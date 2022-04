Bauarbeiten: Zugausfälle zwischen Zentralschweiz und dem Tessin

Bauarbeiten in Luzern Zwischen der Zentralschweiz und dem Tessin fallen Züge aus Die SBB sanieren im Raum Luzern vom 19. April bis am 5. Mai Fahrbahnen und Weichen. Dafür sind Streckensperrungen nötig, die zu Zugsausfällen und Fahrplananpassungen führen. Betroffen ist der Regionalverkehr sowie die Nord-Süd-Achse. 19.04.2022, 08.32 Uhr

Unterhaltsarbeiten beim Bahnhof Luzern führen zu Zugausfällen Bild: Keystone / Alexandra Wey

«Was intensiv genutzt wird, muss auch gepflegt werden», heisst es in der Mitteilung der SBB. Das Bahnunternehmen erneuert in der Einfahrt zum Bahnhof Luzern, zwischen dem Schönheimtunnel und dem Gütschtunnel, vier Weichen und zwei Gleise. Damit die Unterhaltsarbeiten gemacht werden können, müssen die Gleise für den Zugverkehr phasenweise ganz oder teilweise gesperrt werden – was zu Zugausfällen führt, schreiben die SBB weiter.