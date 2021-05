Barrierefreie Kommunikation Wie sich ein Sehbehinderter auf Luzerner Webseiten zurechtfindet Wie viele andere Gemeinden versucht auch die Stadt Luzern, ihre Kommunikation möglichst barrierefrei zu gestalten. Durchaus mit Erfolg, wie ein Betroffener sagt. Doch noch bleibt vieles zu tun. Christian Peter Meier 31.05.2021, 05.00 Uhr

Mit einer solchen Braille-Zeile und einer Vorlesesoftware surft Michael Heer. Symbolbild: Getty

Barrierefreie Kommunikation. Dieser Begriff taucht immer häufiger in den Medien und in der Politik auf. Was ist darunter zu verstehen? Nun, es geht um die Art und Weise, wie Publikationen – namentlich Webseiten oder Apps – ihre Nutzerinnen und Nutzer ansprechen. Möglichst einfach sollen sie sein: Leicht zugänglich, logisch in ihrem Aufbau und versehen mit verständlichen Texten. Das nützt allen Menschen, doch besonders für Personen mit Sinneseinschränkungen ist barrierefreie Kommunikation unverzichtbar.

Der Luzerner Stadtrat hat sich vor kurzem zu barrierefreier Kommunikation bekannt, indem er ein Postulat der Grünen entgegennahm. Dies dürfte ihm ziemlich leicht gefallen sein. Denn wie andere Gemeinden ist auch die Stadt Luzern schon länger am Thema dran: So arbeitet die Stelle für Kommunikation schon seit 2017 an einem barrierefreien Internetauftritt der Stadt. Spannend: Anders als etwa die Nachbarstädte Kriens und Emmen hat sich Luzern für einen zweispurigen Weg entschieden und neben dem konventionellen Webauftritt (www.stadtluzern.ch) eine barrierefreie Version davon aufgeschaltet. Mit einem einzigen Klick gelangt man von der einen auf die andere Fassung.

So sieht die konventionelle Startseite aus:

Und so die barrierefreie Version:

Warum diese aufwendige Lösung? «Wir haben uns für dieses Vorgehen entschieden, weil so auf der Hauptwebseite Design-Optionen genutzt werden können, die für viele Nutzerinnen und Nutzer attraktiv und bedienerfreundlich sind», sagt dazu Kommunikationschef Simon Rimle. Sehbehinderte Menschen, die mit einem so genannten Screenreader (also einer Vorlesesoftware) arbeiten würden, oder Menschen mit gewissen motorischen Behinderungen hätten aber Schwierigkeiten damit – deshalb die Zusatzwebseite:

«Die eine Seite, die für alle Menschen am benutzerfreundlichsten ist, gibt es aus unserer Sicht nicht.»

Die Stadt Luzern betont, dass sich die barrierefreie Webseite im Stadium einer Betaversion befinde und modulweise zusammen mit der Stiftung «Zugang für alle» optimiert wird. Einen definitiven Zeitplan dafür gebe es nicht, präzisiert Rimle. Zumal Barrierefreiheit ohnehin nicht einfach ein Zustand sei, «sondern ein dauernder Verbesserungsprozess».

Ein Betroffener macht den Test

Was aber halten Betroffene vom bisher Erreichten? Wir haben Michael Heer um seine Einschätzung gebeten. Der gebürtige Emmer wohnt heute in Arth und ist beinahe blind. «Das verbleibende Sehvermögen ist eigentlich kaum mehr verwertbar», sagt er. Umso bedeutender sind für den 47-Jährigen technische Hilfsmittel. Der Computer ist sein wichtigstes Tor zu Welt. Michael Heer kombiniert seinen Screenreader mit einer so genannten Braille-Zeile. Diese ermöglicht es ihm, mit den Fingern mitzulesen, was die Computerstimme gerade spricht. Das redundante System erhöht Heers Aufnahmefähigkeit und macht ihn zu einem erstaunlich effizienten Nutzer des Internets. Auch auf Webseiten, die er noch nicht kennt, verschafft sich Heer zügig einen Überblick – sofern er eben nicht auf unüberwindbare Barrieren stösst.

Michael Heer Bild: PD

Neben der Luzerner Homepage hat sich Michael Heer auch jene von Kriens und Emmen genauer angeschaut. Und er verteilt in Sachen Barrierefreiheit grundsätzlich gute Noten, wobei er sich im Falle von Luzern sogar schon mit der konventionellen Homepage ziemlich zufrieden zeigt. Von der Zweiteilung ist er übrigens nicht besonders begeistert: «Ich ziehe grundsätzlich eine einheitliche Lösung vor», sagt er. Was aber keine Kritik an der Qualität der barrierefreien Version sei.

Doch selbst diese ist ihm nicht auf Anhieb vertraut. «Das ist allerdings ganz normal; wenn ich eine Webseite das erste Mal besuche, ist das immer ein gewisses Abenteuer. Da sind Geduld und Hartnäckigkeit gefragt.» So muss Michael Heer zum Beispiel vorab herausfinden, welcher der vier von ihm genutzten Browser für eine bestimmte Homepage am besten funktioniert. Dann gelte es, den Aufbau der Homepage zu begreifen: «Es hilft, wenn alles konsequent strukturiert ist und wenn die Linktexte klar über den Inhalt informieren», erklärt Heer.

Wie so oft hilft auch hier die Suchmaschine

Gerne lässt sich Michael Heer auf einen konkreten Test ein. Findet er den Namen des SVP-Fraktionschefs im Krienser Einwohnerrat? Schnell landet er auf der alphabetischen Liste sämtlicher Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Hier ist er etwas ratlos, weil er jeden einzelnen Namen anklicken müsste, um mehr über die Personen zu erfahren. «Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich würde früher oder später zum Ziel kommen», sagt er mit einem Lachen. Stattdessen zieht Michael Heer Google zu Rate. Und tatsächlich: Die Suchmaschine führt schnell zur Fraktionenliste auf der Webseite, die Michael Heer zuvor nicht auf Anhieb gefunden hat. Und somit wird klar: Räto Camenisch heisst der gesuchte Mann.

Nächstes Thema: Abfallentsorgung. Auf der Stadtluzerner Webseite landet Michael Heer auf dem konventionellen Abfallkalender 2021 der Stadt Luzern. Nicht gut. Der Datendschungel dieses digitalisierten Prospekts ist auch für Sehende eine Zumutung. Viel besser läufts auf der Krienser Seite. Hier findet Heer auf Anhieb den Link zur neuen und sehr übersichtlichen App von Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real). Ein entsprechender Link wäre auch auf der Luzerner Webseite zu finden gewesen – leider wenige Zeilen unter jenem zum konventionellen Kalender.

Was zurückführt zur Bemerkung von Kommunikationschef Simon Rimle, Barrierefreiheit sei ein dauernder Verbesserungsprozess. Tatsächlich sieht Rimle noch viel Optimierungspotenzial. Vor allem bei der konsequenten Anwendung der einfachen Sprache, wie er sagt. Sie sei «wohl etwas vom wichtigsten, denn einfach formulierte Sätze sind für alle Menschen die Basis für ein gutes Verstehen.» Ausserdem könnten Videos mit Audio-Beschreibungen und sogar übersetzt in Gebärdensprache die Barrierefreiheit weiter verbessern. «Zudem sind wir daran, auch Dokumente vermehrt barrierefrei zu gestalten.»

Unüberwindbare Hürden gibt es immer noch

Michael Heer ist sehr froh, dass grössere Gemeinden und andere öffentliche Institutionen bereit sind, konsequent auf barrierefreie Kommunikation zu setzen. «Sie ebnen das Feld und erhöhen die Sensibilität für das Thema. Gerade, wenn man wie ich versucht, möglichst autonom zu leben, ist es unabdingbar, dass alle wichtigen Webseiten barrierefrei werden.» Heute kann selbst ein technikaffiner Sehbehinderter wie Michael Heer, der sogar Ferienreisen im Internet autonom bucht, noch auf unüberwindbare Hürden stossen. Zum Beispiel, wenn plötzlich eines jener Bilderrätsel auftaucht, mit dem Menschen beweisen sollen, dass sie keine Computer sind. Michael Heer: «Eine Rechenaufgabe als Alternative könnte auch ich lösen.»