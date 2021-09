Baseball Eagles Luzern bewahren im Jubiläumsjahr Chance auf den ersten Finaleinzug Vereinsgeschichte Mit einem souveränen 11:5-Sieg gegen die Zürich Barracudas gleichen die Eagles am Sonntag in den Halbfinal-Playoffs zum 2:2 aus. Nach der bitteren Niederlage vom Vortag standen sie mit dem Rücken zur Wand. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Eagles-Pitcher Eduardo Ulacio war am Sonntag bärenstark. Bild: Boris Bürgisser (Reussbühl,

5. September 2021)

Mit drei Strikes in Serie hat Eagles-Pitcher Eduardo Ulacio am Sonntagnachmittag den Sack zugemacht. Exakt 148 Bälle schmetterte der Südamerikaner in zwei Stunden und 53 Minuten in Richtung seines Catchers, dann war das Spiel zu Ende. 11:5 schlugen die Luzern Eagles die Zürich Barracudas im 4. Spiel des Halbfinal-Playoffs. Mit einem erneuten Sieg am Samstag stehen sie im Final der höchsten Schweizer Baseball-Liga NLA.

Gewinnen war für die Luzerner am Sonntag Pflicht, denn am Samstag unterlagen sie demselben Gegner in Zürich mit 15:16 womit sie in den Playoffs 2:1 (best of five) in Rückstand lagen. Vor dem Heimspiel sagte Co-Trainer Yannick Brot: «Heute stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Das Spiel am Samstag haben wir durch viele Fehler in der Verteidigung aus den Händen gegeben, das ist sich jeder von und bewusst. So etwas passiert uns kein zweites Mal», zeigte er sich kämpferisch.

Nach zwei Innings lagen die Eagles 8:0 in Führung

Seine Zuversicht wurde durch die Tatsache bestärkt, dass sie mit dem Südamerikaner Ulacio einen bärenstarken Pitcher in Topform in den eigenen Reihen haben. Das Spiel im Eagles Ballpark in Reussbühl begann furios. Nach zwei Innings lag das Heimteam 8:0 in Führung. Die rund 80 Fans, die meisten Frauen und Männer sind aus dem Umfeld des Eagles Baseball & Softball Club Luzern, feuerten die Equipe lautstark an. «Schlägst Du einen Homerun?», fragte ein Eagles-Junior Yannick Brot, als sich dieser als Batter aufwärmte.

Das Team war heiss und wollte den Sieg unbedingt. Das zeigte sich eindrücklich, als dem 2nd Baseman dritten Inning ein Fehler unterlief, der den Barracudas zwei Punkte ermöglichte, um auf 2:8 zu verkürzen.

Die Eagles Maqueira (2nd Base, vorne) und Shortstop Idelfonso. Bild: Boris Bürgisser (Reussbühl,

5. September 2021)

Der Spieler ärgerte sich auf der Bank lautstark, sodass ihn seine Mitspieler motivierten, seine Energie weiterhin ins Spiel zu investieren. Richtig eng wurde es für die Eagles aber nie. Wenige Minuten nach dem Gemütsausbruch sorgte Brot für einen weiteren Punkt für die Luzerner. Im 8. Inning kamen die Zürcher nur noch auf 9:5 heran.

Yannik Brot erzielt einen Run. Bild: Boris Bürgisser (Reussbühl,

5. September 2021)

Als Eduardo Ulacio um 16.53 Uhr den letzten Ball zum Strike verwandelte, jubelten Spieler und Zuschauer voller Vorfreude auf das alles entscheidende nächste Spiel. Trainer Brot zog die Truppe sofort zusammen, dann setzte er sich in den Schatten und zog eine Bilanz des Wochenendes: «Wir wussten, dass die Barracudas zu packen sind, wenn uns nicht wieder so viele Fehler wie am Samstag unterlaufen. So frustriert wie auf der Heimfahrt von Zürich war ich noch nie nach einem Spiel.»

Nur Pitchers mit Schweizer Pass stehen im Einsatz

Sein Gemütszustand könnte am nächsten Samstag ins Gegenteil kippen. Dann geht es um alles oder nichts. Der Sieger des 5. Spiels qualifiziert sich fürs Finale. Das Spiel vom 11. September beginnt um 14 Uhr im Eagles Ballpark. Auf die Dienste des venezolanischen Pitchers mit dem kolumbianischen Pass können die Eagles jedoch nicht setzen. «Es ist ein Game, bei dem nur Pitchers mit einem Schweizer Pass eingesetzt werden dürfen», erklärt Brot, der selber eine Schlüsselrolle einnehmen wird.

Für die Eagles, die 1981 gegründet wurden, wäre das ein grosser Erfolg, wie Vereinspräsident Oli Holenstein betont: «Der Klub wollte das Jubiläum feiern. Das war dank Corona nicht möglich. Mit der Finalqualifikation hätten wir nun einen weiteren Grund zu feiern, denn das ist uns in der NLA noch nie gelungen.»

Noch schöner wäre ein Meistertitel im Jubiläumsjahr, aber daran denkt im Ballpark in Reussbühl niemand. «Bevor wir vom Titel reden, konzentrieren wir uns auf die Barracudas. Wir haben gute Pitchers, wenn wir defensiv solid stehen, bin ich zuversichtlich. Aber wir gehen Schritt für Schritt», mahnt der Präsident. Und Brot ergänzt: «Finalgegner sind die Flyers aus Therwil. Die holten die Meisterschaft zweimal in Serie und sind Favorit, egal welches Team ihnen gegenübersteht.»