Bauprojekt Einwohnerrat Emmen lehnt Bebauungsplan Sonne überraschend ab Trotz Ringen um Parkplätze und einen breiten Wohnungsmix konnte sich das Parlament nicht einigen: Auf dem wohl zentralsten Areal der Gemeinde Emmen wird vorläufig nicht verdichtet. Beatrice Vogel 22.03.2022, 18.28 Uhr

Es war ein grosses Bauprojekt für Emmen, eine Verdichtung an zentralster Lage, ein wichtiger Bebauungsplan für den Gemeinderat und eines der grösseren Puzzlestücke in der räumlichen Entwicklung der Gemeinde – mit Betonung auf «war». Denn der Einwohnerrat Emmen hat den Bebauungsplan Sonne abgelehnt. Sprich: Das Areal am Sonnenplatz zwischen Gerliswil- und Gersagstrasse wird nie nach den während der letzten rund fünf Jahre erarbeiteten Plänen überbaut werden.

Wird nie so aussehen: Das Areal Sonne in Emmen. Visualisierung: PD

Dabei hatte es in der Ratsdebatte kurz vor der Schlussabstimmung gar nicht so schlecht ausgesehen. Die Bau- und Verkehrskommission (BVK) empfahl den Bebauungsplan zur Annahme, er stelle eine verträgliche und qualitative Verdichtung sicher. Die Fraktionen Grüne+ und SP hatten zwar angekündigt, sie würden das Geschäft ablehnen, sofern ihre Anträge im Rat nicht durchkommen. Beide Anträge wurden aber angenommen – auch dank der Unterstützung der Mitte-Fraktion, die den Bebauungsplan befürwortete und eine Ablehnung abwenden wollte.

Weniger Parkplätze und gemischter Wohnraum

Die Grünen+ forderten eine Reduktion der Parkplätze auf mindestens 124 statt 142 und maximal 150 statt 195. Grund: Auf dem zentralen und optimal mit ÖV erschlossenen Areal müsse eine autoarme Siedlung möglich sein. Die SP forderte, dass in den Neubauten je 20 Prozent Eigentumswohnungen und preisgünstiger Wohnraum erstellt wird, um eine bessere Durchmischung zu erreichen. Mehrere Anträge der BVK zur Qualitätssteigerung des Projekts wurden ebenfalls angenommen, beispielsweise eine grössere Grünfläche im Innenhof.

Einzig die SVP-Fraktion lehnte das Geschäft von Anfang an ab, weil es laut Mario Bucher «Mehrkosten statt Mehrwert» zur Folge hat, etwa mit Mehrverkehr, Kosten für Gerichtsverfahren oder zusätzlichem Schulraum verursacht durch das Wachstum. «Der Steuerzahler blutet, der Bebauungsplan kommt nur einzelnen Investoren zugute», so Bucher. Auch der unabhängige Paul Jäger kündigte seine Ablehnung an. Hinzu kamen einzelne Ratsmitglieder, namentlich von linker Seite, die sich kritisch äusserten. «Der Bebauungsplan ist einer urbanen Gemeinde in keiner Weise würdig», sagte Judith Portmann (SP).

«Er holt nicht das Optimum für die Gemeinde, sondern das Maximum für Investoren und Grundbesitzer heraus.»

Gemeinde muss Bauprojekte bewilligen

Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) versuchte sein Geschäft noch zu retten: «Ein Bebauungsplan ist das Instrument für die Gemeinde, Qualität einzufordern», so Schmidli. «Wir brauchen ihn, um mitbestimmen zu können.» Der Bebauungsplan Sonne habe ein hohes Niveau und einen hohen Detaillierungsgrad. Er sei eine riesige Möglichkeit, am zentralsten Ort der Gemeinde die Entwicklung zu beeinflussen. Und, so Schmidli, werde der Bebauungsplan abgelehnt, könne trotzdem gebaut werden. «Das Gebiet ist bereits eingezont und rechtmässig überbaubar.» In der Regelbauweise sei vieles möglich, das die Gemeinde bewilligen müsse, aber nicht unbedingt den Anforderungen entspreche – zum Beispiel wären aktuell 270 Parkplätze zulässig.

Dass Emmen plötzlich mit einer ungewollten Überbauung dasteht, hielt Marco Huwiler (Grüne) für unrealistisch: «Die Drohkulisse der Regelbauweise ist nicht haltbar.» Schliesslich laufe derzeit die Ortsplanungsrevision, bei der man eine Bebauungsplanpflicht für das Areal Sonne festlegen könne. Das Argument dürfte einige überzeugt haben: Das Geschäft wurde mit 15 Ja- zu 21-Nein-Stimmen abgelehnt.

Erlass einer Planungszone gefordert

Auf dem Areal Sonne bleibt es also vorläufig beim Status quo. Doch einige Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen werden das Gebiet nicht sich selbst überlassen wollen. Christian Blunschi (Mitte) hat deshalb bereits ein dringliches Postulat angekündigt, das den Erlass einer Planungszone fordert. Sollte diese umgesetzt werden, dürfte auf dem Areal Sonne für die Dauer der Planungszone nicht gebaut werden – also voraussichtlich bis zum Abschluss der Ortsplanungsrevision, in der eine Bebauungsplanpflicht festgelegt werden dürfte.

