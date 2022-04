Baugesuch «Unbefristete Zwischennutzung»: Ebikons hässlichstes Haus dient einem Autohändler Hayder Al Shawk hat den berühmt-berüchtigten Ballastbau für seinen Autooccasionshandel gemietet. Die Lagerräume will er unter anderem an Fasnachtsgruppen vermieten. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Rund um den sogenannten Ballastbau beim Bahnhof Ebikon stehen lauter kennzeichenlose, eher in die Jahre gekommene Fahrzeuge: verschiedene Mercedes- und BMW-Modelle, aber auch VW Golf oder Nissan. Sie gehören Hayder Al Shawk. Er hat das ganze Gebäude und den Kiesplatz rundherum für seinen Autooccasionshandel gemietet. Zwar schon seit dem letzten Mai, doch zurzeit ist auf der Website der Gemeinde Ebikon ein Baugesuch aufgeschaltet. Demnach soll das stillgelegte Parkhaus «unbefristet zwischengenutzt» werden. Geplant ist unter anderem die Aufteilung des Erdgeschosses mit Trennwänden, das Reinigen von «Graffiti-Schmierereien» sowie das ost- und westseitige Begrünen der Fassaden. Letzteres ist keine schlechte Idee, denn der Beton ist ziemlich verwittert.

Occasionshändler Hayder Al Shawk vor dem Ballastbau. Bild: Roman Hodel (12. April 2022)

Laut Al Shawk hat sich der Standort in den vergangenen Monaten bewährt, deshalb wolle er hier für längere Zeit sesshaft werden:

«Im Rontal sind bereits verschiedene Occasionshändler und natürlich die Autogaragen verschiedener Marken präsent, das ist gut fürs Geschäft.»

Mit dem Umsatz sei er zufrieden, aktuell stünden rund 45 Autos zum Verkauf. Seine Kunden kämen aus der ganzen Schweiz, teils sogar aus dem Ausland. Auf sein Angebot aufmerksam werden sie über die gängigen Internetplattformen für Autoverkäufe. Dank der Trennwände könne er zudem Lagerräume untervermieten. Im Visier hat er beispielsweise Fasnachtsgruppen, die schon vorher ihre Sachen – etwa Wagen und Musikanlagen – hier deponiert haben.

Auch diese Autos könnte man kaufen. Links der Betonbunker Ballastbau. Bild: Roman Hodel (12. April 2022)

Ballastbau-Eigentümer will das Areal langfristig entwickeln

Froh über die Zwischennutzung ist nicht zuletzt die Ballastbau-Besitzerin, die Firma Aplafinimo AG. Sie gehört dem Buttisholzer Bauunternehmer und ehemaligen Mitte-Kantonsrat Hans Aregger. Er sagt, dass vor allem der Kiesplatz lange Zeit von Pendlern des nahen Bahnhofs als Gratis-Parkplatz benutzt worden sei:

«Als ich die Parkfelder markieren und eine Parkuhr aufstellen liess, stellte kaum noch jemand sein Auto hier ab.»

Bald darauf habe Al Shawk bei ihm sein Interesse angemeldet. Der Händler hatte sein Geschäft zuvor in Luzern und noch früher in Dierikon betrieben.

Die unbefristete Zwischennutzung sei aber nur mittelfristig gedacht, betont Aregger: «Langfristig wollen wir das Areal entwickeln.» Hierfür habe er erst vor kurzem auch noch das Nachbargrundstück erworben. Allerdings: Bis jetzt sind alle Versuche, die Betonruine Ballastbau anderweitig zu nutzen, gescheitert: Weder der Mobility-Hauptsitz noch das kantonale Sozialversicherungszentrum (WAS) konnten sich für den eigentlich zentralen Standort erwärmen – und auch die Gerichte wollen nicht in die Agglo. «Was vermutlich auch am Ballastbau selber liegt», wie Aregger sagt.

Ballastbau hat wichtige Funktion

Inzwischen habe man mit dem Kanton Luzern aber eine Vereinbarung getroffen, die rechtsgültig sei. Demgemäss dürfe bei einem neuen Projekt ein Teil des Ballastbaus rückgebaut und neu überbaut werden. Das erhöhe die Chancen auf eine Entwicklung des Areals. Denn der Ballastbau hat eben eine wichtige statische Funktion: Er sorgt dafür, dass die darunterliegende Bahnunterführung der Kantonsstrasse im Untergrund bleibt.

Der Ballastbau über der Einfahrt zur Bahnunterführung der Kantonsstrasse Ebikon-Buchrain. Bild: hor (12. April 2022)

Eilig hat es Aregger nicht mit einem neuen Projekt: «Spätestens wenn der Durchgangsbahnhof konkret wird und Ebikon in wenigen Minuten mit der Luzerner Innenstadt verbunden ist, dürfte das Interesse an diesem Areal stark steigen.»

