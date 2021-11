Bauland im Kanton Luzern Rückzonungen: Die Macht der Gemeindeversammlung ist begrenzt In diversen Luzerner Ortschaften entscheidet die Gemeindeversammlung über die Rückzonung von Bauland. Das letzte Wort hat allerdings der Regierungsrat – oder die Richter. Niels Jost Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein leidiges Thema, welches 21 Luzerner Gemeinden vereint: die Rückzonungen. Weil sie über überdimensionierte Bauzonen verfügen, müssen sie dieses zu Landwirtschaftsland rückzonen. Dagegen wehren sich viele Grundeigentümer. So etwa in Altwis, wo die Versammlung der fusionierten Gemeinde Hitzkirch am 1. Dezember über eine Einsprache befinden wird. Oder in Entlebuch und Rickenbach. Beiderorts hat die Gemeindeversammlung kürzlich bereits über solche Einsprachen befunden. Während die Entlebucherinnen und Entlebucher eine Einsprache guthiessen, befürworteten die Rickenbacherinnen und Rickenbacher gleich acht der neun Einsprachen.

Die Gemeinde Entlebuch hat zu viele Baulandreserven – und muss daher rückzonen. Bild: Pius Amrein (31. Juli 2020)

In Entlebuch steht nun die definitive Schlussabstimmung über die Rückzonungen bevor. Weil in der Gemeinde Sachgeschäfte «grosser Tragweite» an die Urne müssen, befindet der Souverän am 28. November erneut über die nötige Teilrevision der Nutzungsplanung (siehe Box).

Vorlage höchstens bei SVP umstritten Die Gemeinde Entlebuch muss rund 5,85 Hektaren Bauland rückzonen. Dies genehmigte die Gemeindeversammlung Mitte September, bis auf eine Parzelle. Die Einsprache eines Eigentümers aus dem Gebiet Gfellen hiess die Versammlung gut. Alle anderen Rückzonungen wurden grossmehrheitlich durchgewunken. Dagegen sprach sich jeweils die SVP aus. Wie die Volkspartei nun zur Schlussabstimmung an der Urne steht, ist unklar. Eine Abstimmungsempfehlung steht noch aus, die Parteiversammlung findet erst am 22. November statt. Klar Unterstützung erhält die Vorlage aus den Reihen der CVP und FDP. Zwar haben beide Ortsparteien keine explizite Parole gefasst. Die CVP-Parteileitung hat sich allerdings dafür ausgesprochen, heisst es auf Anfrage. Und die FDP hatte im Vorfeld der Gemeindeversammlung bereits empfohlen, der Vorlage zuzustimmen. (jon)

Rickenbach ist einen Schritt weiter. Hier erfolgte die Schlussabstimmung an der Gemeindeversammlung Ende September. Die Unterlagen zur Teilrevision der Ortsplanung liegen aktuell beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) zur Prüfung. Wie auch im Falle von Entlebuch hat dieses eine pikante Frage zu klären: Ist eine vom Stimmvolk abgewiesene Rückzonung rechtmässig? Oder verlieren die Grundeigentümer trotz dieses Beschlusses ihr Bauland?

Pauschale Antworten gibt es hierzu nicht. Generell entscheidet der Regierungsrat über die gesamte eingereichte Revisionsvorlage. Massstab ist grundsätzlich die Abweichung von der Vorgabe im Vorprüfungsbericht, der auf einer einheitlichen Beurteilung im ganzen Kanton und auf den Verhandlungen mit den Gemeinden beruht. Je nach dem wird der Regierungsrat die Vorlage genehmigen können oder auch nicht. Ist Letzteres der Fall, weist er die gesamte Vorlage zur Neubehandlung an die Gemeinde zurück.

Regierung kann nachträglich doch noch rückzonen

Möglich ist allerdings auch, dass der Regierungsrat einzelne Änderungen verfügt. «Er kann abweichend von der Einsprachebehandlung an der Gemeindeversammlung über die Zonenzuweisung von Parzellen befinden, die dem geltenden Recht widersprechen», schreibt Pascal Wyss, Leiter Rechtsdienst BUWD, auf Anfrage. Die Macht der Gemeindeversammlung hört also dort auf, wo rechtswidrige Entscheide gefällt werden. Das sind Entscheide, die sich mit dem übergeordneten Bundesrecht nicht vereinbaren lassen. Ist dies der Fall, dann würden die betroffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümer die Möglichkeit erhalten, dazu Stellung zu nehmen.

Dies ist aber nicht das letzte Mittel, um sich gegen eine drohende Rückzonung zu wehren. So kann der Genehmigungsentscheid des Regierungsrats am Kantonsgericht angefochten werden. Ein Weiterzug bis ans Bundesgericht ist möglich.

Übrigens: Eine neuerliche öffentliche Auflage der Revisionsvorlage ist nicht nötig, auch wenn der Regierungsrat eine Rückzonung rückwirkend anordnet. Öffentlich aufgelegt werden müssten die Unterlagen nur, wenn die Vorlage von der ursprünglichen ersten öffentlichen Auflage abweichen würde, indem beispielsweise zusätzliche Flächen rückgezont würden.