Horw: Schulhaus Allmend soll mit Neubau erweitert werden

Bauprojekt Das Horwer Allmend-Schulhaus soll mit einem Neubau ergänzt werden Die Zahl der Schulkinder im Horwer Zentrum dürfte in den nächsten Jahren von 310 auf 480 steigen. Ein Ausbauprojekt soll dieses Wachstum auffangen. Der Gemeinderat beantragt nun einen Kredit von 1 Million Franken für die weitere Planung. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 14.02.2022, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schulhaus Allmend. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 10. Februar 2022)

Im Horwer Zentrum wird fleissig gebaut. Das wirkt sich auf den Raumbedarf der Schulanlage Allmend aus. Dort gehen heute rund 310 Kinder in 14 Primarklassen und drei Kindergärten zur Schule. Gemäss kommunaler Schulraumplanung dürften es bis 2030 zirka 480 Kinder in 18 Primarklassen und fünf Kindergärten sein. Weiter dürfte die Zahl der Kinder in den Tagesstrukturen von 155 auf 190 zunehmen. Der Gemeinderat will darum das Schulhaus bekannterweise ausbauen. Zudem soll ein Teil des Wachstums durch eine leichte Erhöhung der Klassengrössen aufgefangen werden. Nun informiert die Exekutive über das weitere Vorgehen und beantragt beim Einwohnerrat einen Projektierungskredit von 1 Million Franken für die Planung.