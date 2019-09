Bauarbeiten auf der A2 führen zu Verkehrsbehinderungen bei Dagmersellen Beim A2-Anschluss Dagmersellen werden beim Knoten Gäuerhof Belagsarbeiten ausgeführt. Diese führen während mehreren Nächten zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Um die Verkehrsbehinderungen für den Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten, werden laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) die Arbeiten am Sonntag und in folgenden Nächten ausgeführt:

Sonntag, 6. Oktober 2019, ab 10 Uhr bis Montag, 7. Oktober 2019, um 5 Uhr

Montag, 7. Oktober 2019 bis Donnerstag, 10. Oktober 2019, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr

Der Verkehr werde einstreifig mit Hilfe eines Verkehrsdienstes geführt. Die Arbeiten seien witterungsabhängig, so das Astra weiter.