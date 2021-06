Baubewilligung Anwohner wehren sich gegen «industriellen Hühnermastbetrieb» in Adligenswil Die im Gebiet Hinter-Dallenbach in Adligenswil geplante Hühnermasthalle gefährdet nach Ansicht von Gegnern das Naherholungsgebiet Dottenberg. Der Gemeinderat sieht das anders. Hugo Bischof 17.06.2021, 18.09 Uhr

In Adligenswil soll eine Hühnermasthalle gebaut werden. Das Gebiet Hinter-Dallenbach (auf dem Bild nicht sichtbar) ist dafür vorgesehen.

Bild: Boris Bürgisser (Adligenswi, 28. Februar 2020)

Die Nachfrage nach Hühnerfleisch in der Schweiz ist gross. Entsprechend entstehen neue Hühnermasthallen. Eine solche ist auch in der Gemeinde Adligenswil geplant, im Hinter-Dallenbach an der Dottenbergstrasse. Dagegen gibt es allerdings seit mehr als vier Jahren Widerstand. Nachdem die Baubewilligung nun vorliegt, geht der Streit in eine neue Runde. «Ein industriell betriebener Hühnermastbetrieb auf dem Dottenberg widerspricht jeglichem Zukunftsdenken und gefährdet das vielbesuchte Naherholungsgebiet Dottenberg», teilte die Interessengemeinschaft (IG) Dottenberg am Donnerstag mit. Sie besteht aus Anwohnern, die vom Bau betroffen sind.

Die Masthalle sei zudem «nicht zonenkonform». Das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Adligenswil schreibe zwingend vor, «dass zulässige Bauten und Anlagen grundsätzlich in unmittelbarer Hofnähe anzulegen seien, dort, wo der eigentliche Landwirtschaftsbetrieb ist», so die IG Dottenberg. Das sei beim geplanten Hühnermaststall nicht der Fall. Dieser befinde sich 300 Meter entfernt vom bewirtschafteten Hof des Landwirts, der auf Vorder-Dallenbach wohnt und wirtschaftet, «also nicht in unmittelbarer Hofnähe, dafür direkt vor den Wohnhäusern Dritter».

«Masttierhaltung ist nicht mehr zeitgemäss»

Die IG Dottenberg, die von der Krisenkommunikatorin Sereina Schmidt beraten wird, stört sich auch aus ökologischen und anderen Gründen am Vorhaben. In dem «industriell betriebenen Hühnermastbetrieb» würden jährlich mindestens 72'000 Hühner gemästet: «Masttierhaltung ist nicht mehr zeitgemäss und hat mit Weitsicht, Umweltschutz und Zukunft nichts zu tun.» Der Standort an der Dottenbergstrasse sei für einen industriellen Betrieb zu wenig erschlossen und ein häufig genutzter Wander- und Spazierweg. Der Transportweg des Schwerverkehrs für Hühner- und Futterlieferanten führe an Schul- und Spazierwegen vorbei: «Eine Gefährdung von Schülern und Spaziergängern wird so in Kauf genommen.» Zudem würden Besucher der beliebten Hochzeitskapelle St.Jost abgeschreckt.

Das Baugesuch für die Hühnermasthalle war vom dortigen Bauern im Oktober 2017 eingereicht worden. Im November 2017 ging bei der Gemeindeverwaltung eine von 94 Adligenswilerinnen und Adligenswilern eingereichte Petition ein. Die Antwort darauf ist seit Donnerstagnachmittag auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Gemeinderat reagiert auf Anliegen der Petitionäre

Die Baubehörde habe die Petition während über drei Jahren «vollkommen ignoriert» und erst im Mai 2021 auf Nachfrage von aussen beantwortet, kritisiert die IG Dottenberg: «Interessen von Bürgern werden damit völlig übergangen.» Jetzt, wo ein Entscheid zum Baugesuch vorliege, könne er die Petition beantworten, hält der Gemeinderat dazu fest. Er nehme die Anliegen und Sorgen der Petitionärinnen und Petitionäre ernst; das Baugesuch sei einer strengen Prüfung unterzogen worden.

Abklärungen der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) hätten ergeben, dass «die für die Landwirtschaftszone geltenden Bestimmungen eingehalten werden». Auch die Einhaltung der umweltschutzrechtlichen Bestimmungen sei durch die kantonalen Dienststellen geprüft und unter Bedingungen und Auflagen, etwa dem Einbau einer Abluftreinigungsanlage und eines Ammoniak-Biofilters, gutgeheissen worden.

Das Bauvorhaben erzeuge Mehrverkehr durch Schwertransporte beim Zu- und Abtransport der Tiere, schreibt der Gemeinderat weiter: «Dies soll sieben Mal pro Jahr geschehen, in der Regel während verkehrsarmer Zeiten.» Die Nutzung des Dottenbergs als Naherholungsgebiet werde nicht eingeschränkt: «Die Wanderwege bleiben weiterhin begehbar. Die Sicherheit für Wanderer, Schulkinder und Hochzeitsgäste wird aufgrund des erwarteten geringen Mehrverkehrs zu Randzeiten nicht beeinträchtigt.» Der Gemeinderat betont zudem:

«Es liegt ein öffentliches Interesse vor, dass Konsumgüter wie Poulets aus lokaler Produktion stammen. Dies reduziert Transportwege und somit den Ausstoss an grauer Energie.»

Anwohner haben gegen die Baubewilligung Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht eingereicht. Der betroffene Bauer wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen.