Gemeinderat von Knutwil muss sich vor dem Kanton rechtfertigen

Baurecht Aufsichtsrechtliche Anzeige nach Knatsch in Knutwil: Jetzt muss sich der Gemeinderat vor dem Kanton rechtfertigen In Knutwil wird bei Baubewilligungsverfahren nicht mit gleichen Ellen gemessen, wirft ein Ehepaar dem Gemeinderat vor. Nun landet der Fall beim Regierungsrat. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Marlène und Thomas Lipp vor ihrem Einfamilienhaus in St.Erhard mit Kühlwagen und Wirtschaftsraum (hinter ihnen mit Licht). Bild: Pius Amrein (Knutwil, 7. April 2022)

Thomas Lipp und seine Frau Marlène wohnen seit 36 Jahren in der Gemeinde Knutwil und seit 23 Jahren am gleichen Ort in St.Erhard, das zu Knutwil gehört. Dort haben sie 1998 ein Grundstück kaufen und ein Jahr später darauf ihr Einfamilienhaus bauen können. Mit zum Gebäude gehört ein 7,6 Quadratmeter kleiner und vom damaligen Gemeinderat bewilligter Raum, in dem Marlène Lipp die Waren für ihren Apéroservice vorbereitet. Daneben steht ein Kühlanhänger mit registriertem Nummernschild. Mit diesem liefert Marlène Lipp Apéros und Getränke zu ihren Kundinnen und Kunden aus. 2018 wollte das Ehepaar das Haus so erweitern, dass auch ihr Sohn darin wohnen kann.

Dann erfährt die bis zu diesem Zeitpunkt komplett unspektakuläre Geschichte Wendungen, die es in sich haben. Und die ganz viele Fragen aufwerfen zum Vorgehen des Gemeinderats. Und die erheblichen finanziellen Folgen haben sollten für das Ehepaar Lipp: Es hat der Gemeinde bis jetzt über 36'000 Franken an Gebühren zahlen müssen.

Zeitaufwand zuerst eine Schätzung, dann plötzlich detaillierte Liste

Angefangen hat die Odyssee mit einem Nachbarn, der sich plötzlich über Immissionen beschwerte, die das zwischen den beiden Grundstücken parkierte und die Lärmvorschriften einhaltende Kühlfahrzeug verursachen soll. Weiter ging es mit einer Einsprache des gleichen Anwohners gegen die geplante Hauserweiterung. Das hatte laut Thomas Lipp massive Folgen:

«Die Einsprache, die Verschlampung des Gemeinderats von Knutwil, das bewilligungsfähige Bauprojekt bis Ende 2018 zu genehmigen, und das neue Energiegesetz, das auf Anfang 2019 in Kraft trat, verursachten Projektänderungen. Sie haben schliesslich zu Mehrkosten von rund 150'000 Franken geführt.»

Dazu kam eine Gebührenrechnung der Gemeinde in der Höhe von 12'500 Franken. Auf die Frage von Thomas Lipp, wie die Gemeinde diesen hohen Betrag begründe, antwortete Geschäftsführer Hanspeter Rinert, der zeitliche Aufwand sei geschätzt worden. Zehn Tage später mailte Rinert, der auch Gemeindeschreiber ist, eine Liste mit einer detaillierten Zeiterfassung. «Sie wurde nachträglich konstruiert», ist Thomas Lipp überzeugt. Er hat sämtliche Unterlagen fein säuberlich archiviert und kann jeden Vorgang belegen.

12'500 Franken für Bewilligung bezahlt, die schon einmal erteilt wurde

Nächster Schlag war der Vorwurf, Marlène Lipp habe für den seit 1999 genutzten Hauswirtschaftsraum keine Nutzungsbewilligung. Pläne, die unsere Zeitung einsehen konnte, beweisen das Gegenteil. Dennoch drohte der Gemeinderat mit einer Ersatzvornahme, wenn das verlangte neue Baugesuch inklusive Lärmgutachten sowie eines Betriebs- und Verkehrskonzepts nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingereicht werde. Der Versuch von Franz Hess aus Horw, dem von Thomas und Marlène Lipp inzwischen beauftragten Anwalt, mit dem Gemeinderat zu reden, scheiterte – der Gemeinderat verweigerte das Gespräch.

Weil das Ehepaar endlich einen Strich unter die Angelegenheit ziehen wollte, reichte es das geforderte Baugesuch ein. Und zahlte für die schon vor 23 Jahren vorliegende Nutzungsbewilligung erneut 11'500 Franken. Ganz abgeschlossen war der Fall mit dem Okay der Behörden für den Hauswirtschaftsraum damit aber noch nicht: Der Gemeinderat fand nämlich plötzlich, der neben dem Raum auf einem bewilligten Parkfeld abgestellte und beim Strassenverkehrsamt registrierte Anhänger sei eine Fahrnisbaute. Deshalb müsse er vom Parkfeld weg, weil der Grenzabstand von drei Metern zum Nachbargrundstück nicht eingehalten sei. Wie es in dieser Sache weitergeht, ist offen. Lipps parkieren ihren Anhänger vorderhand dort, wo sie ihn seit 1999 immer abgestellt haben.

Nun liegt der Ball beim Kanton

Thomas und Marlène Lipp betonen im Gespräch, sie wollten keine Abrechnung mit den Gemeindebehörden, sondern einfach Gerechtigkeit. Thomas Lipp, der früher selbst für die Gemeinde Knutwil gearbeitet hat und heute bei einer anderen Luzerner Gemeinde tätig ist, sagt:

«Was uns widerfahren ist, war nicht in Ordnung.»

Als zumindest speziell empfindet das Paar auch den Umstand, dass der im Gemeinderat für das Bauwesen zuständige Peter Boog gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Abteilung Bau und Infrastrukturen ist. Eine Kumulation von Funktionen, die etwa im Kanton Zug undenkbar wäre.

Bauvorsteher und Abteilungsleiter Bau: Im Kanton Zug unvorstellbar, im Kanton Luzern rechtens Der Bauvorsteher einer Gemeinde ist Chef des Abteilungsleiters Bau in der Verwaltung – das versteht sich von selbst. Wenn die beiden Posten von der gleichen Person besetzt sind, könnte der Eindruck entstehen, diese kontrolliere sich selber. Diese Konstellation ist im rund 2300 Einwohner zählenden Knutwil Tatsache: Peter Boog führt diese beiden Funktionen aus. Doch das ist rechtens, wie Kathrin Graber, Leiterin der Abteilung Gemeinden beim kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement, sagt. Die Juristin begründet dies so: Die kantonalen Gesetzesgrundlagen würden die gleichzeitige Ausübung dieser Ämter nicht ausschliessen. Die Kontrolle der Tätigkeit im Bauwesen erfolge nämlich nicht durch den Bauvorsteher, sondern durch den Gesamtgemeinderat. Zudem würden Gemeinderäte gerade in kleineren Gemeinden häufig auch operative Tätigkeiten wahrnehmen. Mangels kantonaler Vorschriften sei es daher Angelegenheit der Gemeinde zu entscheiden, ob diese Konstellation in ihrer Kommune zugelassen werde. Wenn auch die Grundlagen der Gemeinde diese Kombination nicht ausschliesse, könne aus rechtlichen Gründen nichts dagegen eingewendet werden, so Graber. Wie die Konsultation der Gemeindeordnung von Knutwil zeigt, kann der Bauvorsteher im Gemeinderat auch die Bauabteilung auf der Verwaltung leiten. Im Kanton Zug wäre dies undenkbar, wie Manuela Leemann, Leiterin des Rechtsdiensts der Direktion des Innern, sagt. Der Leiter des Bauamts dürfe weder Bauvorsteher sein noch ein anderes Ressort im Gemeinderat führen. Andere Kantone kennen ähnliche Regeln. Aargau und Obwalden etwa knüpfen die Unvereinbarkeit von Gemeinderatsmandaten an Pensenhöhen bei der Verwaltung. (nus)

Nun soll der Kanton das Vorgehen der Gemeinde beurteilen. Anwalt Franz Hess, ein anerkannter Baurechtsspezialist, hat beim Regierungsrat im Auftrag von Thomas und Marlène Lipp nämlich eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen die Gemeinde eingereicht. Darin geht es auch um offensichtlich nicht bewilligte bauliche Massnahmen und Nutzungsänderungen sowie um die Gebührenerhebung in der Gemeinde Knutwil. In einem unserer Zeitung vorliegenden Briefwechsel zwischen Franz Hess und der Gemeinde Knutwil vom Februar dieses Jahres schreibt Geschäftsführer Hanspeter Rinert, man werde den nicht bewilligten Massnahmen und Nutzungsänderungen «nachgehen – soweit sich dies rechtfertigt».

Gemeinderat verweigert Auskunft

Unsere Zeitung hätte gerne mit dem zuständigen Gemeinderat Peter Boog, Vorsteher des Ressorts Sicherheit, Bau und Umwelt, gesprochen. Der FDP-Politiker war jedoch telefonisch nicht erreichbar und leitete eine schriftliche Anfrage ohne Rückmeldung an Geschäftsführer Hanspeter Rinert weiter. Dieser teilte schriftlich mit, er sei für Medienanfragen zuständig, beantworte Fragen aber nur unter einer Bedingung: Er müsse wissen, wer die «Luzerner Zeitung» informiert habe.

Obwohl unsere Zeitung erneut das Gespräch mit Peter Boog suchte, ging Rinert nicht darauf ein und beantwortete die elf konkreten Fragen nur summarisch oder sehr vage. So schreibt er, die Gemeinde kommentiere das Verfahren zum Hauswirtschaftsraum nicht, da es abgeschlossen und rechtskräftig sei. Auch Fragen zur aufsichtsrechtlichen Anzeige und zum Briefwechsel, in dem es um nicht bewilligte Bauten und Nutzungsänderungen in Knutwil und St.Erhard und damit um den happigen Vorwurf der rechtsungleichen Behandlung von Einwohnern geht, beantwortet Rinert nicht. Offen bleibt auch, warum die Gemeinde das Gespräch mit dem Anwalt von Thomas und Marlène Lipp verweigert hat.

Unsere Zeitung hätte von Peter Boog zudem gerne gewusst, wie er seine Jobs als Gemeinderat, Mitglied der Geschäftsleitung, Abteilungsleiter auf der Verwaltung und als Angehöriger einer landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft unter einen Hut bringt. Immerhin teilt Rinert mit, Boogs Pensum als Gemeinderat betrage 20 Prozent und jenes als Abteilungsleiter 50 Prozent.

