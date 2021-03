Bauprojekt So soll das künftige Klubhaus des Horwer Tennisclubs im Felmis aussehen Neues Klubhaus, grössere Traglufthalle, sanierte Plätze: Der TC Horw möbelt pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum seine gesamte Anlage im Felmis auf. Roman Hodel 02.03.2021, 07.34 Uhr

Auf sieben Sandplätzen im Felmis trainieren die Mitglieder des Tennisclubs (TC) Horw. 49 Jahre hat die Anlage auf dem Buckel. Das hinterlässt Spuren.

Bild: PD/TC Horw

Nachdem der Einwohnerrat 2020 ein Darlehen von 2,95 Millionen Franken für die Sanierung gesprochen hat (wir berichteten), wird das Projekt mit dem Namen Vision 2030 nun konkret. Die Planungsarbeiten sind so weit fortgeschritten, dass der Verein am Freitag die Baueingaben getätigt hat.

«Unser Ziel ist es, die Infrastruktur sanft und nachhaltig sanieren zu können, sodass wir weiterhin ein Begegnungsort für die ganze Bevölkerung von Horw bleiben», wird Alain Biner, Präsident des TC Horw und ehemaliger Nationalliga-Spieler, in einer Medienmitteilung zitiert. Der 1972 gegründete TC Horw zählt gegen 500 Mitglieder und verfügt über eine der grössten Juniorenabteilungen der Zentralschweiz.

Das alles wird erneuert: Das heutige Klubhaus wird rückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Darin finden wie bisher Duschen, Garderoben und ein etwa gleich grosses Restaurant Platz. Letzteres hat im TC Horw eine lange Tradition, wie Christian Schnyder auf Anfrage sagt. Er ist Vizepräsident und Projektleiter Vision 2030. Auf dem Dach wird zudem eine Fotovoltaikanlage von mindestens 70 Quadratmetern installiert – eine Forderung, die das Parlament in Zusammenhang mit dem Darlehen festgelegt hat. Laut Schnyder wird diese Fotovoltaikanlage sicher grösser als 70 Quadratmeter: «Wir prüfen verschiedene Varianten bezüglich des optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnisses.»



Visualisierung: PD/TC Horw

, welche im Winter bislang zwei Plätze bespielbar macht, wird auf die Saison 2021/22 hin auf drei Plätze erweitert. Hierfür setzt man ein zusätzliches Mittelstück ein und es braucht zusätzliche Verankerungen. Die aus einer reissfesten Membran gefertigte Halle wird jeweils von Vereinsmitgliedern auf- und abgebaut. Sämtliche sieben Tennisplatzbeläge werden saniert.

werden saniert. Die Beleuchtungsanlage wird auf LED umgestellt, um die Lichtverschmutzung und die hohen Betriebskosten zu reduzieren.

Damit der Spielbetrieb möglichst wenig Einschränkungen erfährt, erfolgt die Erneuerung in Etappen. Vorausgesetzt, die Baubewilligung liegt rechtzeitig vor, beginnt die erste Etappe diesen Juni mit dem Setzen der Verankerungen für die erweiterte Traglufthalle. Parallel dazu werden die westlichen Plätze 1 bis 4 saniert und die Beleuchtung umgerüstet. Mitte August 2021 soll die erste Etappe abgeschlossen sein.

Einweihung im Jubiläumsjahr

Die zweite Etappe dauert von voraussichtlich Ende September bis April/Mai 2022. Sie umfasst den Abriss des bestehenden Klubhauses und anschliessend dessen Neubau. Die dritte und letzte Etappe startet nach 2023 und betrifft die Sanierung der östlichen Plätze 5 bis 7 – die genaue Terminierung ist offen.

Ganz so lange will der TC Horw aber nicht auf das grosse Einweihungsfest warten. Dieses soll – wenn es Covid-19 zulässt – natürlich im Jubiläumsjahr 2022 stattfinden. «Darauf freuen wir uns schon riesig», sagt Schnyder und fügt an:

«Zuvor gilt es jedoch noch einige Hürden zu nehmen, um das Projekt definitiv zum Fliegen bringen zu können.»

Denn das Darlehen der Gemeinde ist zwar zinslos, doch der Verein muss es innert 35 Jahren vollständig zurückbezahlen. Um die finanzielle Belastung reduzieren zu können, ist er auf Gönnerschaften sowie Spenden angewiesen. Dazu sind in diesem Jahr verschiedene Aktionen geplant.