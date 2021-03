Baugesuch Miserable Auslastung wegen Corona: Horwer Hotel beantragt Nutzungsänderung Das Anstatthotel will 60 der 107 Apartments dauerhaft vermieten – momentan ist ein Grossteil davon leer. Wegen der Pandemie steht zudem ein anderes Hotelausbauprojekt in Horw auf der Kippe. Roman Hodel 18.03.2021, 16.00 Uhr

Der Zeitpunkt für die Eröffnung eines Beherbergungsangebots in Horw hätte ungünstiger nicht sein können – doch wer konnte damals schon wissen, dass ein Virus bald unser Leben auf den Kopf stellen würde. Im Dezember 2019 eröffnete die Hegimmo AG an der Kantonsstrasse das Anstatthotel mit 30 Studenten- und 107 Businessapartments:

Das Anstatthotel kurz vor der Eröffnung. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. November 2019)

Jetzt, nur 15 Monate später, hat die Firma ein Baugesuch eingereicht. Demnach will sie 60 der 107 Businessapartments zu Wohnapartments umnutzen. Das heisst: Wer diese bucht, soll länger darin wohnen dürfen als nur maximal drei Monate, wie dies heute möglich ist – das Gebäude befindet sich in der Gewerbezone. Die Hegimmo AG will diese beschränkte Aufenthaltszeit vorerst mal bis Ende 2022 aufheben lassen.

«Die Coronakrise trifft die Hotellerie in der ganzen Schweiz sehr schwer – davon sind wir leider auch betroffen», sagt René Hegglin, Geschäftsführer von Anstatthotel, und ergänzt:

«Deswegen suchen wir nach Möglichkeiten, um die momentan zu grossen Teilen ungenutzten Apartments sinnvoll zu nutzen.»

Konkrete Zahlen zur Auslastung will er nicht nennen. Weil alle Zimmer über eine kleine, voll eingerichtete Küche verfügen, seien sie gut für die längerfristige oder gar dauerhafte Nutzung geeignet. Ein Ein-Bett-Businessappartement zum Beispiel kostet pro Nacht zwischen 86 und 95 Franken – je nach Grösse und Lage.

Blick in ein Businessappartement – im Bild zu sehen sind Fabian Baumgartner und Joe Hegglin von der Hegimmo AG. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. November 2019)

Laut Hegglin könnte man dank der Nutzungsänderung nicht nur Dauermieter, sondern auch mehr Studierende aufnehmen. Zwar sind jene 30 Apartments durch den fehlenden Präsenzunterricht ebenfalls weniger besetzt, doch die Auslastung ist besser als bei den Businessappartements.

Um die Businessappartements wenigstens tagsüber zu besetzen, preist das Anstatthotel diese analog zu anderen Hotels als Homeoffice-Alternative an – allerdings mit mässigem Erfolg. Hegglin sagt:

«Wir hatten hier leider nur vereinzelt Kunden und Anfragen, obwohl wir weiterhin davon überzeugt sind, dass das Angebot gerade in der jetzigen Zeit sehr wertvoll wäre.»

Im Erdgeschoss des Anstatthotels befindet sich ein Fitnesscenter. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. November 2019)

Trotz allem hat die Hegimmo AG gemäss Hegglin nicht vor, den Grossteil des Gebäudes in Horw dauerhaft rein zu Wohnzwecken zu nutzen: «Ich hoffe sehr darauf, dass wir möglichst bald wieder zurück zum ‹normalen› Hotelbetrieb kehren können.» Es sei allerdings schwierig abzuschätzen, wann die Reisetätigkeit national und international wieder zunehme.

Waldegg: Baubewilligung liegt zwar vor – doch wird sie auch genutzt?

Dies kann Peter Lustenberger nur bestätigen. Er besitzt das Gasthaus zur Waldegg am anderen Ende des Dorfes, Richtung Luzerner Allmend, und sagt: «Wir rechnen frühestens ab Sommer 2023 mit einer Normalisierung.» Eigentlich müsste er allen Grund zur Freude haben – seit wenigen Wochen liegt die Baubewilligung für den Um- und Ausbau des Hotelbetriebs vor. «Endlich, nach fast zwei Jahren», wie er sagt. So lange hat es gedauert, weil die Denkmalpflege auch noch ein Wörtchen mitzureden hatte – das Hauptgebäude an der Strasse ist 150 Jahre alt. Doch die Stimmung bei Lustenberger ist getrübt:

«Wegen Corona geht es uns nicht gut, und noch ist offen, ob wir unser Projekt wie vorgesehen ausführen können.»

Das Gasthaus zur Waldegg: Links der Anbau, welcher aufgestockt wird. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. November 2019)

Geplant ist, den bestehenden Anbau um zwei Etagen aufzustocken und mit einem Lift und Treppenhaus zu ergänzen. Die Anzahl Zimmer wird sich dadurch von 25 auf 38 erhöhen. «Um das Hotel längerfristig rentabel zu betreiben, brauchen wir die Erweiterung der Infrastruktur», sagt er.

Lustenberger hat die Waldegg vor zwölf Jahren gekauft. In dieser Zeit liess er das Restaurant erneuern und etablierte den Betrieb als Boutique-Hotel. Im Winter stiegen vornehmlich Geschäftsleute (regionale Firmen und Messe Luzern) und Militär (Armee-Ausbildungszentrum) ab, im Sommer zusätzlich Touristen aus aller Welt. Zwei der drei Gästesegmente sind wegen der Pandemie weggebrochen.

Man werde bestimmt ein Bauprojekt realisieren, sagt Lustenberger. Die Frage ist nur, in welchem Tempo dies nun möglich sein wird. Zeit dafür hat er zwei Jahre – so lange ist die Baubewilligung gültig.