Illegaler Aufenthalt: Polizei verhaftet in Luzern 7 Gerüstbauer

Baustelle in der Stadt Luzern Mit Fake-Dokumenten zur B-Bewilligung: Polizei verhaftet sieben Gerüstbauer Bei sieben von acht kontrollierten Gerüstbauern auf einer Baustelle in Luzern klickten die Handschellen. Sie hatten mit falschen Dokumenten eine B-Bewilligung erlangt oder waren mit Einreisesperren belegt. 09.09.2021, 14.09 Uhr

(hor) Die Luzerner Polizei hat am vergangenen Dienstag auf einer Baustelle an der Zürichstrasse in der Stadt Luzern eine Kontrolle durchgeführt. Acht Personen, die als Gerüstbauer vor Ort arbeiteten, wurden kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sieben dieser acht Gerüstbauer illegal in der Schweiz arbeiteten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.