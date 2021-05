Bau und Gewerbe Co-Leitung für grösstes Luzerner Berufsbildungszentrum Ab dem neuen Schuljahr leitet ein Team von fünf Personen das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe. 21.05.2021, 17.20 Uhr

(sb) Das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe (BBZB) wird ab dem Schuljahr 2021/22 in eine Co-Leitung überführt. «Die verschiedenen Schulstandorte werden durch das Co-Leitungsmodell gestärkt, um den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Berufsfelder, Berufsgruppen und Bildungsmodellen besser nachkommen zu können», heisst es in einer Medienmitteilung.

Das BBZB Co-Leitungsteam (von links): Peter Steingruber, Reto Lampart, Nancy Keller, Yves Bremer und Marco Meier. PD

Das Co-Leitungsteam BBZB Luzern setzt sich wie folgt zusammen: Yves Bremer, Rektor der BBZB Berufsmaturität; Nancy Keller, Leitung der Zentralen Dienste über alle BBZB Standorte; Reto Lampart, Rektor des Schulstandorts Weggismatt; Marco Meier, Rektor des Schulstandorts Grundbildung Bahnhof sowie Peter Steingruber, Rektor der Schulstandorte Heimbach und Dagmersellen. Rund 4500 Lernende in über vierzig gewerblich-indus­triellen Berufen besuchen das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe an den vier Standorten Heimbach, Weggismatt und Bahnhof in Luzern sowie Dagmersellen. Es ist damit das grösste Berufsbildungszentrum im Kanton Luzern.