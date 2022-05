Baldeggersee Phosphorbelastung in Seetaler Gewässern: Wie gross soll der Einfluss der Bauern sein? An der kommenden Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands Baldegger- und Hallwilersee wird ein neuer Präsident gewählt. Neben dem vom Vorstand vorgestellten Kandidaten ist mit Christian Budmiger ein zweiter Anwärter im Rennen. Es brauche einen Vertreter aus der Landwirtschaft, findet er. Der abtretende Präsident befürchtet, dass Budmiger die Seesanierung torpedieren könnte. Jonas Hess Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

13 Jahre lang war Roland Moser im Vorstand des Gemeindeverbands Baldegger- und Hallwilersee (GVBH) tätig, davon sechs Jahre als Präsident. Es sei an der Zeit, das Amt abzugeben, findet Moser, der sich in den vergangenen Jahren stark dafür einsetzte, dass insbesondere der Baldeggersee gesundet.

Die zwei Kandidaten für das GVBH-Präsidium verfolgen unterschiedliche Ansätze, um die Gesundung des Baldeggersees voranzutreiben. Leserbild: Urs Gutfleisch

Das Problem ist eine nach wie vor zu hohe Phosphorkonzentration im See, welche den GVBH zwingt, Reinsauerstoff in das Gewässer zu pumpen (siehe Box). Gleichzeitig ergriff der Kanton Massnahmen mit dem Phosphorprojekt, damit rund um den See weniger Dünger und Gülle ausgetragen werden kann.

Zu viel Phosphor führt zu Sauerstoffarmut Seit den 1980er-Jahren muss der Baldeggersee mit Reinsauerstoff belüftet werden, um zu verhindern, dass das Gewässer «kippt». Die Quelle des Übels heisst Phosphor. Dieser Nährstoff ist nicht nur Dünger für die Pflanzen auf dem Land, sondern fördert auch das Algenwachstum im See. Wenn die Wasserpflanzen im Herbst absterben, entnehmen sie dem See eine grosse Menge Sauerstoff, der danach anderen Lebewesen fehlt. Laut dem Geschäftsbericht des GVBH auch 2021: «Trotz Belüftung mit Reinsauerstoff sank die Sauerstoffkonzentration am Seegrund im September bis auf 1 Milligramm pro Liter. Der Anforderungswert der Gewässerschutzverordnung von 4 mg Sauerstoff pro Liter konnte gleich wie 2020 während 4 Monaten nicht eingehalten werden.»

Gemäss einem Bericht des Kantons stammt «ein überwiegender Teil der Phosphorfrachten in den Baldeggersee von landwirtschaftlich genutzten Flächen». Dieser Meinung ist auch Roland Moser. Der Schongauer brauchte stets «einen breiten Rücken und starke Schultern», um den Gegenwind, der vor allem aus Kreisen der Landwirtschaft gegen ihn blies, auszuhalten.

Doch der Aufwand habe sich gelohnt. «Wir haben viel erreicht. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden funktioniert gut und wir haben bei der Verringerung der Phosphorkonzentration Teilerfolge erzielt.» Doch am Ziel sei man noch nicht, so Moser:

«Solange man belüften muss, ist der See nicht gesund.»

Zwist bei Ursache und Finanzierung

Die Gesundung weiterführen soll nun der Nachfolger von Roland Moser, der am 4. Mai gewählt wird. Der Vorstand schlägt dafür Lukas Wedekind vor. Der ehemalige Gemeinderat von Ermensee ist seit 2016 Vizepräsident des Verbands. Der Zustand des Gewässers sei ihm ein Anliegen, sagt Wedekind auf Anfrage. Er habe sich in den vergangenen Jahren das nötige Know-how erarbeitet und sich deshalb zur Verfügung gestellt.

Wedekind unterstützt den Kurs seines Vorgängers. Die Belüftung des Sees müsse weitergeführt und der Nährstoffeintrag gesenkt werden. Als Präsident wäre eine seiner ersten Aufgaben: «Wir müssen die nun 40-jährigen Belüftungsanlagen erneuern.» Eigentlich habe man damit gerechnet, dass die Belüftung nach 40 Jahren beendet werden könne. «Das kann man bedauern, aber das Projekt geht weiter.» Langfristig ist für Wedekind aber klar:

«Das Ziel ist, dass wir irgendwann zurückfahren können und das Gewässer auf eigenen Beinen stehen kann.»

Dass dies in absehbarer Zeit geschieht, glaubt Christian Budmiger nicht. Der Aescher Gemeindepräsident kandidiert ebenfalls für das Präsidentenamt. Budmiger war bisher zwar nicht im Vorstand des Verbands, hat aber Erfahrungen als Präsident der Kontrollstelle gesammelt.

Der Landwirt, der selber einen Hof in Seenähe bewirtschaftet, sagt, dass der See künftig nicht nur wegen des Phosphors belüftet werden müsse. «Letztjährige Studien der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung zeigen, dass die Klimaerwärmung ebenfalls einen Beitrag an das Wachstum der Algen leistet.»

Budmiger folgert daraus, dass das Gewässer noch lange belüftet werden muss, auch wenn der Phosphoreintrag weiter gesenkt wird – und fordert eine stärkere finanzielle Beteiligung des Kantons:

«Der Einfluss des Klimawandels kann nicht mehr nur eine Aufgabe der Seeanstossgemeinden sein.»

Er fordert einen fixen Betrag an die Belüftung des Sees. In der zur Diskussion stehenden Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Seeverband, über die an der DV abgestimmt wird, ist dies nicht vorgesehen. Den Löwenanteil bezahlen die Gemeinden.

Budmiger ist deshalb im Gegensatz zu Wedekind gegen die Vereinbarung. Als weiteren Grund für seine Kandidatur führt der Landwirt die Beteiligung eines Vertreters aus dem Einzugsgebiet des Hallwilersees auf und er findet, dass die Verbandsleitungsmitglieder aus aktiven Gemeinderäten bestehen sollen. «Zudem kann ich als Bindeglied zur Landwirtschaft die Anliegen des Verbandes besser vertreten.»

Interessenkonflikt bei Budmiger?

Lukas Wedekind argumentiert, dass mit dem Gemeindepräsidenten von Hohenrain bereits ein Vorstandsmitglied für die Landwirtschaft eintrete. «Alfons Knüsel kennt die Haltung der Bauern und bringt diese auch sehr intensiv ein.» Dem Argument, dass im Vorstand aktive Gemeinderäte einsitzen müssen, begegnet Wedekind mit Verweis auf die Statuten. «Das steht dort nirgends.» Wedekind glaubt zudem, dass ein Vertreter aus der Hallwilerseeregion nicht zwingend sei, da der GVBH ein Luzerner Verband sei und auf den Baldeggersee ausgerichtet sei. Die Nährstoffe, die im Hallwilersee landen, würden zu einem grossen Teil aus dem Baldeggersee stammen.

Wedekind betont, dass er nicht dagegen ist, wenn Budmiger Einsitz im Vorstand nimmt, schliesslich werde mit dem Rücktritt von Roland Moser ein Platz frei. Der Noch-Präsident pflichtet Wedekind bei: «Es ist sicher nicht schlecht, wenn verschiedene Meinungen im Vorstand zusammenkommen.» Er hoffe jedoch, dass der neue Präsident Lukas Wedekind heissen wird. Bei Budmiger bestehe ein Interessenkonflikt, da er sich aktiv bei der IG Mittellandseen beteilige, die sich bis heute gegen das Phosphorprojekt stemme.

«Ich befürchte, dass er seine Hand schützend über die Landwirtschaft legen und mögliche Verschärfungen von Bund und Kanton ausbremsen würde.»

Christian Budmiger bezeichnet dies als «Anschuldigung». «Könnte ich das überhaupt?», fragt er rhetorisch. Die Aufgabe des Verbands sei klar geregelt. «Auch unter meinem Präsidium kann die Landwirtschaft nicht erwarten, dass um den See wieder mehr gedüngt werden kann und die bestehenden Vorschriften gelockert werden können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen