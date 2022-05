Auto gerät in Baldegg von der Strasse und prallt in Auto

Baldegg Auto gerät im Seetal bei Starkhagel von der Strasse und prallt in Lieferwagen In Baldegg, Gemeinde ereignete sich am Dienstag eine Streifkollision. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25’000 Franken. 04.05.2022, 10.25 Uhr

Dieses Auto kam in Baldegg bei starken Hagel von der Strasse ab. Luzerner Polizei

Am Diensta fuhr ein 25-jähriger Autofahrer in Hochdorf von der Industriestrasse in Richtung Nunwilstrasse. Eingangs des Ortsteils Baldegg verlor er bei starkem Regen und Hagel die Herrschaft über sein Fahrzeug und schlitterte über den Gegenfahrstreifen auf die linksseitige Wiese.

Dieser Lieferwagen wollte dem Auto ausweichen. Luzerner Polizei

Gleichzeitig kam ihm ein Lieferwagen entgegen, welcher nach rechts auf die Wiese auszuweichen versuchte. In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge auf der Wiese seitlich gegeneinander, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.



Die beiden Autofahrer mussten durch den Rettungsdienst mit Verletzungen in Spitäler gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 25’000 Franken. (mme)