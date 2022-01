Bauprojekt Emmen erhält eine Café-Terrasse direkt am Fluss Bei der Überbauung «4Viertel» mit dem Kino Maxx soll direkt an der Kleinen Emme ein neuer Platz mit Bäumen und Raum für Boulevardgastronomie entstehen. Ein begehbarer Damm soll zudem vor Hochwasser schützen. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 30.01.2022, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bauarbeiten am Projekt «4Viertel» am Seetalplatz in Emmen sind in vollem Gang. In absehbarer Zeit sollen die von der Lussi + Partner AG entworfenen Gebäude, von denen eines weiterhin das Kino Maxx beherbergen wird, fertig sein.

So soll der Kopfbau von «4Viertel» am Seetalplatz nach der Fertigstellung aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images

Der Erstbezug ist für August 2023 vorgesehen. «Die Arbeiten verlaufen termingerecht», heisst es auf Anfrage. Trotzdem liegt derzeit bis 2. Februar ein Baugesuch bei der Gemeinde Emmen öffentlich auf. Dieses betrifft allerdings nicht die Gebäude, sondern einen Teil der Aussenraumgestaltung.

Zwischen den «4Viertel»-Gebäuden Riverside, Plaza und Arcade entsteht nämlich ein öffentlicher Platz – die sogenannte Flussterrasse – direkt an der Kleinen Emme, unweit der oberen Zollhausbrücke:

Das Baugesuch ist nötig, weil gemäss Bauherrschaft – «4Viertel» ist ein Projekt eines Immobilienfonds der Credit Suisse Asset Management AG – zunächst noch verschiedene Fragen zu Hochwasserschutz und Gewässerraum mit dem Kanton Luzern geklärt werden mussten. Mit dem aufliegenden Projekt solle die Situation im Bereich der Flussterrasse und die Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung optimiert werden. Die Bauherrschaft schreibt:

«Ziel ist ein öffentlich nutzbarer Platz, der zum Verweilen einlädt.»

Urban und doch direkt am Fluss

«Mit der Neugestaltung soll im Platzbereich der Flussterrasse eine Verbindung vom städtischen Raum zum Flussraum hergestellt werden, ohne einen zu starken materiellen Kontrast zu erzeugen», heisst es im Baubeschrieb. Der Platz schliesst an die Überbauung an und soll deshalb einen urbanen Charakter haben. Zudem werde er stark beansprucht sein, etwa durch Anlieferungen. «Man wählte deshalb einen Hartbelag mit grossen Betonplatten», so die Bauherrschaft. Zwischen diesen werden es breite Fugen erlauben, dass sich Pflanzen ansiedeln und das Wasser versickern könne. Gegen den Gewässerraum hin laufe der Platz mit einem Kiesbelag aus.

So sehen Schwarzerlen aus. Bild: Archiv

Möbliert wird die Flussterrasse mit wenigen Sitzelementen aus Beton. Zudem bietet er die Möglichkeit einer Aussenbestuhlung des Cafés, das im Erdgeschoss des Riverside-Gebäudes vorgesehen ist. Prägendes Element des Platzes werde eine Gruppe von acht bis neun hochstämmigen Schwarzerlen sein, «eine standortgerechte Baumart, die unter anderem in Bachgehölzen wächst».

Damm aus Naturstein für Hochwasserschutz

Wegen des Hochwasserschutzes sei es nicht möglich gewesen, die Flussterrasse direkt an dem angrenzenden Fussweg anzuschliessen, der entlang der Kleinen Emme vom Seetalplatz in Richtung Emmenpark führt. Nun soll zwischen Platz und Fussweg ein kleiner Damm aus Natursteinblöcken gebaut werden.

Im Baubeschrieb heisst es weiter: «Als Übergang zur bestehenden Dammanlage werden die Steinblöcke als Treppenstufen platziert. So entsteht eine direkte Verbindung zum Uferweg. Die Funktion als Hochwasserschutzdamm wird uneingeschränkt eingehalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen