Luzerner Spielleute spielen Räts Fäts

Luzerner Spielleute «Räts Fäts»: Bahnhofsratten wollen im Stück anständige Haustiere werden Das Stück «Räts Fätz» bietet eine rasante, mit viel Musik und Songs gespickte Geschichte für die ganze Familie. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 04.04.2022, 19.03 Uhr

Die Haustiere warten, ob die Ratte in die Mausefalle tritt: Szene aus dem Stück «Räts Fätz». Bild: Roger Grütter / Luzern, 29. März 2022)

Auf den ersten Blick wirkt das Bühnenbild der neuen Produktion der «Luzerner Stachelbeere» eher nüchtern. Acht grosse, massive Holzleitern stehen im Kreis, davor bilden zwei liegende Leitern eine Art Grenze oder Tor. Man ahnt aber, dass hier bald Leben einkehren wird.

In der Tat tummeln sich im nächsten Moment fantasievoll gewandetet Figuren auf und zwischen den Leitern. In einem ersten schmissigen Song stellen sich die Geschöpfe selber vor. Wir haben es mit einer munteren Truppe an Haustieren zu tun. Schweinchen, Hund, Katze, Schildkröte, Huhn, Hase und Hausratte singen, tanzen und kokettieren um die Wette. Miss Piggy plagt Liebeskummer, das Huhn hat einen Putzzwang und der Hund, Frau Punkt, ist auf Diät und verzichtet auf Gluten.

Ratten sind den Haustieren ein Dorn im Auge

Als Gegensatz zu dieser beschaulichen Welt der Haustiere wechselt die Szene in den schmutzigen Untergrund des Bahnhofklos. Die Kanalisation ist die Heimat der Ratten, die nachtaktiv sind, viel Schabernack treiben und immer auf der Suche nach dem nächsten Futter sind. Sie sind dabei ebenso unzimperlich wie in ihrer Körperhygiene, dafür bilden sie eine eingeschworene Gemeinschaft. Den verwöhnten Haustieren sind sie mit ihrem chaotischen Dasein ein Dorn im Auge. «Ratten sind anders, respektlos. Sie stören unsere Ruhe, wir haben sie nicht gerne. Sie terrorisieren die Stadt, wir haben sie satt!», machen sie in einem nächsten Song ihrem Unmut Luft.

Szene aus dem Stück «Räts Fätz». Bild: Roger Grütter / Luzern, 29. März 2022)

Die Ratten-Gang nennt sich «Räts Fätz» und sieht seit 25 Generationen in ihrer Unterwelt einen einzigen grossen Spielplatz. «Wir sind Räts Fätz, wir können tun, was wir wollen. Wir sind wild und führen immer was im Schild», geben sie in einem coolen Rap-Song den Tarif durch. Eigentlich aber wollen die schlauen Nager nicht mehr im Schatten der Unterwelt leben, verachtet und verstossen werden. Sie wollen dazugehören, akzeptiert werden und ein Leben wie die Haustiere der Stadt führen. Doch wie wird aus wild anständig?

Ein Zusammenstoss der zwei Tiergruppen scheint unausweichlich. Doch da beschliesst die Hausratte, ihre geordnete Welt zu verlassen, und schliesst sich den Bahnhofsratten an. Ob sie zwischen die Fronten gerät oder ob sie vermitteln kann, erzählt das Stück «Räts Fätz», die 8. Produktion der Luzerner Stachelbeere.

Die spannende und mitreissende Geschichte wurde von Méli Reber geschrieben, als Vorgabe erhielt sie vom Produktionsteam die Themen Tiere und Zusammengehörigkeit.

Szene aus dem Stück «Räts Fätz». Bild: Roger Grütter / Luzern, 29. März 2022)

«Zusammenarbeit war mit allen wunderschön»

Corona führte dazu, dass zwei ganze Jahre verstrichen, bis die Uraufführung letzten Freitag Premiere feiern durfte. «In dieser Zeit mussten wir bei den Spielenden, aber auch in den Ressorts Regie und Musik Personen auswechseln. Private oder berufliche Gründe führten dazu», berichtet Produktionsleiter Urs Achermann. Aber wunderschön sei die Zusammenarbeit mit allen gewesen. Den Teamgeist spürt man bei den 16 Spielenden zwischen 12 und 42 Jahren sehr deutlich. Die Interaktionen klappen hervorragend. Die Charaktere werden authentisch nachgeahmt. Es ist ein einziger Genuss, dem Treiben auf der Bühne zuzusehen. Regie führte Alex Weibel, die Musik von Qurt Schöpfer unterstützt das lebendige Spiel. Ein besonderes Lob geht an Rita Furrer und Jaqueline Mukasa für die grandiosen Kostüme. Tosender Premierenapplaus war der verdiente Lohn.

Hinweis: Aufführungen bis am 14. April. Pavillon Luzerner Spielleute. Ab 7 Jahren. www.spielleute.ch

