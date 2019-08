Ballwil: Velofahrer stürzt in Kreisel – Polizei sucht Zeugen Bei einem Sturz in Ballwil hat sich ein Velofahrer Verletzungen zugezogen. Weshalb es zum Unfall kam, ist unklar.

(pd/rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Dienstagnachmittag gegen 14.55 Uhr. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem motorisierten Velo von der Urswilstrasse her in Richtung Kreisel Rosenegg unterwegs, als er in diesem Kreisel die Hochdorferstrasse in Fahrtrichtung Eschenbach verlassen wollte.

Dabei stürzte er auf der rutschigen Fahrbahn. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Mann Gesichtsverletzungen zu und musste mit der Ambulanz in ein Spital gefahren werden. Warum der Velofahrer gestürzt ist, ist unklar. Personen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.