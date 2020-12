Das andere Interview «Wenn es nicht klappt mit dem Prinzen, setze ich weiterhin auf die Pferde» Die 23-jährige Pferdefachfrau Nastassja Russo aus Büron hofft, bei «Bauer, ledig, sucht…» einen Prinzen oder Cowboy zu finden. Im Interview erklärt sie, weshalb der Mann nach den Pferden kommt – und wie sie mit Vorurteilen umgeht. Roger Rüegger 20.12.2020, 14.00 Uhr

Mit 23 führen Sie eine eigene Ranch, geben Reitunterricht, beherbergen Pferde und besitzen selbst zwei, mit denen Sie Wettkämpfe im Westernreiten bestreiten. Suchen Sie einen Cowboy?

Nastassja Russo: Ob mein Partner etwas von Pferden versteht, ist egal. Er muss zu mir passen.

Nastassja Russo mit Cheveyo, dem Geisteskrieger, auf ihrer Farm in Büron. Bilder: Pius Amrein (10. Dezember 2020)

Da haben Sie mit Robin Glück. Sie zwei geben zumindest optisch ein hübsches Paar ab. Ihre Dreadlocks und seine dichte Mähne ergänzen sich bestens.

Finde ich auch. Bei der Briefauswahl hat mich der Wikinger-Typ angesprochen.

Der Start war aber etwas harzig. Robin schenkte Ihnen Spielzeug für Ihren Hund, Honigwein und Ziegenseife. Sie trinken aber keinen Alkohol und sind Veganerin. Ist er damit bereits aus dem Sattel gefallen?

Nein, er konnte es ja nicht wissen. Es war sehr aufmerksam von ihm, dass er meinen Hund bei den Geschenken berücksichtigt hat. Das gefiel mir.

In der letzten Sendung liessen Sie ihn mit einem Pferd arbeiten. Der geborene Pferdeflüsterer scheint er nicht zu sein…

Wenn er kein Fachmann ist, spielt das keine Rolle. Ich kenne mich dafür aus mit Tieren. Vielleicht ist es besser, wenn er nicht auch ein grosser Pferdeliebhaber ist, sonst hätten wir nur noch das eine Thema, das wollen wir nicht.

Wie eng ist Ihre Beziehung zu den Pferden?

Das ist eine sehr starke Verbindung, spirituell. Mit der Zeit versteht man sich besser mit Tieren als mit Menschen. Mit Cheveyo, was Geisteskrieger bedeutet, habe ich ein inniges Verhältnis. Er ist ängstlich, hat aber einen extrem wachen Geist und ist sehr intelligent. Er weiss genau, wann es auf ihn ankommt. Auch beim Westernreiten. Die Pferde sind für mich heilig.

Daraus schliesse ich, dass ein Mann die Nummer zwei oder drei hinter den Pferden und Ihrem Hund ist.

Tiere brauchen uns, Menschen kommen auch allein zurecht. Das kann man nicht vergleichen. Wer an meiner Seite ist, muss damit zurechtkommen, dass Tiere immer Vorrang haben. Wer gesunden Menschenverstand besitzt, versteht das.

Warum suchen Sie Ihren Prinzen eigentlich öffentlich im Fernsehen?

Die Datings auf anderen Kanälen führen doch zu nichts. Meine Freunde motivierten mich, da mitzumachen. Bei «Bauer, ledig, sucht…» erhalten beide die Chance, sich während einer Woche kennen zu lernen. Ich denke, danach weiss man ziemlich sicher, worauf man sich einlässt.

Es suchen deutlich weniger Bäuerinnen als Bauern auf diese Weise einen Partner. Wie gingen Sie vor?

Ich füllte das Formular auf 3plus.tv kurz vor dem Mittag aus. Als ich am Mittagessen war, kam der Anruf und schon war ich dabei. Die waren bereits mitten im Dreh und freuten sich, dass sich noch eine Bäuerin angemeldet hat.

Nastassja Russo aus Büron versucht, Via TV-Sender 3+ einen Lebenspartner zu finden.



Falls es nichts wird, können Sie sich immer noch beim «Bachelor» melden.

Ich wünsche mir zwar schon jemanden an meiner Seite. Beim Bachelor hätte ich mich jedoch nicht bewerben können.

Warum? Sie hätten bestimmt keine schlechte Figur abgegeben: Sie sind eine auffällige Frau mit Ihren Haaren, den Piercings und den Tattoos. Sind Sie zu authentisch und zu wenig affektiert für dieses Format?

Es geht eigentlich nicht nur darum. Vor allem hätte ich keine Zeit für Ferien. Ich habe hier auf der Farm mit den Tieren viel zu tun.

Verfolgen Sie die Sendungen auf 3+, insbesondere «Bauer, ledig, sucht…» regelmässig?

Ja, das tue ich. Die erste Folge meines Auftritts schaute ich mit Freunden. Ich war echt nervös vor dem Start.

Und wie erleben Sie sich im TV?

Ich erkenne mich wieder und bin positiv überrascht, dass ich so natürlich dargestellt werde.

Was machen Sie, wenn Sie nicht mit Pferden arbeiten?

Mein neues Hobby ist Gitarre spielen.

Das Klischee wird prächtig bedient. Nastassja spielt am Lagerfeuer in der Prärie Gitarre. Mögen Sie Western- und Countrymusik?

Eben nicht. Country höre ich nur während der Wettkämpfe, weil diese Musik dann zwangsläufig gespielt wird. Ich höre elektronische Musik wie Techno und Trance aber auch Reggae. Ich kiffe übrigens nicht.

Das habe ich doch gar nicht gefragt!

Ich sags nur. Wer mich sieht, steckt mich doch als Linksextreme und Kifferin in eine Schublade. Aber ich mag nichts, was extrem ist. Auch ist es mir als Veganerin egal, was andere Leute essen. Jeder muss das Richtige für sich herausnehmen.

Ihr Beruf ist Pferdefachfrau. Mit Ihrer eigenen Pferdefarm haben Sie das Glück dieser Erde zumindest beruflich gefunden. Ist der Weg hier bereits zu Ende?

Auf keinen Fall. Ich habe noch viele Ziele. Als nächstes will ich die Berufsmatura nachholen und danach steht das Studium an der Pädagogischen Hochschule auf meiner Liste.

Und die Pferde?

Mein Berufswunsch ist, dass ich als Sozialpädagogin mit Pferden arbeiten kann. Wenn immer möglich, wird meine Zukunft aber nicht hier sein, sondern in den USA. In der Schweiz ist es mir zu eng.

Also doch die Prärie. Was ist, wenn es nicht klappt mit dem Prinzen?

Wenn es nicht funktioniert mit dem, dann setze ich weiterhin auf die Pferde. Das zweite, von dem wir noch nicht gesprochen haben, heisst Prinz. Auf den kann ich mich wie auf Cheveyo verlassen.

