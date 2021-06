Flühli Mit der Drohne auf der Suche nach Bambi: So werden Rehkitze vor der Mähmaschine gerettet Immer wieder werden Rehkitze beim Mähen verletzt. Wir begleiten ein Rettungsteam am frühen Morgen bei der Suche nach den Jungtieren. Salome Erni 18.06.2021, 16.30 Uhr

Um im Gras versteckte Rehkitze zu finden, verwenden Rehkitz-Rettungsteams Drohnen. Bild: PD / Heinrich Felder

Die Bergflanken rund um Flühli liegen im Dunkeln. Vor dem heller werdenden Himmel zeichnen sich leuchtende Punkte ab – es ist eine Drohne, die in programmierten Bahnen über die Wiese mit dem hohen Gras schwirrt. Die beiden passionierten Jäger Heinrich Felder und Stefan Süess blicken kurz nach fünf Uhr in der Frühe konzentriert auf zwei Bildschirme in Felders Händen. Wie Wolken ziehen dort blaue und rote Flecken rasch durch das Wärmebild.

Sobald ein heller Punkt auftaucht, werden die beiden aufmerksam, denn dies könnte ein Rehkitz sein.

Weisse Flecken: So sehen ein Rehkitz und seine beiden Retter im Wärmebild aus. Bild: PD / Heinrich Felder

Felder steuert die Drohne auf den Boden zu, um das angezeigte Objekt zu kontrollieren. Was auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist jedoch kein Rehkitz – sondern ein Kuhfladen.

Dies ist der Grund, weshalb Süess und Felder in den letzten Wochen täglich so früh unterwegs waren. Denn ist der Boden zu stark aufgeheizt, unterscheidet sich die Körpertemperatur eines Rehs nicht mehr von warmen Maulwurfshügeln und Steinen. Erst Stunden nach Sonnenuntergang können die Flüge fortgesetzt werden.

Bevor an diesem Tag die Sonne den Hang in Flühli erreicht, haben die beiden also noch einiges zu tun.

Heinrich Felder und Stefan Süess spüren mit ihrer Drohne Rehkitze auf, um diese vor dem Mähdrescher zu schützen.



Bild: Dominik Wunderli (Flühli, 15.06.2021)

Felder, der vor seiner Pensionierung Rektor der Kantonsschule Schüpfheim war, sagt:

«Ich ging seit dem 1. Mai jeden, aber auch jeden Tag auf die Suche.»

Besonders an den letzten beiden Wochenenden sei «der Teufel los gewesen», die fünf Entlebucher Drohnenpiloten konnten die Nachfrage der heuenden Landwirte nicht mehr vollends abdecken.

Rehkitze sind bereits mobil

Kaum zu sehen: Ein Rehkitz ist gut versteckt im hohen Gras. Bild: PD / Heinrich Felder

Bei der dritten kontrollierten Wiese, es ist mittlerweile Viertel vor Sechs, leuchtet wieder ein heller Fleck auf dem Bildschirm. Diesmal tatsächlich ein Rehkitz. Süess sucht im mehr als hüfthohen Gras den Punkt, über dem die Drohne regungslos in der Luft schwirrt. Um diese Jahreszeit sind viele Kitze bereits mobil, auch dieses hüpft sofort hoch. Fiepend rennt es durch die Wiese, nur der Kopf taucht ab und zu über den blühenden Gräsern auf. Am Rand einer Hecke erscheint die Rehgeiss und nimmt ihren Nachwuchs mit in die Sicherheit.

Wäre das Kitz noch jünger und ohne Fluchtreflex gewesen, hätte Süess eine Kiste darüber gestülpt, den Ort mit einer Flagge markiert und den Landwirt darüber in Kenntnis gesetzt.

Um die ganz jungen Rehkitze ohne Fluchtinstinkt zu schützen, werden sie üblicherweise mit einer Kiste bedeckt. Bild: PD / Heinrich Felder

Nach dem Mähgang wäre das Jungtier wieder freigelassen worden. Doch es sei wichtig, auch die älteren Kitze aufzuspüren, so Felder. Das sich kontinuierlich nähernde Motorengeräusch der Mähmaschinen schlage die geduckt verharrenden Kitze möglicherweise nicht in die Flucht. Daher müsse dafür gesorgt werden, dass die Mutter ihr Junges wegführe.

Die Ausbildung wird schweizweit koordiniert

Dieses Jahr retteten Felder und Süess gemeinsam 28 Kitze, flogen 145 Felder ab und überprüften so 269 Hektaren. Sie sind auch als Jäger in diesem Gebiet unterwegs und kennen von ihren vorgängigen Kontrollflügen die Plätze, wo besonders oft Kitze zu finden sind. Dem Vorwurf, sie würden die Rehkitze nur schützen, um sie im Herbst «abknallen» zu können, widersprechen sie vehement:

«Es will wirklich niemand erleben, wie einem Kitz die Beine abgemäht werden».

Felder ist seit drei Jahren bestrebt, die Ausbildung für die Rehkitzrettung mit der Drohne im Kanton Luzern bekanntzumachen. Diese Weise sei sehr effizient und wirkungsvoller als herkömmliche Verblendungs- und Vergrämungsmethoden mit Tüchern und Lichtern oder dem Abschreiten der Wiese zu Fuss. Er ist an der Ausbildung von weiteren Drohnenpiloten beteiligt, die von der Rehkitzrettung Schweiz angeboten wird.

In dieser Karte sind die Teams des Vereins Rehkitzrettung Schweiz verzeichnet. Bild: PD / Rehkitzrettung Schweiz

Dieser Verein stellt auch ein Online-Tool zur Verfügung, mit welchem Landwirte ihre Felder kostenlos anmelden können und angeben, wann es gemäht werden soll. Die Rehkitz-Rettungsteams wie Felder und Süess nehmen dann Kontakt auf, programmieren die auf die Wiese zugeschnittene Flugroute und machen wenn möglich vorgängige Erkundungsflüge.

Mehr Drohnenpiloten gesucht

Das Engagement für die Kitze ist auch finanzieller Natur: Felder zeigt auf die Wärmebildkamera, die fünf Ersatzakkus und die Drohne. Das Equipment koste rasch an die 7000 Franken, sagt er. Er möchte, dass diese Kosten im Luzernischen – analog zu anderen Kantonen – nicht mehr allein von den Piloten getragen werden müssen und lanciert im nächsten Jahr ein Crowdfunding. So will er auch weitere Drohnenpiloten ermuntern, denn diese seien nötig.

Bei Heinrich Felders DJI-Drohne hat alles seinen Platz. Bild: PD / Heinrich Felder

Seine eigene Drohne versorgt Felder um halb Acht säuberlich in den Kisten im Kofferraum seines Autos. Für diesen Tag ist nach fünf Wiesen Schluss, bald kommt die Sonne. Süess und Felder geniessen ihre morgendlichen Einsätze an der frischen Luft: «Weisch», sagt Felder, «mir gefällt das. Das ist kein Müssen.» Anschliessend geht es zurück ins Dorf Flühli für Kaffee und Gipfeli. Das haben sich die Retter verdient.

Rehkitzrettung Schweiz Landwirte sind in der Schweiz verpflichtet, beim Mähen Rücksicht auf die Wildtiere zu nehmen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der lokalen Jägerschaft, denen die sogenannte «Hege» obliegt. Die genauen Abläufe sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Die Rehkitzrettung Schweiz übernimmt seit 2017 die Ausbildung und Koordination von ehrenamtlichen Drohnen-Pilotinnen und -Piloten, heute sind es etwa 290. Mediensprecherin Ann Schärer erzählt, dass es immer mehr verletzte Tiere gäbe. Dies, da sich die Rehe beispielsweise durch Spaziergänger immer stärker an den Menschen gewöhnen und die gängigen Vergrämungstechniken deshalb weniger gut funktionieren. Ausserdem würde bei den grossen Maschinen, wie sie beispielsweise im Mittelland eingesetzt werden, oft gar nicht mehr bemerkt werden, wenn ein Kitz beim Mähen verletzt wird. Herkömmliche Vergrämungsmethoden zu ersetzen, mache aber keinen Sinn, so Schärer. Die Drohnen seien vielmehr als Ergänzung für den Einsatz an besonders gefährdeten Orten gedacht. Im letzten Jahr fanden die Rettungsteams der Rehkitzrettung Schweiz auf diese Weise 1410 Kitze.

Hinweis: Infoveranstaltungen zur Rehkitzrettung mit der Drohne können am 9. und 19. August um 20 Uhr online besucht werden. Heinrich Felber führt praktische Flugdemos am 11. und 20. August (Verschiebedaten 13. und 24. August) um 19.30 in der Moosschüür, Hellbühl durch. Infos dazu gibt es auf der Website rehkitzrettung.ch.