heiklen, hochfrequentierten Raum zu wenig.» Das Projekt hätte 11 Millionen Franken gekostet – angesichts der beschränkten Nutzungsdauer zu viel Geld, findet der Kanton.

Übergangslösung an der Pilatusstrasse

Wie die Situation mit dem Durchgangsbahnhof aussehen wird, sei unklar. Nun wolle der Kanton Luzern dennoch weitere Durchmesserlinien am Bahnhof Luzern ermöglichen. Er prüfe, ob eine solche Haltestelle an der Pilatusstrasse realisierbar ist. Der Kanton setze sich das Ziel, diese ab 2025 als Übergangslösung in Betrieb zu nehmen. (lil)