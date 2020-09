Bahnhofstrasse Luzern: Darum wird die Velostation über drei Millionen teurer Schwieriger Baugrund, grössere Kapazität: Für den Bau der Velostation rechnet die Stadt mit Kosten von bis zu 17 statt 13,6 Millionen Franken. Die Verantwortlichen erklären warum. Roman Hodel 21.09.2020, 12.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ist ein wichtiger Teil der künftigen Flanierzone Bahnhofstrasse: Die unterirdische Velostation, für welche die Stimmbevölkerung im Mai vor einem Jahr einen Planungskredit von zwei Millionen Franken gesprochen hat. Jetzt ist klar: Das Parking wird deutlich teurer als bisher angenommen. Der Stadtrat rechnet mit Baukosten von rund 17 Millionen Franken, wobei diese um bis zu 20 Prozent tiefer oder auch höher ausfallen können. Bei der Abstimmung 2019 war noch von 13,6 Millionen die Rede, in der Machbarkeitsstudie gar von 11 Millionen Franken.

«Ja, das ist teuer für ein Veloparkhaus, doch es gibt mehrere Gründe dafür und im Übrigen haben wir in der Vergangenheit auch schon viel Geld für Auto-Parkhäuser ausgegeben», sagte Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) am Montagmorgen vor den Medien, bei der Präsentation des nun abgeschlossenen Vorprojekts zur Velostation und zur Neugestaltung der Bahnhofstrasse. Hier eine Visualisierung mit der Velostation-Ausfahrtsrampe (Geländer) links beim Swisscom-Haus:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Das sind die Kostentreiber für das Projekt:

Der Baugrund ist noch schwieriger als angenommen, wie zusätzliche Bohrungen ergeben haben. Es handelt sich um das alte Delta des Krienbachs. Der Boden ist teils lehmig, teils steinig oder besteht aus feinem Sand.

als angenommen, wie zusätzliche Bohrungen ergeben haben. Es handelt sich um das alte Delta des Krienbachs. Der Boden ist teils lehmig, teils steinig oder besteht aus feinem Sand. Angrenzende, historische Gebäude wie die Hauptpost sind auf Holzrosten gebaut und diese dürfen nicht beschädigt werden. Die Velostation war ursprünglich zu nahe an der Hauptpost geplant und musste nun Richtung Reuss verschoben werden. «Es hätte sonst statische Probleme beim Postgebäude gegeben», sagte Projektleiter Lukas Deschwanden.

PD/Sadt Luzern

Wegen dieser Verschiebung der Velostation müssen 14 Bäume an der Reuss weichen, sie werden nach Abschluss der Bauarbeiten durch Jungbäume ersetzt. «Ohne die Bäume dort wird der Zugang zur Baustelle vereinfacht, das wiederum wird sich kostensenkend auswirken», so Deschwanden.

14 dieser Bäume werden wegen der Velostation gefällt und nachher wieder gepflanzt. 4 weitere müssen aufgrund des neuen Verkehrsregimes weichen. Bild: hor (Luzern, 21. September 2020)

Die Velostation mit direktem Zugang zum Bahnhof wird aber nicht nur verschoben, sondern auch grösser. Dies nach Rücksprache mit den Fraktionen des Grossen Stadtrats. Statt wie geplant 1100 sind voraussichtlich 1200 bis 1300 Veloparkplätze möglich. Zum Vergleich: Auf der Bahnhofstrasse parkieren heute täglich rund 400 Velos. «Weil die Velostation fast doppelt so breit wird als vorgesehen, erreichen wir einen besseren Komfort», so Deschwanden. Trotzdem sei keine Gebührenpflicht vorgesehen. «Und sonst könnte diese mit wenig Aufwand umgesetzt werden.» Dank flexibler Möblierung kann die Parkplatzanzahl sogar auf 1500 erhöht werden. Dies ist laut Deschwanden denkbar, wenn der Bau des Durchgangsbahnhofs mehr Platz benötigt und dadurch weitere Veloparkplätze rund um den Bahnhof wegfallen würden.

Stadtrat Borgula betonte, dass der 2019 genehmigte Planungskredit dazu da sei, die effektiven Kosten auszuweisen und man habe damals einiges noch nicht abschätzen können. Weil der Kostenrahmen 15 Millionen Franken wohl übersteigen wird, gibt es ein obligatorisches Referendum und das Stimmvolk wird darüber befinden. Laut Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte, strebt die Stadt Kostenbeteiligungen an. Die Rede ist von 1,75 Millionen Franken aus dem Aggloprogramm sowie einem Antrag für weitere 2 Millionen Franken aus dem kantonalen P+R-Fonds. Die Abstimmung zur Velostation wird voraussichtlich im Februar 2022 stattfinden. Gemäss Borgula kann dank der grösseren Velostation das Veloparkierungsproblem über viele Jahre hinaus gelöst werden:

«Und vor allem schaffen wir dadurch mehr Platz für die Fussgängerinnen und Fussgänger.»

6 bis 7 Millionen Franken für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse

Die Velostation ist ein Teil der Neugestaltung der Bahnhofstrasse, zu welcher der Stadtrat ebenfalls die Details bekanntgegeben hat. Diese wird gemäss dem Siegerprojekt «take a walk on the bright side» von 2016 umgesetzt und kostet rund 6 bis 7 Millionen Franken. Auch hier ist eine Drittfinanzierung durch das Aggloprogramm vorgesehen, Beteiligung maximal 2,1 Millionen Franken. Und das alles wird neu:

Auf der Bahnhofstrasse entsteht eine zweite Baumreihe mit 30 zusätzlichen Bäumen parallel zur bestehenden.

parallel zur bestehenden. Es sind mobile, bepflanzte Sitzgelegenheiten vorgesehen, die bei Bedarf verschoben werden können. Das heisst: Für Fasnacht, Stadtlauf und andere Anlässe hat's weiterhin Platz.

vorgesehen, die bei Bedarf verschoben werden können. Das heisst: Für Fasnacht, Stadtlauf und andere Anlässe hat's weiterhin Platz. Auf der Höhe Velorampe vor dem Swisscom-Gebäude sind öffentliche Toiletten und eine Buvette vorgesehen.

vorgesehen. Gastrobetriebe erhalten mehr Platz für ihre Boulevardflächen.

erhalten mehr Platz für ihre Boulevardflächen. Die Theaterbox bei der Jesuitenkirche bleibt vorläufig am gleichen Ort. Der Theaterplatz wird einfach und kostengünstig aufgewertet, da die weitere Entwicklung des Theaters noch offen ist.

aufgewertet, da die weitere Entwicklung des Theaters noch offen ist. Die Strasse wird auf der ganzen Länge auf Trottoirniveau angehoben.

1 Million Franken für die Neugestaltung der Seidenhofstrasse

In einem Nebenprojekt wird die Seidenhofstrasse aufgewertet und die Fahrbahn auf der ganzen Länge auf Trottoirniveau angehoben.

Neues Verkehrsregime

Die neue Bahnhofstrasse und die Zufahrtsstrassen werden zu einer Begegnungszone, weitgehend autofrei. Zubringerdienste und Taxis sind weiterhin gestattet, nur können sie beim Bahnhof vorne nicht mehr nach links auf die Seebrücke abbiegen. Die Zu-/Wegfahrt Flora-Parkhaus erfolgt neu gänzlich über die Pilatusstrasse. Bereits bekannt ist die künftige Zu-/Wegfahrt LUKB-Parkhaus via Hirschmattstrasse und Hirschengraben. Für Velofahrende ändert sich nichts.

PD/Stadt Luzern

Bereits seit Anfang Juli ist der Abschnitt zwischen Theaterplatz und Seidenhofstrasse autofrei. Der motorisierte Verkehr von der Bahnhofstrasse Richtung Seebrücke bzw. Bahnhof habe seither um 60 bis 80 Prozent abgenommen. Allerdings ist das noch längst nicht allen Autofahrern klar: Bei Kontrollen habe die Polizei in einer Stunde 20 bis 30 Lenker gebüsst. Das Monitoring läuft aber noch. Dessen Ergebnis wird die Stadt nach den Herbstferien veröffentlichen.

Baustelle wird anspruchsvoll

Dass die Bauerei an einem solch neuralgischen Punkt wie der Bahnhofstrasse die Stadt vor Herausforderungen stellt, ist schon länger bekannt: Der Baugrund ist nur ein Aspekt. Ebenfalls ist der Grundwasserspiegel hoch und die Baustelle liegt nahe an der Reuss. Ausserdem führen zahlreiche Werkleitungen durch die Bahnhofstrasse. «Man ist sich gar nicht bewusst, was für eine wichtige Unterwelt sich hier befindet», so Borgula. Hinzu komme, dass das Leben in und an der intensiv genutzten Bahnhofstrasse auch während der Bauarbeiten funktionieren müsse. Der Baustart für die Neugestaltung sowie die Velostation ist auf die zweite Hälfte 2022 terminiert, die Inbetriebnahme Anfang 2024. Es wird dann elf Jahre her sein, seit die Stadtluzerner die Initiative für eine möglichst autofreie Bahnhofstrasse angenommen hatten.