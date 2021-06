Bauprojekt Gemeinde Root will die alte Kaplanei in Oberwil restaurieren – und daneben drei neue Wohnbauten realisieren 15 neue Wohnungen will der Gemeinderat rund um die ehemalige Kaplanei Oberwil bauen. Am Siedlungsrand soll ein lauschiger Weiler mit der restaurierten Kaplanei als Herzstück entstehen. Simon Mathis 26.06.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein besonderes historisches Gebäude, das am Rande von Root steht: die ehemalige Kaplanei Oberwil am Rooterberg. Im 17. Jahrhundert erbaut, wurde 1808 dort das erste Schulhaus der Gemeinde eingerichtet:

Bild: Simon Mathis (Root, 24. Juni 2021)

Die Gemeinde Root will die Kaplanei als Eigentümerin restaurieren – aber nicht nur. Um das Haus herum sollen zudem drei Neubauten entstehen. Insgesamt sind auf knapp 4000 Quadratmetern rund 18 Wohnungen geplant.

53 Büros haben am Wettbewerb teilgenommen

Vor einigen Tagen wurde ein anonymer Projektwettbewerb abgeschlossen. 53 Büros haben sich beworben, als Sieger hervorging ein Planerteam aus Luzern und Zürich: Cometti Truffer Hodel Architekten und das Landschaftsarchitekturbüro Hager Partner. Ihr Projekt heisst «Am Ort»:

Modellbild: PD/Cometti Truffer Hodel Architekten

Jurypräsident Philipp Röösli erläutert im Gespräch die Qualitäten des Siegerprojektes: «Besonders überzeugt hat uns die Tatsache, dass sich die geplanten Gebäude massstäblich in den Ort eingliedern.» Durch die Anordnung entstehe auch ein Bezug zum benachbarten Pfarrhof im Süden.

Die Neubauten seien alle aus Holz konzipiert und sollen in einer dunklen Farbe ausgestaltet sein, damit sie sich dezent in die Umgebung integrieren. Ihnen wird unter anderem das lange Gebäude weichen, das früher als Jugendheim diente:

Bild: Simon Mathis (Root, 24. Juni 2021)

«Das Projekt ist Teil unserer Bestrebungen, die alten Liegenschaften in Schuss zu halten», sagt Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP). Zurzeit führe der Gemeinderat eine Bestandesaufnahme von historischen Gebäuden durch. Schumacher:

«Da die Gemeinde private Eigentümer zur Sensibilität in Sachen Denkmalpflege aufruft, sehen wir es als unsere Pflicht, hier mit gutem Beispiel voranzugehen.»

Was zum eigentlichen Kernstück des Projektes führt: die Restaurierung der alten Kaplanei. Das Gebäude ist zweiteilig. Ursprünglich stand einzig das westliche Holzhaus, 1808 erhielt dieses einen Anbau für die Schulstube. Von dieser Geschichte zeugen die beiden Giebel, die dem Haus seinen besonderen Charakter verleihen:

Bild: Simon Mathis (Root, 24. Juni 2021)

Die Altersspuren sind der Kaplanei anzusehen, sie verdient laut Gemeinde eine umfassende Sanierung. Die Architekten planen im Gebäude zwei Wohnungen; diese sind nicht wie üblich in Stockwerke eingeteilt, sondern orientieren sich an den beiden historischen Teilen der Kaplanei. Die beiden Wohnungen werden also durch die Mitte des Gebäudes aufgeteilt und erstrecken sich jeweils über alle Stockwerke. «Die Wohnungen entwickeln sich in der Vertikalen, da die Geschosshöhen ziemlich niedrig sind», erläutert Philipp Röösli. Diese Idee öffne den Raum nach oben und reduziere die baulichen Eingriffe auf ein Minimum.

Weitere 15 Wohnungen sollen in den drei Neubauten entstehen. Diese werden unterirdisch mit einer Einstellhalle für Autos verbunden. Auf dem «Kaplaneiplatz» sind lediglich zwei Besucherparkplätze vorgesehen – die Umgebung soll zudem mit diversen Bäumen bepflanzt werden. Die Tiefgarageneinfahrt soll pergola-artig gedeckt werden, auch ein Gemeinschaftsgarten soll entstehen. «Die Wohnungen der Neubauten sind klar und kompakt, die Grundrisse sind effizient», hält Röösli fest. Ziel ist es, mit den neuen Mietwohnungen die Restaurierung quer zu finanzieren.

Gemeinderat ist von Attraktivität des Ortes überzeugt

Der lange Neubau kann zu Fuss über einen Durchgang im mittleren Gebäude erreicht werden. «Das ist eine schöne und praktische Idee, die Gebäude miteinander zu verbinden», so Röösli. «Zudem erinnert es an ähnliche Durchgänge bei landwirtschaftlichen Gebäuden.» Auch die alte Kaplanei hat einen solchen Durchgang, wenn auch kleiner und unscheinbarer.

Das Projekt habe auch in der wirtschaftlichen Prüfung überzeugt, so Heinz Schumacher. «Wir sind uns sicher, dass der Ort für Mieter sehr attraktiv ist.»

Heinz Schumacher (FDP), Gemeindepräsident Root.

Obwhorohl sich der künftige Weiler am Siedlungsrand befindet, sind Schulhaus und Kirche nur wenige Meter entfernt. Der Hagenmattbach und der Wilbach begrenzen die Liegenschaft und verleihen ihr eine zusätzliche Qualität.

Für das Projekt wird der Gemeinderat bei der Stimmbevölkerung einen Kredit beantragen. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist noch unklar. Das Siegerprojekt kann ab Montag, 28. Juni, bis 2. Juli im Gemeindehaus besichtigt werden.