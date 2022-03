Swiss Central Basketball verspielt 21-Punkte-Führung

Basketball Swiss Central verspielt 21-Punkte-Führung Vom 60:39 zum 85:87: Swiss Central bricht in der zweiten Halbzeit gegen Boncourt komplett ein. Daniel Schriber 16.03.2022, 23.16 Uhr

Stan Leemans (weisses Trikot) war der beste Skorer der Mannschaft von Swiss Central Bild: Roger Grütter (Luzern, 18. Oktober 2021)

Basketball ist eine schnelle Sportart, bei der es im hohen Tempo rauf und runter geht. Das liegt nicht zuletzt an den Regeln, die besagen, dass jeder Angriffsversuch maximal 24 Sekunden dauern darf. Das ist auch mit der Grund, weshalb ein vermeintlich komfortabler Vorsprung schmelzen kann wie die Schweizer Gletscher im Sommer. Diese Lektion bekamen die Spieler von Swiss Central gestern auf schmerzhafte Weise zu spüren. Mitte des dritten Viertels, nach 24 Minuten, führte das Heimteam gegen Boncourt mit 21 Punkten (60:39). Zu diesem Zeitpunkt glaubten wohl die meisten in der Halle, dass Swiss Central das Spiel gegen den Tabellensiebten gewinnen und sich den fünften Sieg in Serie holen würde.

Letzte Chance vergeben

Boncourt-Coach Vladimir Ruzicic und seine Spieler hatten jedoch einen anderen Plan: In den darauffolgenden 15 Minuten lancierten die Jurassier eine Aufholjagd, die es in sich hatte. Nach 30 Minuten betrug die SCB-Führung noch elf Punkte (66:55), fünf Minuten später waren es noch fünf (77:72) – und dreieinhalb Minuten vor Schluss brachte Boncourt-Topskorer Brent Jackson die Gäste erstmals in Führung. In den Schlussminuten war die Partie an Dramatik kaum zu überbieten. Sieben Sekunden vor Ende brachte der ehemalige Central-Playmaker und heutige Boncourt-Spieler Derek Jackson sein Team mit 87:85 in Führung. Angefeuert von den stehenden Fans, startete SCB zu einem letzten Angriff. Doch statt mit einem Korbwurf endete der Versuch mit einem Ballverlust von Joël Fuchs und Antwoine Anderson.

Wurde der Gegner unterschätzt?

«Bitter.» Dieses Wort war in der Staffelnhalle am späten Abend mehr als nur einmal zu hören. Auch Stan Leemans verwendete es – und fügte noch ein «extrem» davor. Der SCB-Center zeigte gegen Boncourt mit 22 Punkten, 13 Assists und 3 Assists eine tolle Leistung – darüber freuen mochte sich der belgisch-schweizerische Doppelbürger jedoch nicht. «Bis ins dritte Viertel hatten wir das Spiel in unseren Händen, doch danach lief nichts mehr nach Plan.» Die Gründe für die Niederlage witterte Leemans primär in der Defensive. «Wir haben weder schlau noch aggressiv genug verteidigt.» Wurde der Gegner unterschätzt? SCB-Trainer Orlando Bär glaubt das nicht. «Aber Fakt ist, dass wir Boncourt heiss laufen liessen. Und wenn das geschieht, sind die Jurassier in der Lage, jedes Team in dieser Liga aus der Halle zu fegen.» Panik sei fehl am Platz, sagte der SCB-Coach. Zu Recht: Dank zuletzt vier Siegen in Folge steht Swiss Central noch immer auf dem starken fünften Rang. Bereits am kommenden Wochenende haben die Zentralschweizer die Chance auf Wiedergutmachung. Am Sonntag (16 Uhr) trifft Swiss Central zu Hause auf den BBC Nyon.

Telegramm

Swiss Central – Boncourt 87:85 (40:31)

Staffeln – 350 Zuschauer

Punkte SCB: Philipps 10, Schubiger, Ganic, Birboutsakis, Anderson 15, Rauch 4, Jusovic 2, Plüss, Fuchs 9, Obim 9, Leemans 22, Lehmann 14.