Baugesuche Luzerner Regierung bleibt dabei: Wer Einsprache erhebt, soll nicht für Verfahrenskosten aufkommen müssen CVP-Kantonsrat Markus Bucher reichte ein Postulat über die Kostentragung im Einspracheverfahren bei Baugesuchen ein. Nun antwortete die Regierung. Das Problem: Bucher und die Exekutive haben ein anderes Verständnis vom Verursacherprinzip. Livia Fischer 15.06.2021, 05.00 Uhr

Eine Einsprecherin oder ein Einsprecher, der im Baubewilligungs- oder Gestaltungsplanverfahren unterliegt, hat die verursachten amtlichen Kosten zu tragen. So sieht es zumindest das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Luzern vor. Diese Regelung soll verhindern, dass gegen ein Bauvorhaben nur Einsprache erhoben wird, um sich vom Bauherrn für deren Rückzug finanzielle oder andere Vorteile versprechen zu lassen, ohne selbst ein Kostenrisiko zu tragen.

Gestützt auf ein Bundesgerichtsurteil von 2017 empfiehlt der Rechtsdienst des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) den Gemeinden allerdings, den entsprechenden Paragrafen in der Praxis nicht mehr anzuwenden. Heisst: Alle Einsprachen hat entweder die Öffentlichkeit oder im Normalfall der Bauherr zu bezahlen – sofern die Einsprache nicht unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. Markus Bucher, CVP-Kantonsrat aus Gunzwil, stört sich daran; zumal Letzteres zu beweisen «sehr schwierig» und wieder mit einem Kostenrisiko für den Bauherrn verbunden sei.

In einem Postulat, das er im Januar einreichte und das aus Reihen der CVP sowie der GLP Unterstützung hielt, fordert Bucher: «Die Diskrepanz zwischen der Empfehlung des Rechtsdienstes des BUWD und dem Gesetzesparagrafen muss aufgehoben werden, damit das PBG des Kantons Luzern wieder konform mit dem Bundesgerichtsentscheid ist.» Zentral für Bucher ist dabei, dass «der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers berücksichtigt wird» und das Verursacherprinzip, wie es im entsprechenden Paragrafen des PBG geregelt ist, «so weit als möglich bestehen bleibt».

Verursacher sei, wer Baugesucht einreicht

Nun nimmt die Regierung Stellung. Für sie ist klar: Da die entsprechende Bestimmung des PBG bundesrechtswidrig ist, kann sie nicht mehr angewendet werden. Zudem solle die Empfehlung des Rechtsdienstes des BUWD dazu dienen, Gemeinden vor einer Niederlage vor Gericht zu bewahren. Denn unabhängig von der kantonalen Regelung würden Einsprecherinnen und Einsprecher aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in den Gerichtsverfahren obsiegen und damit die Gemeinden (und die Bauherrschaft) in «unnötige und kostspielige Rechtsmittelverfahren verwickeln».

Wie im Bundesgerichtsurteil festgehalten wurde, nehme die Rechtsprechung an, «dass das Mitwirkungsrecht und der Anspruch auf rechtliches Gehör desjenigen, der in einem Verwaltungsverfahren verwickelt ist, ohne es angestrengt zu haben, nur Sinn macht, wenn die Möglichkeit, sich zu äussern, nicht das Risiko mit sich bringt, dessen Kosten tragen zu müssen». Andernfalls würde der Schutz seiner Rechte gefährdet. Laut Regierung müsse das Verursacherprinzip demnach so verstanden werden: «Verursacher ist nicht, wer Einsprache erhebt, sondern wer ein Baugesuch einreicht.» Schliesslich sei das Einspracheverfahren durch das Baubewilligungsverfahren bedingt.

Unverständnis für Entscheidung des Regierungsrats

So verspricht die Regierung zwar, bei einer nächsten Revision des Planungs- und Baugesetzes die entsprechende Bestimmung zu bereinigen und mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in Übereinstimmung zu bringen. Doch: «Für eine Umsetzung des Anliegens des Postulats, dabei den ursprünglichen Willen des Gesetzgebers so weit als möglich zu berücksichtigen, besteht hingegen kein Spielraum.» Die bundesgerichtliche Rechtsetzung verunmögliche die Umsetzung des Verursacherprinzips, wie sie im Postulat gefordert werde, so die Erklärung. Darum beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, das Postulat als teilweise erheblich zu erklären. Letzterer befindet voraussichtlich in der Herbstsession darüber.

Ob respektive wie Bucher sein zentrales Anliegen weiterzieht, kann er im Moment noch nicht sagen. Vollständig zufrieden ist er mit der Antwort des Regierungsrats aber nicht. So könne er nicht nachvollziehen, dass die Regierung beim zweiten Punkt «überhaupt keinen Spielraum sieht und das vom Souverän gewollte Verursacherprinzip einfach über den Haufen wirft». Diesen Punkt werde er mit den Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnern sowie den Privatpersonen, die ihn auf diesen Umstand hingewiesen haben, detailliert beraten – und anschliessend über das weitere Vorgehen entscheiden.