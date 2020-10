Fragen & Antworten Bauprojekte sollen wieder einfacher möglich sein – darüber stimmt die Stadt Luzern am 29. November ab Die Stadt Luzern entscheidet am 29. November über die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Ein Ja bedeutet grünes Licht für mehrere blockierte Bauprojekte in der Stadt. Robert Knobel 26.10.2020, 05.00 Uhr

Die Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern (BZO) regelt im Detail, in welchen Stadtteilen welche Nutzungen erlaubt sind. Sie schreibt etwa vor, wie gross der Wohn- beziehungsweise Büroanteil in einem Quartier sein darf oder wie hoch und wie dicht maximal gebaut werden kann.

Die letzte Totalrevision der Stadtluzerner BZO stammt aus dem Jahr 2014. Seither sind diverse neue Bedürfnisse von Grundeigentümern aufgetaucht. Zudem will man einzelne Regelungen korrigieren, die sich aus Sicht der Stadt nicht bewährt haben.

Die Luzerner Kantonalbank ( LUKB ) sowie die CSS -Versicherung wollen ihre Hauptsitze ausbauen. Die LUKB will ihr Gebäude an der Pilatusstrasse auf die Höhe der umliegenden Gebäude (26 Meter) aufstocken, die CSS ihre Büros im Tribschen erweitern. Diesen Vorhaben steht aber die aktuelle BZO im Weg. Deshalb soll die BZO für die betreffenden Grundstücke angepasst werden.

In der Seeburg soll die BZO eine neue Wohnüberbauung erlauben. Diese ist im Rahmen der Gesamterneuerung der Hotel-/Restaurantanlage sowie der Sanierung des historischen Jesuitenhofs vorgesehen.

soll die BZO eine neue Wohnüberbauung erlauben. Diese ist im Rahmen der Gesamterneuerung der Hotel-/Restaurantanlage sowie der Sanierung des historischen Jesuitenhofs vorgesehen. Eine wichtige Änderung betrifft auch die Ortbildschutzzone B, zu der der grösste Teil der Luzerner Innenstadt gehört. Eine verunglückte Formulierung in der aktuellen BZO führt dazu, dass in dieser Zone faktisch ein Abbruchverbot herrscht. Selbst Garagen oder Velounterstände sind absurderweise vor einem Abbruch geschützt. Eines von vielen «Opfern» dieser Regelung ist die Schweizerische Hotelfachschule (SHL), die an der Haldenstrasse einen Neubau plant. Das Projekt ist sistiert, weil der Abbruch des heruntergekommenen Studentenheims nicht bewilligt werden kann. Das wird erst möglich, wenn die BZO entsprechend geändert wird. Konkret soll eine zusätzliche Bestimmung dafür sorgen, dass «störende» und «bedeutungslose» Objekte künftig abgerissen werden dürfen, auch wenn sie in der Ortsbildschutzzone B liegen.

Bei der Behandlung im Stadtparlament kritisierten die Grünen, dass sich die Stadt bei der Pilatusstrasse die Wünsche der Kantonalbank diktieren lasse. Am meisten zu reden gab aber die Umzonung des Grundstücks Würzenbachmatte. Die reformierte Kirchgemeinde will dort Alterswohnungen bauen. Zu dieser Änderung wird es eine separate Abstimmungsfrage geben.

Wo früher die Post Würzenbach untergebracht war, soll eine Wohnnutzung möglich werden. Auch das ist in der BZO-Revision vorgesehen. Das Grundstück gehört der reformierten Kirchgemeinde Luzern. Der Stadtrat wollte die Umzonung zum Anlass nehmen, um dort gemeinnützige Wohnungen zu realisieren. Er wollte sogar der Eigentümerin vorschreiben, genossenschaftlich bauen zu müssen. Dagegen wehrten sich die Reformierten. Stadtrat und Parlament schwächten die brisante Vorgabe dann etwas ab: Die von der Kirchgemeinde geplanten Alterswohnungen müssen nicht von einer Baugenossenschaft erstellt werden, sollen bei den Mietzinsen aber 10 Prozent unter dem quartierüblichen Schnitt liegen. Hinter diesem Kompromiss stehen nun auch die Reformierten, genauso wie der Quartierverein. Es wurde ein breit abgestütztes Ja-Komitee gegründet (www.wuerzenbach-ja.ch)

Noch 2017 erklärte die LUKB, dass man noch im selben Jahr Klarheit brauche, ob ein Ausbau des Hauptsitzes möglich ist oder nicht. Andernfalls drohte die Bank mit einem Wegzug an den Seetalplatz. Nicht zuletzt deshalb drückten Stadtrat und Parlament bei der BZO-Revision aufs Tempo. Doch inzwischen hat sich die Dringlichkeit offenbar reduziert. Die LUKB rechnet damit, dass auch nach der Coronakrise etwa 20 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice bleiben werden. Mittelfristig plant die Bank aber trotzdem mit zusätzlichem Platzbedarf. «Wir prüfen aktuell verschiedene Optionen, wie wir den Raumbedarf in Zukunft decken können. Die Aufstockung des Hauptsitzes ist eine davon», sagt LUBK-Sprecher Daniel von Arx. Nach einem Ja am 29. November werde man einen Projektwettbewerb starten. Erst danach könne man die technische, betriebliche und finanzielle Machbarkeit einer Aufstockung abschliessend beurteilen.

Wegen der langen Blockade ihres Neubauprojekts hat die Hotelfachschule inzwischen Alternativ-Lösungen für ihre Platzprobleme gefunden. So wurden die bestehenden Räumlichkeiten umgebaut und zusätzliche Räume in der Altstadt hinzugemietet. Trotzdem werde man nach einem Ja am 29. November die Abriss- und Neubaupläne weiter vorantreiben, sagt SHL-Direktorin Christa Augsburger. Allerdings soll das Bauvorhaben gegenüber dem ursprünglichen Projekt etwas überarbeitet werden. So braucht es im Neubau beispielsweise zusätzlichen Schulungsraum, dafür aber weniger Verpflegungsangebote. Auch der Bedarf an Unterkünften für Studierende sei gestiegen, so Christa Augsburger.