Illegale Bauten im Kanton Luzern

Baubewilligungen Luzerner Gemeinden tun sich bei der Beseitigung illegaler Bauten schwer – der Kanton schaut weg Geschätzte 80 Fälle gibt es im Kanton Luzern pro Jahr, in denen die Behörden über den Abbruch illegaler Bauten entscheiden müssen. Doch beim Vollzug hapert es, wie Beispiele zeigen. Christian Glaus

Letztlich lenkt der Bauer ein, der Gemeindepräsidentin von Entlebuch fällt ein Stein vom Herzen. Für die Erleichterung sorgt ein Foto, das Vreni Schmidlin kürzlich erhalten hat. Das Bild zeigt, dass ein Bauer den illegalen Anbau an seinem Zweifamilienhaus in Finsterwald endlich beseitigt hat. Nach einem mehr als zehn Jahre dauernden Rechtsstreit, welchen der Mann verbittert geführt hatte.

Vreni Schmidlin (FDP), Gemeindepräsidentin von Entlebuch. Bild: Nadia Schärli (3. Juni 2019)

Seinen Lauf genommen hat der Fall 2008. Der Bauer erweiterte das 1994 gebaute Haus um zwei zusätzliche Wohnräume und ein Badezimmer. Damit wollte er Übernachtungen auf seinem Hof anbieten. Ein Baugesuch reichte er jedoch erst nachträglich ein – und dieses wurde von den Behörden abgewiesen. Nach einem Entscheid des Luzerner Verwaltungsgerichts setzte die damalige Regierungsstatthalterin dem Mann eine Frist bis zum 30. September 2012, um den Anbau abzubrechen.

Doch es geschah: nichts.

Der Bauer reichte ein neues Baugesuch ein, zog bis vor Bundesgericht, scheiterte. Ihr Machtwort sprachen die Lausanner Richter am 28. Februar 2017. Vor rund fünf Jahren also. Sie gaben dem Mann für den Abbruch drei Monate Zeit.

Es geschah: wieder nichts.

Erst im August letzten Jahres machte er Anstalten, einzulenken. Zu diesem Zeitpunkt kündigte die Gemeinde an, den Abbruch des Anbaus einzuleiten. Der Gemeinderat von Entlebuch macht in diesem Fall keine gute Figur. Es entstand der Eindruck, er habe sich dem Widerstand gebeugt. Weshalb es fast fünf Jahre dauerte, ein rechtskräftiges Urteil des obersten Gerichts zu vollziehen, erklärt Vreni Schmidlin so: «Die Umsetzung des Urteils erforderte sorgfältige Abklärungen.» Auch habe man Mühe gehabt, ein Bauunternehmen zu finden, welches den Anbau nötigenfalls im Auftrag der Gemeinde abbrechen würde. «Es gab unerwartete Schwierigkeiten, einen Unternehmer für die Vollstreckung der Zwangsmassnahmen zu finden.» Schliesslich erledigte der Bauer die Arbeiten doch selber.

Konflikt im Entlebuch ist kein Einzelfall

Der zermürbende Konflikt im Entlebuch ist kein Einzelfall. Beim Bauen ausserhalb der Bauzonen ist die Situation für die Gemeinden delikat. Sie müssen als zuständige Leitbehörde zwar über die Gesuche entscheiden, doch eine gewichtige Rolle spielt der Kanton. Erteilt er keine Bewilligung, darf nicht gebaut werden. Beim Vollzug nimmt er sich hingegen aus der Verantwortung, obwohl seine Dienststelle Raum und Wirtschaft jeweils in die Verfahren involviert ist.

Andrea Muff, Sprecherin des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, schreibt: «Die Kompetenz und die Zuständigkeit für den baurechtlichen Vollzug liegen bei den Gemeinden.» Das Departement werde erst tätig, wenn es «nachträglich über einen ausbleibenden Vollzug informiert» wird. Eine systematische Überprüfung finde nicht statt. So war dem Kanton auch nicht bekannt, dass der Bauer aus Finsterwald die Gemeinde über Jahre zum Narren hielt. Die Haltung des Kantons löst beim Bundesamt für Raumentwicklung Verwunderung aus. Dieser müsse sich vergewissern, ob ein Urteil vollzogen wird, heisst es aus Bern.

Haben die Richter ihre Urteile gefällt, fängt die Knochenarbeit erst an

Wie gut funktioniert der Vollzug in den Gemeinden, wenn eine illegal erstellte Baute abgerissen werden muss? Um einen Eindruck zu bekommen, hat unsere Zeitung Kantons- und Bundesgerichtsurteile seit Januar 2019 eingesehen. Es zeigt sich: Haben die Richter ihre Urteile gefällt, fängt die Knochenarbeit erst an. Dass die Rückbauten innerhalb der gewährten Frist erfolgen, scheint eher die Ausnahme zu sein. Viele Gemeinderäte bemühen sich, aber nicht alle. Besonders aktiv in Erscheinung getreten ist die Stadt Kriens, welche im Hochwald «aufräumt».

Greifen die Behörden nicht durch, kann das dazu führen, dass Bausünder einen Vorteil gegenüber jenen haben, die sich ans Gesetz halten. Ungleich behandelt dürften sich zudem jene fühlen, die von Rückzonungen betroffen sind, während andere ihre Liegenschaften illegal erweitern und teils jahrelang nutzen können. Verschiedene Fälle der letzten Jahre zeigen dies exemplarisch:

Ein für Freizeitzwecke genutztes Jagdhaus in Werthenstein muss nach einem Brand 2017 abgerissen werden. Das Bundesgericht bestätigt den Entscheid im Sommer 2019. Die Luzerner Behörden hatten den Abbruch – auch aus Sicherheitsgründen – innert 90 Tage verlangt. Erfolgt ist er erst gegen Ende des vergangenen Jahres. Gemeindepräsident Beat Bucheli spricht von einem schwierigen Fall. Ob der Abbruch innerhalb von 90 Tagen oder erst nach mehr als zwei Jahren erfolge, spiele keine Rolle.

Wie sich da wohl die Besitzer eines 1957 erstellten Ferienhäuschens in einem Wald in Triengen fühlen? Im Mai 2021 bestätigte das Kantonsgericht, dass ein grosser Teil der Anbauten abgebrochen werden muss. Es dürfte das erste Urteil sein, nachdem das Bundesgericht im Fall Neuenkirch die Rechtsprechung verschärft hatte. Schweren Herzens setzen die Besitzer den Entscheid um.

In Grosswangen hat ein Bauer seine Maschinenhalle in einen Kunstraum umgebaut. Das Bundesgericht stützte im April 2021 den Rückbau innerhalb von vier Monaten. Noch dürfte er nicht erfolgt sein. Der Gemeinderat spricht von einem laufenden Verfahren und erteilt keine Auskünfte.

In Altishofen ist der Rechtsstreit um einen Um- und Ausbau von Pferdestallungen noch immer hängig. Die Gemeinde machte Verfahrensfehler und widersetzte sich dem Kanton – bis sich das Bundesamt für Raumentwicklung einschaltete. Der Fall liegt beim Bundesgericht.

Besonders viel Zeit verstrichen ist in einem Fall in Meierskappel, nämlich rund 25 Jahre. Die damals illegal erstellte Wohnung mit Balkon in einem Nebengebäude steht bis heute noch. Und das, obwohl das Urteil rechtskräftig ist und der Gemeinderat vom Kantonsgericht für sein «jahrelang passives Verhalten» kritisiert wurde. Bauvorsteher Marco Siegrist spricht bei diesem Fall von einem persönlichen Schicksal. Er sei zuversichtlich, das Verfahren in den nächsten Monaten abschliessen zu können. Siegrist ist sich bewusst, dass die Gemeinde sehr viel Zeit verstreichen lässt. Er verweist auf «einen gewissen Spielraum», den der Gemeinderat habe. Was er damit meint, ist unklar, denn das Gericht liess in seinem Urteil vom 5. Februar 2019 keinen Raum für Interpretationen: «Dem Beschwerdeführer wird zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands eine Frist bis zum 30. September 2019 angesetzt.»

Diese Beispiele zeigen wohl nur die Spitze des Eisbergs. Wie viele Bauten pro Jahr nicht nachträglich bewilligt werden können und ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen, ist nicht bekannt. Man führe keine entsprechende Statistik, heisst es beim Kanton. Das Departement schätzt, dass in jährlich rund 80 Fällen über die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands entschieden werden muss.

Illegale Nutzungen sollen künftig sofort verboten werden

Möglich ist aber, dass der Kanton bald eine aktivere Rolle einnimmt. Derzeit läuft auf Bundesebene die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Diese sieht vor, dass illegale Nutzungen sofort verboten werden, wenn sie entdeckt werden. Sicherstellen müssten dies die kantonalen Behörden. In der Vernehmlassung begrüsst die Regierung diese Verschärfung «ausdrücklich, obwohl den Kantonen Mehraufwand entsteht». Damit könne die Rechtsgleichheit gewährleistet werden – was heute offensichtlich noch nicht der Fall ist.

Kanton Aargau hat Stelle eines Projektleiters Vollzug geschaffen

Schwierigkeiten beim Vollzug ausserhalb der Bauzone kennt man auch im Kanton Aargau. Deshalb wurde 2009 der Projektleiter Vollzug eingeführt. Er hilft den Gemeinden bei den oftmals komplexen Verfahren, kontrolliert aber auch, ob angeordnete Rückbauten durchgesetzt werden.

Bis illegal erstellte Bauten vorschriftsgemäss wieder abgerissen werden, können im Kanton Luzern auch einmal 25 Jahren verstreichen. Syombilbild: Chris Iseli

Das funktioniert so: «Nach Ablauf der Frist haken wir bei den Gemeinden nach und verlangen einen Nachweis, beispielsweise in Form eines Fotos», erklärt Felicitas Siebert, Leiterin der Abteilung für Baubewilligungen. Sind die illegalen Bauten noch nicht abgerissen, sucht der Projektleiter mit den Gemeinden und den Bauherren nach einer Lösung. «Die Gründe sind vielfältig. Teilweise liegt es daran, dass sich die Betroffenen querstellen oder dass die Gemeinden aus Angst vor Formfehlern nicht durchgreifen.» Selten komme es vor, dass sich eine Gemeinde weigere.

Dem Aargauer Projektleiter Vollzug geht die Arbeit nicht aus: Allein im Jahr 2021 habe er rund 300 Fälle bearbeitet. Gemäss Felicitas Siebert lohnt sich der grosse Aufwand, auch wenn sich die Verfahren – abhängig von der Kooperationsbereitschaft der Betroffenen – hinziehen können. Ihr geht es um Grundsätzliches: dass Liegenschaftsbesitzer nicht mit illegalen Nutzungen Geld verdienen. Dass keine Willkür herrscht. Dass für alle gleiches Recht gilt. Siebert sagt es so: «Es geht darum, dass die Behörden ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren.»

