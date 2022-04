Basel- und Bernstrasse Luzern «Jenen eine Stimme geben, die sonst keine haben»: Der Verein BaBeL erhält zwei neue Präsidenten Der Ruf des einstigen Problemquartiers Basel-/Bernstrasse hat sich stark gebessert. Das ist auch das Verdienst des Vereins BaBeL. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 15 Jahren ist es beim Verein BaBeL (Basel-/Bernstrasse Luzern) zum Wechsel gekommen. Gründungspräsident Guerino Riva (79) hat vor einigen Tagen den Posten an Urs Häner (65) und Stefan Brücker (53) übergeben, die den Verein nun im Co-Präsidium leiten werden. Unsere Zeitung hat das Trio zu einem Gespräch getroffen, um auf die Anfänge des Vereins sowie die nähere Zukunft zu blicken.

Der abtretende BaBeL-Vereinspräsident Guerino Riva (Mitte) mit den neuen Co-Präsidenten Urs Häner (links) und Stefan Brücker beim Kreuzstutz-Kreisel, der die Basel- mit der Bernstrasse verbindet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. März 2022)

Gegründet wurde BaBeL vor 20 Jahren als Projekt zur Quartierentwicklung im Auftrag der Stadt und in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern, fünf Jahre später folgte die Überführung in den Verein. Hintergrund des Projekts war, dass das multikulturelle Quartier einen schlechten Ruf hatte, als «Ghetto» galt.

«Es ging darum, die verschiedenen Quartierkräfte zu bündeln», sagt Riva, der zuvor während 35 Jahren Präsident des Quartiervereins Bernstrasse war und sich auch jahrelang für die CVP im Grossen Stadtrat sowie im Kantonsrat politisch engagierte.

Alle sind dabei – vom FC bis zur Pfarrei

BaBeL ist kein Quartierverein, sondern eine Organisation zur Vernetzung, die sich zudem politisch für Anliegen aus dem BaBeL-Gebiet einsetzt. Es sind zahlreiche Organisationen dabei, zum Beispiel die Quartiervereine Bernstrasse und Wächter am Gütsch, die Schulen St.Karli und Grenzhof, der Verein Sentitreff, der FC Südstern, Baugenossenschaften, der Verein UntergRundgang, die Pfarrei St.Karl und auch die Stadt.

«Wir haben inzwischen einiges erreicht», sagt Urs Häner, der ebenfalls seit der Gründung dabei ist. So wurden diverse Projekte zur sozialen Vernetzung geschaffen wie Kinder- und Jugendangebote, das Fussballturnier BaBeL-Cup, Feste oder der Rundgang Shop & Food, der die Vielfalt des Gewerbes und der kulinarischen Angebote hervorhebt. Weiter habe das früher als verpönt geltende St.-Karli-Schulhaus innovative Projekte umgesetzt und wurde vom Kanton als «Schule mit besonderem Profil» ausgezeichnet. Häner fügt an:

«Soziokulturelle Ideen kann man relativ schnell umsetzen. Anders sieht es bei baulichen Massnahmen aus.»

Ziel des Vereins ist, dass im dichten und von Verkehr geprägten Quartier mehr attraktive Aussenräume, sicherere Fusswege und Spielplätze entstehen. «Hier muss man dranbleiben und nochmals dranbleiben.»

Tempo 30 als wichtiges Anliegen

Ein Beispiel dafür ist Tempo 30, wofür sich der Verein schon seit Jahren einsetzt. Umgesetzt wurde es erst auf einem Abschnitt auf der Bernstrasse, das Ziel wäre Tempo 30 auf der ganzen Achse Basel-/Bernstrasse. «Das Quartier leidet unter dem Lärm», sagt Brücker. Ein entsprechender Antrag ist beim Kanton derzeit hängig, der Entscheid wird in Kürze erwartet.

Co-Präsident Stefan Brücker. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. März 2022)

Auch bei anderen Bauprojekten war ein langer Atem nötig. Riva nennt etwa das Grenzhof-Areal:

«Eigentlich sind wir gegen die Schliessung der Schule. Inzwischen plant die Stadt dort neben Wohnungen auch einen Quartierplatz, damit können wir nun leben.»

Eine Verbesserung erreicht wurde an der Lädelistrasse mit einem kleinen Aufenthaltsbereich. Auch für die Umsetzung der Genossenschaftsüberbauung Obere Bernstrasse habe man sich lange eingesetzt. «Diese wird das Quartier aufwerten», sagt Riva. Die drei hoffen, dass dadurch die Leute auch länger im Quartier wohnen bleiben. «Wir sind ein Durchgangsquartier. Viele ziehen wieder weg, besonders, wenn sie Kinder kriegen», sagt Brücker. «So ist es schwierig, Leute zu finden, die sich in Vereinen engagieren», fügt Häner an.

Co-Präsident Urs Häner. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. März 2022)

Die Hälfte der Bewohner hat keinen Schweizer Pass

Als Nächstes wird die Sanierung der Baselstrasse den Verein BaBeL beschäftigen. Weiter wird noch eine Alternativlösung für das Dammgärtli gesucht, das wegen der Bypass-Bauarbeiten gefährdet ist. Häner:

«Für die Baselstrasse-Sanierung wird der Verkehr während Monaten umgeleitet, das wird die Bevölkerung und das Gewerbe stark belasten. Wir werden uns dafür einsetzen, die negativen Auswirkungen möglichst klein zu halten.»

Die Baselstrasse soll saniert werden. Archivbild: Dominik Wunderli

Den Verein BaBeL brauche es bei solchen Prozessen, um «den Leuten eine Stimme zu geben, die sonst keine haben», fügt Brücker an. Rund die Hälfte der Bevölkerung im BaBeL-Gebiet hat keinen Schweizer Pass und kann sich politisch nicht beteiligen, weiter komme bei vielen die Sprachbarriere hinzu. Diese Stimmen gelte es auch, abzuholen. «Das ist eine Daueraufgabe», sagt Häner. Man arbeite etwa teils mit visuellen Medien oder gestalte Einladungen für Feste mehrsprachig. Wichtig seien auch persönliche Gespräche in einem Café oder im Sentitreff, sagt Riva.

Ganz in den Ruhestand geht Riva noch nicht

Der langjährige Präsident ist an der Vereinsversammlung zur Verabschiedung von Baudirektorin und BaBeL-Vorstandsmitglied Manuela Jost (GLP) mit anerkennenden Worten gewürdigt worden. Er wird dem Verein BaBeL noch als Ehrenmitglied erhalten bleiben. Weiter ist Riva auch nach wie vor in der städtischen Verkehrskommission als Vertreter des Verbands der Quartiervereine aktiv. Dort will die Stadt eine Frau als Nachfolgerin, die bisher noch nicht gefunden wurde. «So lange bleibe ich dort halt noch Mitglied», sagt Riva mit einem Schmunzeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen