Bauvorhaben Surseer Pfadiheim wird für 1,3 Millionen Franken umgebaut – Dreiecksform wird beibehalten Das Gebäude soll energetisch saniert werden, und Nasszellen sowie die Küche werden erneuert. 90'000 Franken muss die Pfadi St. Martin Sursee noch sammeln, um das Projekt zu realisieren. Fabienne Mühlemann 06.04.2022, 13.53 Uhr

Die markante Form des Pfadiheims Sursee bleibt erhalten. Bild: Pius Amrein (Sursee, 31. August 2016)

Die Mitglieder der Pfadi St. Martin Sursee stimmten am Montagabend dem Bauprojekt zur Sanierung des Pfadiheims mit einem Baukredit von rund 1,3 Millionen Franken zu. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Das Bauvorhaben sieht vor, die markante Dreiecksform des Pfadiheim zu erhalten, dieses aber in südwestlicher Richtung um etwa zwei Meter zu verlängern. Weiter sollen auch die Küche und die Nasszellen erneuert sowie das Gebäude energetisch saniert werden. Die alte Ölheizung wird durch ein alternatives Heizsystem samt Fotovoltaikanlage ersetzt. Das bisherige Angebot von 40 Schlafplätzen soll auch in Zukunft erhalten bleiben.