Private sollen gemeinnützig bauen, Genossenschaften erhalten mehr Mitsprache – so will Luzern seine Wohnraum-Ziele erreichen Die Stadt Luzern zeigt auf, mit welchen Massnahmen der Anteil gemeinnütziger Wohnungen gesteigert werden soll. Stefan Dähler 16.09.2021, 16.26 Uhr

Auf 16 Prozent muss der Anteil gemeinnütziger Wohnungen in der Stadt Luzern bis 2037 steigen. Das verlangt die 2012 angenommene Initiative für zahlbaren Wohnraum. In den letzten Jahren stagnierte der Anteil bei 13,5 Prozent, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Man sei aber zuversichtlich, das Ziel erreichen zu können. Bauprojekte an der Oberen Bern-, Industrie-, Eichwaldstrasse oder der Hochhüsliweid würden in den nächsten Jahren realisiert.

Um die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus weiter voranzutreiben, hat die Stadt mit dem Netzwerk gemeinnütziger Wohnbauträger G-Net nun eine Charta unterzeichnet. Darin regeln sie die gemeinsame Zusammenarbeit und halten Massnahmen fest, um den Anteil gemeinnütziger Wohnungen weiter zu steigern und deren Attraktivität zu sichern.

Ein Beispiel für ein gemeinnütziges Bauprojekt: die Überbauung im Maihof der Baugenossenschaft ABL. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. September 2021)

Ausnützungsbonus für gemeinnützige Bauten

Vorgesehen ist, dass nicht nur im alten Stadtteil, sondern auch in Littau bei Gestaltungsplänen ein Ausnützungsbonus von 5 Prozent eingeführt wird. Dies soll im Rahmen der Zusammenführung der beiden Bau- und Zonenordnungen (BZO) geschehen. Dieses Geschäft wird derzeit vorbereitet, im Oktober soll es parallel zur kantonalen Vorprüfung in die öffentliche Mitwirkung gehen, sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Die BZO muss danach vom Parlament bewilligt werden und untersteht dem fakultativen Referendum. Jost:

«In Kraft treten dürfte die neue BZO frühestens 2024.»

Weiter will die Stadt bei Auf- und Umzonungen, die eine grössere Wertsteigerung des Landes zur Folge haben, einen Mindestanteil gemeinnütziger Wohnungen vorschreiben. Dies dort, wo es «sinnvoll und möglich» ist, wie es in der Mitteilung heisst. «Dieser Anteil kann je nach Mehrwert unterschiedlich hoch sein», sagt Jost. Sinnvoll sei das vor allem bei grösseren Arealen. «Dort ist die Flexibilität entsprechend grösser.» Bei kleineren Projekten mit beispielsweise 30 Wohnungen sei es kompliziert, für gerade mal 10 Wohnungen noch einen gemeinnützigen Wohnbauträger beizuziehen oder zu gründen, führt Jost aus.

Ein Drittel gemeinnütziger Wohnungen bei der Rösslimatt

Welche Areale kommen dafür in Frage? «Bei den Bebauungsplänen Reussbühl Ost oder Littau West ist das bereits so vereinbart vorgesehen.» Weiter hat die Stadt das Ziel, bei der zweiten Etappe der SBB-Überbauung Rösslimatt am Bahnhof einen Anteil von mindestens einem Drittel an gemeinnützigen Wohnungen festzulegen. Welche weiteren Areale teilweise gemeinnützig werden könnten, ist noch nicht spruchreif.

Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass die Stadt nicht immer erfolgreich war, wenn es darum ging, Eigentümer zu gemeinnützigem Bauen zu verpflichten. Beim Grundstück der reformierten Kirchgemeinde im Würzenbach gelang das nicht. «Dort hat sich nach Gesprächen gezeigt, dass die Vorgabe für die Eigentümerin nicht realistisch war. Wichtig ist, zukünftig möglichst früh auf die Eigentümerschaft zuzugehen, die Haltungen zu kommunizieren und gemeinsam zu schauen, wie man das Ziel erreichen kann», sagt Jost.

Genossenschaften dürfen in Stadtbaukommission mitreden

Eine weitere Massnahme ist, dass in der Stadtbaukommission bei Geschäften, die gemeinnützige Projekte betreffen, eine Expertenvertretung des G-Net mitreden kann – aber ohne Stimmrecht. Ziel ist, dass die Anliegen der Genossenschaften so zu einem früheren Zeitpunkt mehr Gehör erhalten. «Die Bedürfnisse des gemeinnützigen Wohnungsbaus stehen bei den anderen Mitgliedern der Kommission weniger im Zentrum, da geht es eher um architektonische Fragen», sagt Florian Flohr, Koordinator des G-Net. Er macht folgendes Beispiel:

«Eine höhere Ausnützungsziffer ermöglicht günstigere Wohnungen, aber es stellen sich Fragen zur städtebaulichen Verträglichkeit. Hier gilt es, einen Mittelweg zu finden.»

Bekannt ist, dass die Stadt in den nächsten Jahren diverse Areale an gemeinnützige Wohnbauträger abgeben will. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen G-Net und der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum (GSW) intensiviert werden. «So können allenfalls bei einem Genossenschaftsprojekt auch GSW-Wohnungen realisiert werden», sagt Jost. Dies wäre gut für die soziale Durchmischung, denn die GSW spricht eine andere Kundschaft an. Sie vermietet preisgünstige Wohnungen für Menschen, die Mühe haben, auf dem Wohnungsmarkt etwas zu finden. Genossenschaftswohnungen sind ebenfalls günstiger als der Durchschnitt, aber keine Sozialwohnungen. Flohr führt aus:

«Für die GSW ist es nicht einfach, angemessene Liegenschaften zu einem vernünftigen Preis zu finden. Denkbar ist, dass eine Genossenschaft bei grösseren Projekten einen Teil des Areals der GSW abgibt.»