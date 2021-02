Bauen Chronik zeigt, wie Weggis dem Wildwuchs Einhalt gebot – und zur Vorreiterin bei den Zweitwohnungen und Hotellerie wurde In Weggis stehen drei wichtige Abstimmungen über die Ortsplanung an. Dabei muss die Gemeinde einmal mehr den Spagat zwischen Tourismus-, Wohn- und Arbeitsort meistern. Wie das gelingen kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Niels Jost 10.02.2021, 18.00 Uhr

Aufnahme um 1890: Damals säumten noch unzählige Obstbäume die Weggiser Halbinsel Herthenstein. Bild: Archiv ETH-Bibliothek Zürich

Es ist Freitagabend, 2. Juli 1982. Während im Nahen Osten der erste Libanonkrieg tobt, die Fussballmeisterschaft in Spanien in vollem Gange ist und im Kino «E.T.» über die Leinwände flimmert, geschieht auch in der Mehrzweckhalle Siegristhofstatt in Weggis Historisches. Es ist kurz vor Mitternacht, als die anwesenden 169 Stimmbürger nach unzähligen Anträgen Ja sagen zur ersten Ortsplanung des damals knapp 2400 Einwohner zählenden Dorfes.

Ortsplanung? Was nach einem trockenen Politgeschäft tönt, ist in Wahrheit eine meist hochemotionale Angelegenheit, mit der nicht weniger als die Grundlage für die künftige Entwicklung einer Gemeinde gelegt wird. Wo darf gebaut werden und wo nicht? Diese Fragen waren in Weggis bis zu besagter Versammlung kommunal nicht geregelt, sondern nur vage im kantonalen und nationalen Recht festgehalten.

Entsprechend herrschte Wildwuchs in der Rigigemeinde. Der Bauboom der 70er- und 80er-Jahre führte dazu, dass fast ausschliesslich Zweit- und Ferienwohnungen aus dem Boden gestampft wurden – mit negativen Auswirkungen für die Landschaft, Landwirtschaft, Bodenpreise und Bevölkerungsstruktur.

Dies geht aus der Chronik «40 Jahre Ortsplanung Weggis» hervor, welche kürzlich veröffentlicht wurde und auf der Gemeindewebsite gratis herunterzuladen ist. Das 208 Seiten (!) lange Dokument hat die Gemeinde erarbeitet, weil in diesem und in den nächsten Jahren drei wichtige Abstimmungen über die Ortsplanung anstehen: die Zonenänderungen für das Gewerbe im Gebiet Weiher, der Korridor für die neue Rigibahn nach Kaltbad sowie die Gesamtrevision inklusive Rückzonungen. «Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten», hält Baptist Lottenbach zu den Beweggründen für die Publikation fest.

Blick um 1890 auf die Weggiser Halbinsel Herthenstein vom Chänzeli auf Rigi Kaltbad: Damals war die Halbinsel noch voller Obstbäume. Bild: Archiv ETH-Bibliothek Zürich Zum Vergleich: Heute sind die meisten Obstbäume aus Weggis verschwunden. Bild: Patrick Hürlimann (9. Februar 2020) Blick auf Rigi Kaltbad um das Jahr 1920: Damals gab es erst wenige Wohn- und Ferienhäuser. Bild: Archiv ETH-Bibliothek Zürich, Walter Mittelholzer Weggis um 1930: Gut erkennbar sind das Hotel Central, das nach der ersten Bucht in den See ragt, sowie die vielen Obstbäume. Bild: Archiv ETH-Bibliothek Zürich, Walter Mittelholzer Das Dorf ist seither stark gewachsen, wie diese Aufnahme von 2014 zeigt.

Bild: Pius Amrein (20. Juli 2014) Das Gebiet Riedsort wurde um 1960 erschlossen. Heute schlängelt sich die Strasse hoch die Rigiflanke hinauf. Bild: Archiv ETH-Bibliothek Zürich, Comet Foto AG

Gemäss dem Gemeinderat, der seit 2011 dem Ressort Bau und Infrastruktur vorsteht, wollte man die Gelegenheit zudem nutzen, um die Akten zu diesem Thema, welche in rund 70 Ordner verteilt waren, zu digitalisieren. Dies erleichtere künftige Dossierübergaben. Erstellt hat die Dokumentation ein Team um den langjährigen, ehemaligen Gemeindeschreiber Peter Portmann. Lottenbach hebt drei «Meilensteine» hervor:

Anfang der 90er-Jahre wurden fast die Hälfte aller Wohnungen in Weggis als Zweitwohnung genutzt. Der Bodenpreis stieg, für die lokale Bevölkerung blieb wenig Platz. Als eine der ersten Schweizer Gemeinden überhaupt führte Weggis deshalb ein Reglement ein, welches den Bau neuer «kalten Betten» beschränkte. Dies rund 20 Jahre vor der Annahme der Zweitwohnungsinitiative von 2012, mit welcher der Bau ebendieser landesweit eingeschränkt wurde. Heute liegt der Zweitwohnungsanteil in Weggis bei etwas über 20 Prozent. Kur- und Hotelzone von 1994: Auch damit und den dazugehörenden Bestimmungen im Bau- und Zonenreglement nahm Weggis eine Vorreiterrolle ein. Alle Hotel- und Kurbetriebe wurden damals dieser Zone zugewiesen. In den Bauvorschriften wurde zudem ein Fremdnutzungsanteil von 25 Prozent der Geschossfläche festgelegt. Das heisst: Nur auf einem Viertel der Fläche dürfen beispielsweise Eigentumswohnungen gebaut werden. «Das hat unsere Hotellerie gerettet», ist sich Lottenbach sicher. Denn mehrere Hotels standen damals zum Verkauf oder sollten in Wohnappartements umgenutzt werden. «Nachdem ein Hotel nach dem anderen zu ging, wussten wir: Da müssen wir etwas ändern», blickt Lottenbach zurück, der damals Mitglied der Ortsplanungskommission war. Tatsächlich: Anders als in anderen Gemeinden konnte der Bestand an Tourismusbetrieben gehalten werden und Weggis sich als Ferienort weiterentwickeln. Zudem sei in all den Jahren viel in die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Betriebe investiert worden, so Lottenbach.

Auch damit und den dazugehörenden Bestimmungen im Bau- und Zonenreglement nahm Weggis eine Vorreiterrolle ein. Alle Hotel- und Kurbetriebe wurden damals dieser Zone zugewiesen. In den Bauvorschriften wurde zudem ein Fremdnutzungsanteil von 25 Prozent der Geschossfläche festgelegt. Das heisst: Nur auf einem Viertel der Fläche dürfen beispielsweise Eigentumswohnungen gebaut werden. «Das hat unsere Hotellerie gerettet», ist sich Lottenbach sicher. Denn mehrere Hotels standen damals zum Verkauf oder sollten in Wohnappartements umgenutzt werden. «Nachdem ein Hotel nach dem anderen zu ging, wussten wir: Da müssen wir etwas ändern», blickt Lottenbach zurück, der damals Mitglied der Ortsplanungskommission war. Tatsächlich: Anders als in anderen Gemeinden konnte der Bestand an Tourismusbetrieben gehalten werden und Weggis sich als Ferienort weiterentwickeln. Zudem sei in all den Jahren viel in die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Betriebe investiert worden, so Lottenbach. Gewerbezone Weiher von 1982: Bereits an der ersten Ortsplanung wurde ein Teil der Liegenschaft Weiher der Wohn- und Gewerbezone zugewiesen. In den Folgejahren wurde diese mehrere Male angepasst und erweitert. Heute heisst sie «Arbeitszone Weiher». «Diese ist für das Gewerbe und die Gemeinde enorm wichtig», sagt der FDP-Politiker.

Zu den drei Abstimmungen hält der Gemeinderat fest: «Das waren mutige Schritte, die unser Dorf bis heute prägen.» Total 18-mal konnten sich die Weggiser in den vergangenen 40 Jahren zur Ortsplanung äussern. Eine grosse Mehrheit der Vorlagen wurde angenommen. Und die nächsten Urnengänge stehen bereits an. Dabei muss Weggis einmal mehr den Spagat zwischen Tourismus-, Wohn- und Arbeitsort meistern.