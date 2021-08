Zwischenfazit Rückzonungen: Die heikle Phase steht noch bevor

Bauland Zwischenfazit Rückzonungen: Die Luzerner Gemeinden sind auf Kurs, doch die heikelste Phase steht noch bevor 21 Gemeinden müssen im Kanton Luzern Bauland rückzonen. Die meisten befinden sich mitten in der Umsetzung – eine höchst emotionale Angelegenheit. Denn die Frage nach der Entschädigung ist alles andere als geklärt. Niels Jost 03.08.2021, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Flühli-Sörenberg müssen insgesamt über 73'400 Quadratmeter Bauland rückgezont werden. Bild: Philipp Schmidli (1. November 2019)

Die Hiobsbotschaft kam per Post. Bis Ende Januar 2020 mussten die Luzerner Gemeinden alle Eigentümer informieren, ob ihr Grundstück von einer Rückzonung betroffen ist. Das sind etwa 900 Parteien. Sie bangen seither um ihr Bauland, das zu Landwirtschaftsland umgewandelt werden könnte – und massiv an Wert verlieren würde. Grund ist das neue Raumplanungsgesetz, das 2013 vom Schweizer Stimmvolk klar angenommen wurde und die Zersiedlung stoppen soll. Die Gemeinden haben bis Ende 2023 Zeit, um die Rückzonungen unter Dach und Fach zu bringen. So will es das kantonale Planungs- und Baugesetz. Zeit für ein Zwischenfazit.

Einige müssen rückzonen, andere dürfen noch wachsen

Von den 81 Luzerner Gemeinden (die Fusion von Altwis und Hitzkirch wird hier nicht mitgezählt) weisen 21 überdimensionierte Bauzonen auf. Insgesamt müssen sie rund 67 Hektaren rückzonen. Pikant: Über den ganzen Kanton gesehen, verfügt Luzern nicht über zu viel Bauland. Sondern es liegt lediglich in den «falschen» Gemeinden. In solchen, die nicht an den Hauptverkehrsachsen liegen und gemessen am prognostizierten Bevölkerungswachstum zu viel Bauland aufweisen (siehe Karte). Dass nun 21 Kommunen rückzonen müssen, 21 weitere neu einzonen dürfen und die restlichen 39 weder das eine noch das andere machen müssen, hat der Kanton in seinem Richtplan so definiert. Der Plan wurde notabene vom Parlament abgesegnet.

Um die Rückzonungen umzusetzen, müssen die Gemeinden fünf wesentliche Stufen durchlaufen: die Betroffenen informieren, die Planunterlagen beim Kanton zur Vorprüfung einreichen, die öffentliche Auflage, allfällige Einspracheverhandlungen und die Abstimmung.

Zwei Gemeinden sind schon fertig, fünf noch ganz am Anfang

Die meisten Gemeinden stecken mitten in der Umsetzung, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. So haben bereits 14 Kommunen ihre Unterlagen dem Kanton zur Vorprüfung geschickt, lediglich fünf sind noch nicht so weit. In zwei Dörfern, Aesch und Büron, konnten die Stimmbürger bereits über die Rückzonungen befinden.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Pascal Wyss-Kohler. Der Leiter des Rechtsdiensts beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) sagt:

«Der Prozess wird von den Gemeinden vorangetrieben, weshalb wir grossmehrheitlich auf Kurs sind.»

Kritik an Kriterien des Kantons

Das positive Zwischenfazit darf aber nicht über die teils äusserst emotional und hart geführten Verhandlungen mit den Grundeigentümern hinwegtäuschen. Denn von den drohenden Rückzonungen wurden viele überrascht. Zudem ist der Handlungsspielraum der Betroffenen klein: Hat der Kanton eine Parzelle zur Rückzonung definiert, ist es schwer, sich erfolgreich dagegen zu wehren.

Denn in erster Linie erfolgt die Bewertung aus raumplanerischer Sicht. Der Kanton hat dafür folgende Kriterien definiert:

unüberbaute Fläche

Lage innerhalb der Gemeinde

Lage innerhalb der Bauzone

Erschliessung mit Strasse und Leitungen

Erschliessung mit ÖV

erschwerte Bebaubarkeit

Falls diese raumplanerischen Kriterien erfüllt sind, wird noch die Verhältnismässigkeit geprüft:

Wie lange liegt die Fläche schon in der Bauzone?

Gibt es Bebauungs- oder Gestaltungspläne?

Gibt es konkrete Bauabsichten?

Die Kriterien lassen einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Das sorgt für Unmut, weil womöglich die Parzelle des Nachbars anders eingestuft wird als die eigene. Ein externer Gutachter stellte dem Kanton für die Kriterien wie auch für seine Strategie insgesamt jedoch ein gutes Zeugnis aus.

Prüfung der Unterlagen dauert teils Monate

Ein durchzogeneres Zeugnis stellt Willi Zürcher dem Kanton aus. Der Vorsteher des Bereichs Bau- und Infrastruktur der Gemeinde Reiden ist Mitglied der Begleitgruppe «Rückzonung», welche im Austausch mit der Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) steht. «Es dauert zum Teil sehr lange, bis das Rawi die Unterlagen geprüft hat», sagt Zürcher. Er sei sich bewusst, dass nun alle Gemeinden gleichzeitig ihre Dossiers einreichen würden und die Verwaltungsangestellten ausgelastet seien. Dennoch würden die langen Wartezeiten den ohnehin schon heiklen Prozess zusätzlich erschweren.

Andere Erfahrungen hat Herbert Imbach gemacht. Der Vitznauer Gemeindepräsident ist auch Mitglied der Begleitgruppe. Ihm zufolge ging die Vorprüfung für seine Gemeinde zügig voran, da das Rawi aufgrund der ablaufenden Fristen der kantonalen Planungszone an enge Vorgaben gebunden gewesen war.

Auf den Mehraufwand hat sich das Rawi vorbereitet. Anfang 2020 wurde das fünfköpfige Team um zwei Mitarbeitende aufgestockt. Alleine für die Ortsplanungen stehen ihnen ungefähr 400 Stellenprozente zur Verfügung, wie Pascal Wyss sagt. «Per 2022 ist geplant, eine weitere Stelle auszuschreiben», so Wyss.

Strategie: «Diktatorisch» oder sinnvoll?

Die Zwischenbilanz der Rückzonungsstrategie des Kantons fällt gemischt aus. Zeitweise wurde sie gar als «diktatorisch» bezeichnet, da der Kanton die Rückzonungsflächen vorgibt, aber die Gemeinden für die Umsetzung zuständig sind. Herbert Imbach ist dagegen überzeugt, dass der Kanton einheitliche Kriterien definieren musste.

«Sonst hätte jede Gemeinde die Rückzonungen anders beurteilt und weiter vor sich hergeschoben. In einer solchen Planung von überregionaler Bedeutung muss der Kanton ganz klar die Devise vorgeben.»

Ein weiterer Punkt der Strategie gibt zu reden. Wie Willi Zürcher sagt, sind unter den 21 Rückzonungsgemeinden erstaunlich viele, die zuvor fusioniert hatten, nämlich deren sechs. Zum Vergleich: Lediglich zehn weitere Fusionsprojekte gab es im Kanton Luzern. Zürcher, dessen Gemeinde Reiden fusioniert hatte, findet das politisch heikel. «Bei Fusionen wird immer versprochen, dass jeder Ortsteil gleichbehandelt wird. Es ist ein Fakt, dass sich dies mit den neuen Vorgaben beisst. Mit den Rückzonungen zeigt sich nun, dass beispielsweise nur ein Zentrum geduldet wird», sagt er und bilanziert:

«Die zufusionierten Gemeindeteile werden klar benachteiligt.»

Grosse Unsicherheit wegen Entschädigungen

Was im Gespräch mit Zürcher, Imbach und den weiteren Gemeinden ebenso deutlich wird, ist der Respekt vor dem, was noch kommt. Denn auch wenn die Rückzonungen rechtskräftig sind, bleibt eine Frage offen: jene nach der Entschädigung. Nur wer eine materielle Enteignung gemäss Bundesrecht geltend machen kann, darf auf Geld vom Kanton hoffen. Die Kriterien sind allerdings sehr streng. Es wird davon ausgegangen, dass nur die wenigsten eine Entschädigung erhalten werden – und wenn, dann müssen sich die Betroffenen auf einen langwierigen Rechtsweg einstellen, der bei der kantonalen Schätzungskommission beginnt. «Wie können wir mit Grundeigentümern ernsthaft verhandeln, wenn die Entschädigungsfrage erst nach der rechtskräftigen Auszonung gelöst wird?», bemängelt Herbert Imbach das Verfahren.

Diese Komponente berücksichtigt denn auch Pascal Wyss-Kohler in seinem Zwischenfazit. Er sagt:

«Der Prozess bleibt anspruchsvoll und wegen der geringen Entschädigungswahrscheinlichkeit auch konfliktträchtig.»

Wie konfliktträchtig dieser sein kann, zeigen die vielen Einsprachen, die jeweils bei der öffentlichen Auflage der Rückzonungen bei den Gemeinden eingehen. In Vitznau etwa gingen kürzlich 37 Einsprachen ein, in Triengen 22, in Entlebuch 17. Weniger waren es in Rickenbach (8), Büron (4), Altwis (3) oder Aesch (2).

Willi Zürcher und Herbert Imbach sind sich einig, dass diese Konflikte eingedämmt werden könnten: Würden die Betroffenen mindestens eine Teilentschädigung zugesichert erhalten, wären gewisse eher bereit, ihr Land rückzuzonen. «Doch nun stehen viele Grundeigentümer vor einer grossen Ungewissheit», sagt Zürcher.

SVPler fordert Geld für Härtefälle

Der FDP-Gemeinderat hofft daher auf Unterstützung aus dem Parlament. Dort macht sich Armin Hartmann für die Landbesitzer stark. Der SVP-Kantonsrat aus Schlierbach ist zugleich Präsident des kantonalen Hauseigentümerverbands. In einer Motion fordert er die Schaffung eines Gesetzes, welches den Kanton dazu befugen würde, bei Härtefällen Geld zu sprechen. Die Rede ist insgesamt von zwei- oder dreistelligen Millionenbeträgen.

Wann der Kantonsrat Hartmanns Motion berät, ist noch unklar – und ob sie überwiesen wird, ebenso. Doch sollte die Regierung tatsächlich den Auftrag erhalten, ein Gesetz auszuarbeiten, würde das die jetzigen Verhandlungen mit den Grundeigentümern wohl nicht mehr beflügeln können. Denn bis ein Gesetz zu einem solch umstrittenen Thema und den zu erwartenden hohen Geldbeträgen ausgearbeitet wäre, würde es Monate gehen. Gemäss Pascal Wyss-Kohler vom BUWD-Rechtsdienst wäre mit einem Inkrafttreten frühestens zwei Jahre nach Aufnahme der Gesetzgebungsarbeiten zu rechnen.