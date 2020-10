Porträt Balkanspezialitäten im Fine-Dining-Stil: Im Luzerner «Ampersand» wird Traditionelles neu interpretiert Einmal im Monat kommen Liebhaber der Balkanküche im Luzerner Grillrestaurant Ampersand in den Genuss traditioneller Speisen. Serviert werden die Spezialitäten hier auf eine neue Art. Und auch das Abendessen gleicht mehr einem Familienfest als einem Besuch im Restaurant.

Alexandra Pavlović 23.10.2020, 17.00 Uhr

Unter dem Namen «Balkaneros» bietet das Luzerner Ehepaar Eric Abende mit Balkanspezialitäten an. Den Namen ihres Events stammt von einem Lied ihres Lieblingsmusikers Goran Bregovic. Bilder: Medina Velic, Jonas Strahberger

Balkan. Mit dem Begriff assoziieren einige Ferien am Meer, aussergewöhnliche Spitzensportler oder eine herzhafte Küche. Manche Gerichte finden sich auch in hiesigen Imbissbuden wieder: wie etwa die Cevapcici oder das Gebäck Burek. Schaut man sich nach Restaurants um, die ausschliesslich Gerichte aus Südosteuropa anbieten, finden sich einige. Ab und zu wird gar ein Event mit Grillspezialitäten aus dem Balkan angeboten.

In der Schweiz sind es aber vor allem Kulturvereine, die ihren Landsleuten ihre Leibspeisen auftischen. Den Luzernern Danijel Eric und seiner Frau Jacqueline war das aber nicht genug. Ihnen fehlte das gewisse Etwas.

«Für Menschen aus dem Balkan hat das Essen eine grosse Bedeutung. Sie geniessen es nicht nur im Kreise der Familie und Freunde, sondern zelebrieren es regelrecht.»

«Einen Ort, der das alles vereint und regelmässig anbietet, haben wir in der Schweiz bisher nicht entdeckt und deshalb beschlossen, selber einen zu schaffen.»

Unterschiedliche Kulturen und doch ähnliches Essen

Einige Jahre geisterte die Idee nach einem eigenen Event in ihren Köpfen, bis sie 2019 konkreter wurde. «Ausschlaggebend war unsere Rundreise durch den Balkan», erzählt der 39-jährige Danijel Eric. Damals seien sie in der Türkei gestartet, waren einige Tage in Griechenland, Albanien sowie Bosnien und Herzegowina unterwegs, ehe die Reise in Dubrovnik endete.

Unterwegs war das Ehepaar hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sind Menschen mit spannenden Lebensgeschichten begegnet, haben unterschiedliche Kultur kennen gelernt. Eines aber war in allen Ländern ähnlich: das Essen.

«Als gebürtiger Kroate war ich fasziniert, auf welch unterschiedliche Art Gerichte wie Burek, Eintöpfe oder auch das Fleisch serviert wurden. Vor allem der Geschmack war interessant und teilweise völlig neu.»

Dieser Überraschungseffekt war es auch, den Erics den Leuten in der Schweiz näher bringen wollten. Verstärkt habe sich dieser Eindruck jeweils auch, wenn sie mit Freunden in Kroatien unterwegs waren. «Einige haben zum ersten Mal Gerichte aus der Balkanküche probiert – und waren begeistert. Darin sahen wir Potenzial und haben uns entschlossen, unsere Idee zu verwirklichen.»

Projekt ohne Gastroerfahrung gestartet

Wenn Erics von ihrer Idee sprechen, meinen sie ihre Abendessen, wo sie unterschiedliche Balkanspeisen als Event zelebrieren. «Unser Ziel ist es, die alten Rezepte neu zu interpretieren, um so ein anderes Genusserlebnis zu schaffen. Eine Art Fine Dining mit traditionellen Balkangerichten.» So servieren sie beispielsweise die Spezialität gefüllte Paprika nicht wie üblich mit Hackfleisch, sondern auch mal mit geraffelten Kartoffeln und einem Schuss Quark.

Oder wählen auch mal eine andere Paprikasorte – je nach Saison. «Wir wollen vor allem auch mit regionalen Produkten arbeiten und ändern die Menus entsprechend ab», sagt Jacqueline Eric. Für die Köche sei das manchmal eine Herausforderung, bisher habe es aber immer geklappt.

Die Spezialität gefüllte Paprika wird je nach Region mit Hackfleisch serviert. Bei «Balkaneros» wird eine Variation mit geraffelten Kartoffeln aufgetischt.

Für die Teamleiterin und den ehemaligen Basketballcoach und heutigen Store Manager ist der Schritt in die Gastrobranche Neuland. Ohne Erfahrung haben sie Monat für Monat an ihrem Projekt gearbeitet, Menus zusammengestellt, Abendessen um Abendessen organisiert und sich stets um Rückmeldungen der Gäste sowie Gastronomen bemüht. «Nur dank dieser konnten wir uns verbessern und eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Luzerner Grillrestaurant Ampersand eingehen.»

Unter dem Namen «Balkaneros» sind sie heute nun alle sechs bis sieben Wochen Gastgeber und laden Liebhaber der Balkanküche und andere Interessierte zum Essen ein. Begleitet wird das Ganze mal von Musikern, die ebenfalls Lieder aus dem Balkan spielen oder von Komikern, die Wurzeln aus dem Balkan haben. «Wir wollen unseren Gästen einen Abend voller Emotionen und Erinnerungen bieten. So wie sie es aus ihrer Kultur eben kennen», sagt die 36-jährige Jacqueline Eric.

Die Gastgeber von «Balkaneros»: Jacqueline und Danijel Eric.

Warteliste von jeweils 80 Personen

Das Luzerner Ehepaar hat mit «Balkaneros» offenbar eine Marktlücke entdeckt. Anders sind die stets ausgebuchten Abende kaum zu erklären. Für dieses Jahr ist schon praktisch wieder alles belegt, sagen Erics.

«Dass unsere Idee derart gut ankommt, hätten wir nicht gedacht. Freut uns aber umso mehr.»

Jeder Erfolg bringt auch seine Schwierigkeiten mit sich. Da sie möglichst allen Wünschen gerecht werden wollen, sei es manchmal eine Herausforderung, Interessierte auf ein späteres Datum zu vertrösten, ohne dann eine Absage zu erhalten, sagt Danijel Eric. Auch die derzeitige Situation mit dem Coronavirus sei nicht immer einfach, aber sie hätten sich damit arrangiert. Das geforderte Schutzkonzept für Gastrobetriebe können sie einhalten.

Stolz und dankbar sind sie gerade während der Pandemie auch auf ihre Gäste. Laut Mitgründerin Jacqueline Eric sind alle sehr diszipliniert und halten sich an die Vorschriften.

«Das ist für einige sicher nicht immer einfach, wenn man bedenkt, dass die Menschen aus dem Balkan bei ihren Essen auch gerne mal Aufstehen und drauflostanzen.»

Neu auch Brunch mit Balkanspezialitäten

Gastronom und «Ampersand»-Geschäftsführer Sandro Pucher kommt aus der Branche und weiss, was «Balkaneros» so erfolgreich macht. Zum einen sicherlich das vielfältige Publikum. Zum anderen die Tatsache, dass hier zwei Gastgeber zu einem Anlass einladen, erklärt er. «Beide haben Zeit, sich intensiv um die Gäste zu kümmern. Das erzeugt ein Wohlgefühl und eher den Eindruck, bei Freunden oder der Familie auf Besuch zu sein als in einem Restaurant.»

Die gut besuchten Abendessen haben in Erics den Durst nach mehr geweckt. So vielfältig wie die Balkanküche ist, so vielfältig soll auch künftig ihr Angebot sein. Und da sie ihre Gäste immer wieder überraschen wollen, haben sie beschlossen, neu auch einen Brunch mit Balkanspezialitäten anzubieten. «Nicht alle gehen am Abend gerne weg. Wir wollten daher auch jenen etwas bieten, die gerne mit einem ausgewogenen Frühstück in den Tag starten.»

Bild: Medina Velic

Unter dem Motto «Tvoj Brunch» (z. Dt. dein Brunch) können Interessierte künftig zwei Mal im Monat neben selbstgemachtem Brot, Fruchtsäften, Konfitüre und Käse auch Spezialitäten wie Burek, Sataras (die balkanische Version eines Ratatouilles), Lepinja (Fladenbrot) mit Rührei und Rucola sowie Baklavas, Pfannkuchen und typische Balkankuchen probieren und geniessen.

